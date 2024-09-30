彰化銀行力挺中小企業 創造顧客財富價值

二○二四年彰銀營運主軸以「企金」與「海外」為主翅膀、「個金」及「財富管理」業務為次翅膀，於豐厚的專業底蘊上持續蓄積動能，提升中小企業授信占比與永續價值、以及增裕財富管理多元收益創造財富高峰，優異成果於《2024年卓越銀行評比》中榮獲「最佳中小企業服務獎」及「最佳財富增值獎」，帶動獲利績效與永續營運並進高飛。

文．陳怡瑄 圖．彰化銀行提供

全球氣候災害事件與疫情危機連帶引發經濟面及社會面的衝擊與變革，彰化銀行深知氣候變遷因應、疫後復甦、低碳轉型、永續金融等等皆是金融機構與企業經營者共同面臨的重要課題。

輔導企業升級轉型

成為企業背後支持的力量

面對快速變動的經濟環境，彰化銀行積極協助中小企業迅速因應，提供專業諮詢與金融工具，包含與財團法人台灣中小企業聯合輔導基金會合作「提升中小企業財務競爭力專案輔導計畫」，扶植中小企業改善財務結構及健全經營體質，並連年辦理有關營運減碳、永續轉型、碳費衝擊等議題研討會，引導中小企業具備氣候風險意識，逐步強化氣候韌性及邁向低碳轉型，以及透過「中小企業千億振興融資方案」、「疫後振興專案貸款」、「低碳智慧納管貸款」及「六大核心戰略產業推動方案」等全面性、可靠、專業之多元融資專案，於經濟低谷中挹注企業面對氣候變遷、資金壓力與市場競爭等挑戰所需資金，幫助企業保持永續升級轉型之推動力及國際市場競爭力。

彰化銀行二○二四年獲得金融監督管理委員會表揚為「中小企業放款方案優等銀行」，及頒發「新南向政策目標國家授信方案辦理農業授信特別獎」，一躍成為業界的亮眼焦點，反映彰銀協助推動政府政策不遺餘力的卓越表現，根據不同產業特性靈活規劃貸款架構，促進企業基礎升級、數位轉型及永續發展，協助培育中小企業擴張成長及拓展國際市場的重要根基。

貼心災後扶助措施

助力企業與個人迅速復原

彰銀以同理心體恤重大天災發生時受災民眾與客戶所承受的危難，除第一時間捐款賑災期能拋磚引玉外，第一線營業單位同仁亦主動關懷客戶，發揮金融專業提供諮詢協助，並迅速推出一系列災害復舊貸款、個人天然災害專案貸款、寬緩措施等相關扶助措施，及時金融支援協助受災企業重建與復原，以及減輕受災戶經濟壓力，展現彰銀積極實踐企業社會責任與永續經營的承諾。

專業資產管理團隊

量身打造財富巔峰

彰化銀行董事長胡光華表示，今年以「企金、消金、財富管理、財務操作」四大支柱為策略主軸，財富管理為業務發展的重要核心之一，亦是客戶人生規劃不可或缺的最佳支援；彰銀適時提供全方位的財務建議方案，秉持誠信及兼顧風險控管，落實KYC（瞭解客戶）及KYP（商品適合度）政策，為客戶創造財富增值新高度。

彰銀成立高資產服務團隊多年，團隊成員涵蓋市場投研、稅務、保險、信託、傳承及資產規劃等各專業領域菁英，偕同全臺各分行理財專員掌握客戶個人理財、資產保全、稅務規劃、財富分配及家業傳承等多元需求，提供客戶金融商品整合分析、客製化諮詢及財務建議，經過多年深耕及累積，服務對象從第一代銀髮族向下延伸到第二、三代，自個人資產規劃至家族傳承，栽植出茁壯的家族財富價值大樹，獲得客戶滿意及信任，成為客戶推薦的最佳

選擇。

「質」「量」並重

精準掌握風險與財富價值

彰銀財富管理業務以與客戶共榮共進、永續營運為目標，兼顧「質」與「量」齊頭發展，相互積累深化，以針對不同客群類型規劃更適切周全的金融服務，使資產分配發揮最大效益。

於「質」的部分，彰銀積極提升理專服務覆蓋率，結合數位化工具「行動理專服務」，強化客製化諮詢水準，透過各類型客戶關懷活動深入了解客戶資產來源、投資配置、預期目標及風險屬性等資訊，並利用大數據系統分析，精準掌握客群態樣與資產變化，強化服務效能與適合度；另針對高資產客戶，彰銀持續提升「財富管理貴賓客戶專屬權益」及貴賓獨享優惠，以差異化之尊榮體驗吸引高資產客戶選擇彰銀優質服務。此外，為提升客戶資產經營效能，彰銀正積極籌備高階資產財富管理中心，於未來獲得主管機關許可申設後，將提供高資產客戶更完善的資產管理服務。

於「量」的部分，彰銀依不同客群（如專業投資人、企業主、退休族群及一般財富管理客戶）需求，以專業觀點評估國內外金融商品發展趨勢，研擬或引進多樣化金融商品，如擴增外國債券、ETF及特別股產品線、新增境外結構型商品、高保障型及分紅型保險商品等多元選擇，豐富化彰銀產品服務結構，加以規劃善用為客戶增值財富。

聚焦永續轉型

與客戶共創長期價值

彰銀長期關注國內外趨勢倡議，致力實踐永續發展目標，並以金融專業積極回應社會需求與期待，將永續精神融入核心業務及營業活動，以「4C永續願景」及「碳5C」行動，全面布局淨零轉型之路，透過金融資源導引及創新策略，促進企業進行低碳化、智慧化轉型，貢獻2050淨零目標實踐；同時響應聯合國永續發展目標，將社會責任與永續金融並重，關注不同族群的金融包容性，堅守誠信、專業及效率，營造多元友善金融生態網，創造更佳的社會、環境及經濟效益平衡，成為客戶信任、支持與推薦的金融機構。