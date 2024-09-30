台灣第三方最大支付品牌綠界科技 一站解決網路創業所需

自一九九六年創立至今，綠界科技股份有限公司（以下簡稱綠界科技）將近三十年歷史，是台灣成軍最早的金融科技服務公司，如今已成為台灣第三方支付市場規模最大的支付品牌。透過瞄準中小型電商業者及個人電商，達到規模經濟，綠界科技在中小型電商金流市場上市占率高達七成。

文．陳怡瑄 攝影．徐裕庭

秉持著「專業、誠信、創新」的經營理念，綠界科技致力解決商家和消費者在網路購物中遇到的問題，並打造出全台最完善的「電商軍火庫」，全面整合線上線下數位服務（OMO），創造予買賣雙方更便利及多樣的金融科技服務。

轉型第三方支付 解決多方痛點

綠界科技成立初期，主要提供虛擬主機、信用卡閘道服務，於二○一三年與歐付寶電子支付進行企業合併。董事長梁維誠回顧隨著金融科技趨勢的興起和法規的開放，綠界科技重新打造系統並規劃新的商業模式，找到中小型電商的利基市場，推出All In One全方位金流整合服務，解決銀行、超商和中小型賣家在金流串接與技術上的痛點，於

二○一七年後開始穩步前行由虧轉盈。

綠界科技也是台灣首家通過第三方支付服務機構能量登錄，擁有約四十萬會員，備受企業認可且資訊安全值得信賴。不但提供信用卡、行動支付、無卡分期等多元金流收款，以及超商取貨、宅配物流、電子發票、刷卡機、票券發行等多樣化服務。同時，與各大跨境開店平台合作，讓金流服務體現得更加完善，使商家能夠輕鬆應對各種電子商務需求，實現一站式解決網路創業所需。

協助綠界會員擴展客群

規劃出收付新首選綠界Pay

為了順應市場需求，綠界科技更推出「綠界大數據平台」，以深入分析商品，掌握市場銷售動態提供給商家準確且有效的投放受眾，董事長梁維誠表示，現今在數據驅動的市場環境中，精準行銷是品牌與消費者之間建立有效溝通的最佳方法。而綠界大數據是透過個資去識別化的數據資料，結合AI技術將數據標籤化，來預測市場趨勢及掌握消費者行為，替商家精準剖析消費者喜好及瞄準目標受眾，大幅提升廣告效益與品牌競爭力，藉此利用行銷工具幫助店家導流，從而實現更高效的目標市場接觸。

多年來，綠界科技整合專業的線上線下數位服務，眾所期待的APP「綠界 Pay」已正式上線，董事長梁維誠表示，綠界Pay作為一個創新的收付解決方案，打造簡易好上手的操作介面，針對買方提供綁卡交易、賣家聊聊、電子發票歸戶等來提升消費體驗；同時，若有賣場需求，可開通賣家服務，使用綠界表單收款功能，讓客戶一次擁有買、賣身分，無論是購物愛好者，還是有志於斜槓經營的個人賣家，我相信綠界Pay將是未來收付新首選！

此外，綠界Pay雖同時支援買、賣方個人收付款APP，讓付款收款更加便捷。董事長梁維誠補充道，綠界科技每年處理上千萬交易筆數，服務超過三百萬消費者，而這些消費者正是綠界Pay的目標客戶，綠界Pay作為綠界流量服務的一個平台，服務的對象主要為消費者個人，未來將會再推出綠界廠商服務APP，給現有綠界的廠商會員使用。

防範詐騙的最佳守門員

綠界科技申請成立第三方支付公會

隨著政府陸續制定打詐相關政策，詐騙集團手法也不斷在變化，綠界科技深知防範詐騙的重要性，並致力於保障買賣雙方的權益，為個人店家、企業用戶打造安全的交易環境，成為使用者防範詐騙的最佳守門員。

董事長梁維誠解釋到，當發生三方詐騙時，會導致店家帳號被銀行通報成為警示帳戶，這時店家的銀行帳戶任何金融服務皆無法使用，且名下其他金融帳戶也會被列為衍生管制帳戶，所有銀行帳戶皆被凍結，造成財物兩失。

對此，綠界科技為降低店家經營風險，積極防範三方交易詐騙，共推出兩大防護機制：一、超商代碼繳費API（Application Programming Interface，應用程式介面），能讓客戶約定付款超商門市；二、虛擬帳號匯款API，可比對付款人帳號後五碼，以上功能不但可提升交易安全性，並能保護買賣雙方權益。董事長梁維誠也呼籲商家能多利用此新服務，來避免彼此遭遇三方詐騙的機會。綠界科技長期研發各種金融科技工具，為偵測偽冒、盜冒、反詐騙等技術不斷的創新，因此綠界科技也與相關業者共同推動成立「第三方支付公會」，保障消費者交易安全。

開發自動化測試系統

站穩第三方支付領頭羊地位

隨著網路購物需求崛起，台灣支付產業競爭愈發激烈，綠界科技更是眾多知名企業與電商首選，為持續保持領頭羊角色，綠界科技於每日更新系統，更開發出自動化測試系統（AI），以確保系統穩定運行，還能降低人力成本，並導入的Akamai DDoS保護機制，可有效阻擋DDoS攻擊，避免服務中斷。董事長梁維誠自信地說道：「不論面對瞬間巨大交易量，以及巨量資料的處理能力，綠界科技也能優於同業。我們將困難留給自己，只期望提供商家和消費者更安全、多元化、便捷的支付體驗」。

綠界科技深耕台灣多年，不僅協助四十多萬店家完善的電子商務解決方案，更與國內四大超商門市取貨、貨到付款及黑貓、中華郵政宅配等物流服務商合作，亦拓展跨境服務於香港、新加坡、西馬超商、宅配取貨等，可免自行報關，促使在地品牌發光發亮。

董事長梁維誠表示，未來將會拓展大數據新業務，提升產品競爭力及客戶滿意度，並強化收款工具，持續提供更多元收款工具，如：刷卡機、綠界表單、綠界Pay、手機刷卡Tap to phone，提升收款服務的效率和便利性，同時與多元支付結盟，提供多元的金流支付方式，為消費者提供更加多元化、便捷的支付選擇，確保綠界科技能持續穩固其在第三方支付市場的龍頭地位。