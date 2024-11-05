美國次貸風暴 演變成全球性金融危機

全球房地產危機，始於二○○七年四月份的全美第二大次級房貸「新世紀金融公司」破產事件。當時的房地產危機，乃是因為美國境內的「法拍屋」與「抵押貸款」違約劇增所造成，後續蔓延到全球各銀行與信貸機構，造成許多金融單位損失慘重，並演變成全球性金融危機，這就是造成二○○八年金融海嘯以及經濟衰退的主要原因。

文、李振麟

當時在房地產市場熱絡下，政府政策助長高風險貸款，也就是輕鬆的頭期款，讓所有房產貸款人認為，目前償還房貸抵押只是暫時性，在未來房價上漲後，將可以獲取更有利的融資條件。

金融機構放款審核不嚴謹

信用不佳者也可輕易貸款

當時即使信用不佳的人，也能藉由次級房貸方式來取得資金，金融銀行把錢借給這些條件不佳的人，以償清個人貸款，然後將這些貸款組合，成為抵押房屋的「有價證劵」或「衍生性商品」，再將這些金融商品出售給投資者或國外金融機構，信評單位很不負責任地將這些商品債券評價為「AAA」等級，而買家也以為在層層包裝下，便可透過此模式來規避借貸風險。

其中金融商品「不動產抵押貸款證券」的概念，源至於「房貸還款」和「房地產市價」兩大組成，全球金融機構和投資人，抱以大量金進入美國房地產業，甚至於許多外商金融銀行，早已借款並購入這些經過包裝後的不動產證劵，再推行於一般投資消費者，然而當景氣不佳而房市價格開始下跌時，勢必動搖到這些不動產證券的根基，後續情勢不斷惡化而失控，也開啟房市走向泡沫之際。

景氣衰退、房市下跌，對於多數的抵押證券投資者，也將失去房地產價值，即使再一次運用此房子去融資也變得困難重重，後續如果房價並沒有如期上漲，以及銀行金融利率再升高，將造成金融商品價值下滑，走向違約法拍的情況大幅增加。金融監管機構審核關卡鬆控失職，市場道德與系統風險被低估，次級貸款下的潛在性違約也就因此爆發，以美國的「雷曼兄弟破產」與「國際集團倒閉」為例，造成全球金融信貸緊縮，在影響層面不斷地擴大衝擊下，全球性的金融風暴因此而起。

當時的金融機構在政府貸款獎勵政策下，賦予借貸人輕鬆的頭款交易條件，儘管銀行房貸在短時間內急劇增加，然而市場景氣最終並未如願，造就違約與法拍激增下而危機四起。二○○七年高達一三○萬的房地產面臨法拍，比起二○○六年還增長七九％。次貸風暴主要是來自於那些本就信譽不佳的消費族群，雖然這類消費者的貸款利率，雖然可以高出二至三％，獲利也較好，但是所承擔的風險也順勢翻倍。

次貸風暴衝擊國家實體經濟

房屋呆帳法拍創高峰

當年房市低迷，對整體經濟造成風險，房貸危機衝擊影響全球股市，企業集團皆遭受損失而營運深受傷害。唯有依靠各國政府，推出新的經濟刺激方案來穩定市場信心，然而金融機構早已大量購入不動產抵押證劵，其金額也高達數千億美元，當房地產市場陷入困境，市場資金流通性受阻以及屋主的償付能力喪失，迫使「中央銀行」必須採取相關的救市政策，監管銀行的借貸條件必須明確，才能挽回市場對於商業票據的信心。充沛的市場資金運用以及國家經濟，兩者皆是不可分割，但當金融危機爆發時，各國中央銀行為維持國家金融體制穩定性，自然背負起承接解決財政危機的義務，並對相關單位進行紓困，以降低國家經濟可能受到的衝擊風險。

次貸風暴造成股票市場損失，房地產價值大幅萎縮，以及大量的法拍屋出現，更進一步影響到民生經濟。待民間消費力道萎縮後，國家實體經濟成長亦同樣受到影響。股票市場的總價值，在短短一年內，就從二十兆美元滑落至十二兆美元，蒙受高達八兆美元的鉅額損失，各國在美營運的外商銀行，其損失幅度也高達四十％左右。

二○○六年時，美國家庭所拖欠的房貸呆帳為九兆九千億美元，直到二○○八年時，更多的房貸貸款被拖欠，累積下來的呆帳高達十兆六千億美元。面對如此困境，無力還款的貸款人被迫走向法拍程序，從原本法拍金額一三○萬元的住房，後續增至二三○萬元價值的房產也無一倖免，法拍比率竟暴量八十％增幅。根據記錄顯示，從二○○七年八月到二○○八年間，最終違約而走向法拍者，總計高達有九三萬多戶住宅。

