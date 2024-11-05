群益保經整合集團優勢 滿足保戶多方需求

群益保險經紀人股份有限公司成立於二○○○年十月，為群益金鼎證券百分之百轉投資事業，二○○一年開始營運，為台灣證券業首家成立保險經紀人推展保險業務之證券公司。深耕台灣多年的群益保經在《2024卓越保險評比》中榮獲「卓越保險經紀人獎」、「卓越財富管理獎」雙料大獎，更是對群益保經在金融業上持續創新與進步的最佳證明。

文．編輯部

秉持群益金融集團以「群益」為名，一切以「群眾利益」為優先，群益保險經紀人（以下稱群益保經）在永續經營的目標下提供客戶最優質的服務及最好的保障，滿足客戶理財的需求。

設置快速完善使用平台

提供便捷和高效的保險體驗

群益保經以「客戶至上」為核心理念，努力遵循客戶的需求，提供最適合的保險產品與解決方案，而非僅僅推銷產品，在群益保經團隊整合群益金融集團的相關資源及各項優勢，翻新服務，優化客戶體驗，並運用母公司所開發的群益大老鷹APP提供一個功能完善、易於使用且能夠滿足客戶需求的平台「保險抓小雞」，從而提升客戶的體驗和滿意度。

群益保經將「保險抓小雞」的使用界面設計的簡潔明瞭，易於操作，消除繁瑣的步驟及多餘的複雜功能，讓客戶能夠快速找到所需的功能和資訊。並通過蒐集客戶資料和偏好，向客戶推薦相關的保險商品和服務，幫助客戶更快地找到符合其需求的保險商品。且在APP上提供即時的客戶服務功能，如專人服務、問題解答等，讓用戶隨時隨地與群益保經進行溝通和交流，獲得即時的支援和回答。群益保經將數位科技應用於保險商品服務中，不但減少了紙本文件的繁瑣管理，更提升了客戶的便利性和整體性，提供便捷和高效的保險體驗，運用手機應用程式平台，讓客戶隨時隨地查詢所購買的保險商品及各項資訊。

個人化的保險方案

更貼近客戶實際情況

群益保經深知強化客戶體驗所帶來積極的影響，因此不斷持續強化客戶體驗，專注於提升客戶滿意度。滿意度的提升將增加客戶的忠誠度，使他們更有可能重複購買保險產品或推薦給他人。因此群益保經會依客戶的具體需求和情況，提供個人化的保險方案和建議進行風險評估，從中了解客戶的風險承受能力和保險需求，並根據資訊提供量身定制的保險解決方案。如此個人化服務能夠更好地滿足客戶的需求，提供更為貼近客戶實際情況的保險保障。

除了將保險方案個人化外，群益保經也提供多樣化的保險商品組合，以滿足不同客戶的需求，並與多家保險公司合作，提供多種保險類別，如人壽保險、健康保險、財產保險等，群益保經以多元化商品組合，讓客戶能夠同時滿足多個保險需求，提高便利性和效率。

群益保經全體員工展現團隊向心力。（攝影／溫偉廷）

專業保險經紀團隊

實現財務目標和生活保障

群益保經團隊深知，風險管理及財富管理服務的真正開始，是在產品銷售後提供的服務，為了做好財富管理中的保險規劃，更需要全面評估客戶的風險和需求，設定明確的保險目標，選擇適合的保險產品，制定綜合的保險方案，並持續進行監控和調整。當保險作為傳承工具來規劃時，更能達到「預留稅源」、「掌握控制權」、「符合分配意願」、「資產保本增值」的優勢。

群益保經團隊通過專業的保險經紀服務，幫助客戶實現財務目標和生活保障。在退休理財規劃中，會根據客戶的退休目標和風險承受能力，制定全面的退休理財方案，確保退休生活的財務安全，並提供投資型保險產品及傳統保單產品。在綜合金融服務中提供協同合作，並與群益金鼎證券緊密合作，提供包括投資、理財、保險在內的綜合金融服務，通過一站式服務平台，為客戶提供方便快捷的金融和保險解決方案，滿足客戶全方位的財務需求。此外也會通過舉辦各類講座，提高客戶的保險意識和理財知識，幫助客戶做出明智的財務決策。

多元的通路

精準適切的風險規劃

因應金融市場的快速變遷及競爭態勢的多元化，群益保經跟隨群益金融集團追求進步的腳步未曾停歇，透過不斷精益求新，提供保戶完整保障、創富退休、資產傳承的全方位服務。

通過專業的保險經紀服務和多元的產品選擇，群益保經團隊也致力於為客戶提供全面的財富管理方案。其專業團隊、客觀資訊、多樣化的產品和綜合的服務平台，使其在財富管理領域具備競爭優勢，幫助客戶實現財務增值與生活保障。並運用多元的通路，包括證券通路、信用合作社（信合社）通路和農會通路來開發保險業務，擴大客戶基礎，提升服務質量。

值得一提的是，群益保經的金融通路保險業務員皆是在理財規劃領域有長期經驗的資深專業人士，不僅能為客戶做最精準適切的風險規劃，更能提供完善的保險建議，因此也奠定了群益保經在台灣保險業務推廣和財富管理中的重要角色，如此以客戶需求為核心的服務理念，確保了客戶的財務目標實現和生活品質的提升，更成為投資人心中最佳的財富管理品牌。