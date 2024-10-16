台新銀行連霸財管雙料大獎 專業經營深獲肯定

台新銀行榮獲《2024卓越銀行評比》「最佳財富管理獎」九連霸殊榮，以及「最佳多元產品獎」五連霸的肯定，年年獲獎彰顯出台新銀行深得大眾的好評，是生活與金融全方位的智慧好夥伴。

文．黃小玲 攝影．徐裕庭

台新銀行一直都是「最佳財富管理獎」的常勝軍，今年已九連霸本項殊榮，針對客戶金融理財的需求，台新銀行針對不同族群，洞悉客戶各個財富階段所需要的多元理財服務，規劃出適合的理財方案。

針對不同族群

規劃適合的財富管理

台新銀行財富管理提供全方位的財富管理服務，滿足各世代客戶處於不同階段的理財需求。針對年輕族群，因初出社會的年輕族群資金有限，投資經驗不足，台新銀行提供低門檻的理財商品如銅板基金、青年專屬優利活存，讓年輕世代逐步累積投資經驗以及財富；至於中年族群，台新銀行財富管理則提供個人化的資產配置規劃建議，並結合數位通路與人機協作，隨時提供客戶零斷點、零時差的金融服務。此外亦以完整產品線，滿足客戶於信用卡、數位金融、理債、理財、保險等金融需求；最後是退休族群，因許多退休族群有資產傳承需求，台新銀行財富管理提供客戶專業信託諮詢及全方位的資產規劃，結合信託業務專員、理財諮詢師、信託專家、稅務專家等，整合其專業知識，精確理解客戶需求及財務背景，分享豐富規劃經驗，提供客戶完整信託財務規劃及服務，協助客戶守護資產。

發展多元產品及創新策略

是台新銀行的一大亮點

台新銀行財富管理的一大亮點及優勢，就是多元開放的產品平台，是國內少數採取全開放式的產品平台，不僅能夠摒除專賣自家特定產品過於集中的問題外，還擁有保險、基金商品一應俱全的優勢，甚至包括海外ETF、海外股票、海外債券、境外結構型商品，及其他銀行少見的特別股跟境內結構型產品。因應全產品的開放，做到更加客製化，並透過嚴謹的審核流程與投資後管理監控機制，期望將投資風險降到最低。

台新銀行財富管理精選多元的金融產品，滿足客戶資產增值、子女教育、退休規劃、財富傳承等人生各階段財務目標，二○二四年更推出定期定額基金零手續費優惠，降低基金入手門檻，協助投資人輕鬆理財。此外，因應永續金融趨勢，台新銀行以「認真永續 綠色生活」理念力挺綠能產業，提供包含電動車、太陽能與水資源相關公司以及外國替代能源、顧問與公用運輸公司等符合環境保護與永續地球的概念產品，如基金、ETF及海外債等多元商品供客戶投資，以行動支持永續金融理念。

運用AI導入工作流程

維持科技領域的領先地位

因應未來人工智慧發展趨勢，台新銀行與台灣人工智慧實驗室（Taiwan AI Labs）合作，開發全球第一個以繁體中文為主的金融專業落地型金融GPT「台新腦」專案。這是在可信任且資料不外洩的AI機制下，創建的第一個金融專業GPT。「台新腦」是專為金融服務設計的FedGPT系統，匯集台新銀行內部的資料與知識庫，如金融法規與知識，進行訓練與驗證。

「台新腦」擁有金融專業知識的訓練，能提供金融領域精準的回應。AI Labs的聯邦式語言模型(FedGPT)以生成式AI技術，保障金融機構領域資料的隱私與安全，使「台新腦」擁有國際大型語言模型的優勢，更具有台新銀行內部專業資料，訓練成為符合金融機構需求，契合金融專業的人性化、服務智慧化，有效提升真人客服的服務專業性以及效率。

台新銀行秉持「認真、專業、懂您」的精神，以貼近客戶的心，提供客戶全 通路的服務。

Richart是年輕人最佳的理財夥伴

根據金管會的統計，數位帳戶的榜首今年仍然是台新銀行，這緣於台新銀行Richart與全台最大社群平台Dcard攜手合作，共同推出全新的「Richart D卡」聯名簽帳金融卡，結合Richart在數位金融的豐富經驗與Dcard對年輕人數位及校園生活的深入了解，為年輕人打造最具吸引力且好用的金融卡產品。Richart D卡有三大特色，特色一是提供綁定行動支付最高五％回饋，特色二為打造Richart X Dcard獨家聯名用戶禮─聯名行動電源，特色三是卡面設計是由Dcard的dtto friends團隊親自操刀設計，將雙品牌IP以插畫的方式進行融合展現，獨特的金融卡風格深受年輕人喜愛。

Richart 並於二○二四年推出青年優利專案，提供十八至二十五歲的青年大眾三．六八％的優利活儲優惠，讓年輕族群從有感存錢開啟理財敲門磚，全線上的開戶流程，用Richart APP一站式完成，讓年輕族群享有「金融自主權」與創新金融科技服務的便利性。

台新銀行財富管理

未來將持續秉持「認真、專業、懂您」的精神 滿足客戶理財需求

台新銀行財富管理持續秉持「認真、專業、懂您」的精神，以貼近客戶的心，提供客戶全通路的服務及專屬生活優惠權益。未來經營方向首先是擴大客戶數，因應數位金融趨勢，藉由虛實整合，突破傳統互動模式，建構優質金融體驗；增加其對台新銀行品牌認同與好感度，進而帶動客戶數量成長。其次為最適化通路經營，以客戶為中心，蒐集帳務交易、投資理財、消費偏好、網路瀏覽、語音服務等跨通路資訊，結合客戶生活圈，打造全方位的客戶圖像標籤。

再者是提升產品持有，運用新型態的資料分析技術「全視角客戶圖像」，使用傳統「靜態」的客戶基本資料，再加上「動態」的時間、空間資料，深度洞悉客戶偏好與預測其潛在需求，並透過深度學習演算法建立商品推薦模型，深化客戶經營關係、提升產品持有數及服務精準度，真正做到站在客戶的角度滿足所需。