金融商品盛行、信用風險也水漲船高

金融商品允諾貸款人得以出售所發行的抵押支付所有權，採以「住房抵押貨款證劵MBS」以及「債務單保證劵」等商品型式來發行，再以金融基金方式流通於全球。如同二○○八年的十兆六千億元房貸呆帳中，竟有高達六兆六千多億美元，都是屬於這類型的房屋債劵基金，其中又高達三兆多億美元，是由傳統金融單位所承購，並且再由這些單位，以「衍生性商品」方式對外出售，並承擔其抵押債劵風險。

在房價不斷上升趨勢，消費者的習性往往出現「借貸」與「開支」比率增加，尤其是每當房產市場榮景時刻，就會有更多的新建案推出、以及更多的投資抵押借貸行為。如果此時此刻，缺乏有效的「金融商品監督」與「貨幣政策」，而一味地只想追求高收益，自然就容易忽視，過度信貸可能帶來的潛在風險，最終導向難以收拾的局面。

銀行信用緊縮，房市買氣下滑以及房價下跌，增加金融信貸違約率，當次級抵押貸款比率大幅拉高，並超越個人還款能力以及整體市場失衡時，貸款低利率誘因只能在一定寬限期內吸引借款人，當期限過後並回歸於本利合計攤還時刻，此時借貸人如果無法全額承擔，勢必走向法拍一途，同樣意味著貸款人的房屋淨值將隨時間逐漸歸零，或者轉為負資產，即使想再次融資的機會也困難重重。

因此當房屋價值低於市場行情、也就無法再運用次融資方式來支付還本，財務槓桿平衡操作也無法再延續下去。今日一個不健全的風險監管機制、完全忽視了投資人未來應有的償付能力、勢必將會出現越來越多的信貸違約事件，最終走向破產法拍之際。

走向法拍一途、個人信用評級也喪失

借款人面臨信貸違約，急於脫產或放棄原本所持有的抵押品權力，也將喪失多年以來所辛苦建立的個人信用評級，大量的法拍屋在一定時間內出現，也間接造成更多待售屋流竄。法拍脫售蜂擁而來，房地產價格也將受到衝擊而再次面臨下修壓力，隨著市場價格不斷下調修正，也就將出現更多的信貸違約事件，不斷地惡性循環。

法拍屋數量增加，順勢助長了「待售屋」庫存量增長，據美國二○○八年紀錄顯示，未出售的新屋庫存是二○○七年的九．八倍，高達四百多萬庫存戶待售，而然其中又高達二九○萬戶是屬於無人居住的空屋。投資人的抵押資產淨值面臨不斷地遞減，削弱抵押證劵應有價值，銀行的資產與財務也逐漸縮水，民間的金融信貸爆破後，最終導致整個脆弱的金融系統泡沫化，信貸危機竄起。

次級貸款違約造成廣泛性的全球金融危機，不僅美國的房地產業面臨泡沫崩盤，也影響到許多國家的金融機構，同樣信貸破產的層面不僅是反應在住房上，還包括商業辦公室、金融信用卡、汽車貸款、以及學生貸款等，甚至於商業信貸、企業債券以及對沖基金等，都面臨危機降臨的衝擊性影響，逐漸擴散到全球金融產業面。

政策失當危機形成

當監管制度跟不上快速變遷的時代潮流，金融政策勢必脫離生活現實面，再加上管理階層的怠惰，給予金融危機降臨的增長機會。美國「證劵交易所」也承認，投資銀行的監控管理疏忽，再加上聯邦政府長年以來，過度順從與接納「房地美」與「房利美」房貸經辦公司的建議，降低了借貸應有的審核規範流程。長期採取如此高桿風險的行事風格，也助長了市場投機趨勢，甚至於也激勵了更多相關單位降低審核門檻，將資金轉給了一些信用評等異常的借貸人。

雖然「住屋抵押證券」帶給了華爾街某些利多盈潤，但也激勵了整個次貸抵押市場的投機風險風潮，當金融衍生性商品崩盤時，信貸風暴便順勢點燃。商業本票緊縮下、銀行的借款利率即刻攀升下，投資人的原擔保品價值也同步縮水，如此一來，包裝後的房產證劵或商業本票將失去價值，面臨乏人問津的困境，變成一攤死水，最終將全球的金融體系推向崩潰邊緣。