和泰產險公平待客 打造友善的優質環境

公勝保險經紀人一舉榮獲《2024卓越保險評比》「卓越保險經紀人獎」、「卓越人才培育獎」、「卓越財富管理獎」及「卓越ESG永續金融獎」四大獎的肯定，傲人成績實為業界標竿。

和泰產險致力打造專業貼心的服務團隊，除了奠定系統化的培訓機制，也將「關懷」植入所有保險服務，優良表現榮獲《2024卓越保險評比》「卓越服務品質獎」及「卓越人才培育獎」的肯定，體現重視顧客的初心。

文．編輯部 圖．和泰產險提供

近年主管機關金融監督管理委員會為打造良好的金融友善服務環境，加強公平待客原則的推廣，和泰產險於二○二三年開創首屆「公平待客盃」競賽，邀請全公司的同仁們集思廣益，將看到、想到的需求具象化成可提供的服務，想客人所想，行客人所需，公司由上到下，攜手打造金融友善的優質環境，於二○二四年主管機關公平待客原則評核中，獲評選為排名前五十％的企業，更獲「最佳進步獎」表揚。

邀請和泰汽車人力發展室舉辦A3 報告研習營。

親身體驗換位思考

落實服務品質

為讓同仁更理解公平待客原則的宗旨，和泰產險以「關懷身心障礙者」為理念與惠光導盲犬、盲人重建院合作開辦的「視障者體驗課程」，邀請機構講師與同仁分享導盲犬的知識，及如何以〈人導法〉四字訣「問、拍、引、報」準確地提供視障人士協助，同時透過體驗課程，讓同仁可以在過程中，理解視障人士的世界與不便，盼同仁在服務時，能多一點換位思考的情懷，讓服務可以貼近所有不同需求的客戶，全台三十二個據點更認證成為「導盲犬友善店家」。

和泰產險也與老五老基金會合作，開辦高齡模擬體驗課程，以身體力行的方式，讓參與的同仁親身體驗「老」對身體所帶來的變化，讓同仁可以深刻的理解到長者們的不便及需求；並於公司內部開設失智友善線上講座，讓第一線的同仁可以更理解「失智症」的症狀與資訊，目前已有十六個據點通過所屬縣市衛生局的認證，成為「失智友善組織」的一員，為特殊需要的顧客提供服務與幫助。

除了加強同仁知識層面的認知，與第一線服務的流程與內容外，和泰產險也將現行的保險相關文宣，針對不同人士的需求，與相關機構共同開發全新的功能，如易讀版手冊、手語翻譯服務、多國語言翻譯服務及續約到府服務等，貼心的服務讓和泰產險榮獲《2024卓越保險評比》「卓越服務品質獎」的殊榮。

培育卓越人才

打造和泰產險優良DNA

員工是公司發展很重要的資產，和泰產險二○一七年以大專院校機制為藍本，開創專屬的教育訓練系統「和泰保險大學」，同時結合Toyota豐田四大管理實務，與勞動部人才發展品質管理系統（簡稱TTQS），創造員工訓練的基礎，並依據每年的年度計畫、各職級發展以及公司營運方針，設計規劃不同的課程，以貼合市場的需求，以及員工的職涯發展可能性。

和泰保險大學所開設的六大學院：

菁英學院：外派公司中、高階層主管，參與國內外交流及研討會，吸收產業新知、拓展專業視野，將新思維納入公司體制，創造新價值。

管理學院：安排儲備、初、中階層主管，參與職能相關課程，其包含管理職能課程、豐田實務管理課程（PDCA、A3、ToyotaWay、TPB）、TeamBuilding等強化職能等課程，培養管理階層的管理職能與領導團隊的思考能力。

專業學院：為提升內部各專業人員之領域深度，分別設立營業、通路、電話行銷、企業營業、核保、理賠、精算、財務、資訊、法遵、風控、稽核、人資、總務…等依各項功能與專業別區分，規劃相對應的專業課程；同時，與保發中心長期開設保險相關專業的包班課程，也安排外部課程進修、研討會等增進保險專業知識的相關學程。

通識學院：開設全體同仁適用的通識教育課程，如：新人訓練、產險業務員考照衝刺班、新人法令課程（法令遵循、資訊安全、風險控制、勞工安全等）、口語表達、簡報製作、文書軟實力應用提升、公文寫作、專業講師培訓等課程，以持續強化員工對公司的認同感，為每位同仁打造符合於自身之和泰DNA。

創新學院：為達成員工身心靈的發展，每年定期開設多元化及不同面向的創新講座／課程，以達到工作與生活之間的平衡，自二○二一年以來配合體育署之「企業聘用運動指導員輔助方案」，藉由政府提供之資源開辦多樣的運動課程，同時與體育署建立良好合作關係，輔助同仁養成運動習慣，兼顧健康管理。

E+學院：每年開設符合現有法規之公平待客、吹哨者、法令遵循、資訊安全等課程，二○二二年因疫情衝擊增加實體課程的辦課風險，故擴大E化課程範疇，將核保、理賠內部講師之專業知識轉化為線上課程，供同仁不限時段的學習使用。

因應訓練成本與課程效益的考量，和泰產險自二○二一年起每年提交專案報告申請勞動部勞動力發展署辦理的「企業人力資源提升計畫（大人提）」，經審查核定二○二一年及二○二二年皆獲得九十五萬的補助額上限，同步也申請體育署「聘用運動指導員」之計畫，開辦基礎有氧、皮拉提斯、飛輪、基礎拳擊、TRX懸吊、瑜珈、有氧舞蹈、羽球等運動課程，供各據點的同仁們報名參加，實踐work life balance的理念，促進員工的健康管理意識。