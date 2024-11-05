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宏泰人壽積極落實風險管理 致力於公司穩健經營及永續發展

聯合新聞網／ 卓越
宏泰人壽獲頒「卓越風險管理獎」，湯維華總經理（中）、 李昭坤風控長（左）及經營企劃部張志安協理出席頒獎典禮。
宏泰人壽獲頒「卓越風險管理獎」，湯維華總經理（中）、 李昭坤風控長（左）及經營企劃部張志安協理出席頒獎典禮。

隨著新冠疫情、俄烏戰爭的影響，全球央行為對抗通膨，紛紛升息，債券殖利率大幅反彈，造成債券價格急跌，種種因素影響致使宏泰人壽境外投資價值減少。即使如此，宏泰人壽依然穩健經營，在董事長李啓賢及總經理湯維華帶領下，經營團隊積極變革，二○二三年底資本適足率及淨值比提升，不僅符合法定標準，更迎來近年來最大的獲利達七十多億，當中風險管理扮演重要角色，其優異表現於《2024卓越保險評比》獲得「卓越風險管理獎」的殊榮。

文．陳怡瑄 圖．宏泰人壽提供

保險業的風險管理是至關重要的一環。宏泰人壽深耕台灣三十年，對於公司穩健經營、強化財務體質不遺餘力；在商品設計面，加強監控商品相關流程，銷售確保利潤；在業務推動方面，二○二三年於直營及銀行保經通路之外，成立客群工作小組，透過市場細分讓商品更貼近保戶需求；在投資方面，適時調整投資組合以因應變化莫測的金融情勢，積極處分投資性不動產，加強獲利挹注，而風險管理在前述各面向皆為不可或缺的重要存在。

落實風險管理　優化管理機制

宏泰人壽積極落實風險管理，確保資本適足與清償能力充足，俾以健全保險業務之經營。公司設置風險控管部獨立於業務單位之外行使職權，負責公司日常風險監控、衡量及評估等執行層面之事務，各部門亦設有風險管理人員，每年進行相關教育訓練，逐步建立優化風險管理機制，深植風險管理概念並形塑風險管理文化。

在組織面上有明確的權責劃分，宏泰人壽亦有完善的風險通報機制。每年年初，風險控管部依據全公司之經營目標與投資計畫設定風險胃納與風險限額，設定事前及事後控管機制定期進行風險監控，如有發生逾限情形，除了通知相關單位之外，相關單位亦需提出因應措施以為改善。此外，配合自我風險及清償能力評估（ORSA）作業，風險控管部針對可合理預期及相關之重要風險與根據壓力測試結果對公司有財務影響之主要風險因子，提出具體因應對策及改善措施，向上呈報至董事會。

宏泰人壽至二○二四年上半年度資本適足率及淨值比率已達法定資本適足標準，不僅歸功於經營團隊的帶領及投資與業務團隊的努力，更得力於嚴謹的風險管理控管，近年縱使有新冠肺炎疫情及以巴衝突、俄烏戰爭等重大風險事件發生，皆能有效規避與管理。

有效掌握國際最新風險趨勢

除了全球傳染病與地緣政治所帶來的新形態風險之外，氣候變遷及其他新興風險已成為近年來全球關注的議題，宏泰人壽跟隨國內政策與國際趨勢的腳步，針對氣候變遷風險及新興風險建立風險管理機制。為響應國家氣候政策，宏泰人壽將氣候變遷相關考量納入「宏泰人壽風險胃納聲明」，並自二○二二年起連續兩年發布獨立之《氣候相關財務揭露報告書》，呈現面臨氣候相關風險與機會時之影響評估結果與因應作為，未來將持續致力於氣候變遷風險管理機制於公司整體制度之深化與落實。另外，自二○一九年起，每年根據世界經濟論壇之《全球風險報告》中未來十年內十大全球風險進行新興風險評估，有效掌握國際最新風險趨勢，預先因應潛在的環境變遷、科技發展、地緣政治或社會趨勢等面向所帶來的新興風險挑戰。

提升各項風險之財務韌性

以穩健腳步達到永續經營

更值得一提的是，宏泰人壽秉持著「以客戶為中心」的經營理念，致力提升保戶服務，風險管理亦建立公平待客關鍵風險指標及風險事件檢視，定期執行並呈報追蹤改善成果，透過每季所召開的「公平待客原則查核缺失議題聯席會議」，協助第一線業務單位共同解決公平待客相關問題。

未來，宏泰人壽風險管理將持續依循「保險業風險管理實務守則」，落實風險管理機制以符合法令規範及公司管理需求；確實執行公司整體性風險控管指標，擬定風險胃納及風險限額，針對公司主要風險進行風險辨識、衡量與回應，適時提出相關預警並予以控管，降低突發風險可能帶來的衝擊，提升面對各項風險之財務韌性，確保公司永續經營。

卓越雜誌2024.11號463期
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