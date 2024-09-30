第一銀行深耕新南向 創新信託保障資產

同時榮獲《2024卓越銀行評比》「最佳新南向貢獻獎」及「最佳創新信託獎」的第一銀行，以其穩健的經營腳步拓展海外營運，並打造「全方位信託2.0專區」，提供多樣性的金融服務與優惠措施，保障客戶資產。

文．黃小玲 圖．第一銀行提供

第一銀行海外深耕逾四十五年，目前全球已有四十三處據點，足跡遍及歐、亞、美及大洋洲等四大洲。自一九七○年代起，即跟隨台商海外投資腳步積極展開國際化布局，於一九七七年率先國內同業赴關島設立第一家海外分支機構，另著眼東協潛在商機，同年三月於新加坡設立第二家海外分行。

新南向據點奪冠

數位轉型在地深耕

運用其得天獨厚的地理位置及高度發展之經濟實力，作為前進東協市場之重要樞紐與跳板，目前第一銀行於新南向十八國中，於九國設有十九個據點，其中東協十國中，已於八國設有十八個營業據點，完整覆蓋中南半島，居公股銀行之冠，因此榮獲《2024卓越銀行評比》「最佳新南向貢獻獎」的肯定，多年深耕獲獎實至名歸。

除了積極布局新南向國家外，第一銀行亦運用深厚且豐富之中小企業業務推展，以及海外營運經驗，協助台商赴新南向國家投資取得資金經營事業，加速在當地發展台灣品牌，作為台商在外打拚的最強後盾！

為提供客戶優質零距離之金融服務，一銀除提供網銀服務外，更開發支援柬埔寨、越南當地語言及中、英文版本的APP，讓客戶可藉由網銀及APP，隨時辦理銀行業務。另金邊分行為提供客戶更優質便捷金融服務並提高線上匯款效率，亦加入當地Bakong區塊鏈即時入帳服務系統，提升電子化服務及專業形象，鞏固營運基磐。

此外，第一銀行並在今年五月於美國子行增設安大略放款辦公室，而且考量日本經濟隨疫情解封及弱勢貨幣帶動下，觀光旅遊及出口產業受惠，加上台積電於日本九州熊本設廠投資，亦吸引上下游台商供應鏈及台人赴日投資熱潮，東京分行近年已積極將業務觸角延伸至關西、九州一帶，為拓展業務服務範圍，規劃於日本大阪增設據點，俾利擴大當地市場展業之廣度及深度，朝亞太區域型金融機構的目標砥礪前進。

而新南向已成為全球經濟成長最快速的地區之一，加上美中持續抗衡，美國提出「友岸外包」（Friendshoring）政策，亦為東協國家帶來更多業務機會。鑒於海外市場競爭日趨激烈，第一銀行除引導海外分行因地制宜發展不同策略拓展授信業務外，亦將善用全球據點廣布之優勢，透過區域分行攜手並與國內營業單位合作，爭取跨境業務往來機會，強化本行競爭優勢及提升客戶業務往來黏著度。

全方位信託2.0專區

創新商品滿足客戶需求

第一銀行長期致力推展全方位信託，瞭解信託業務是金融服務中不可或缺的一環，因此從「產品」、「服務」、「系統整合」面向三管齊下，創新八大服務項目，發展「碳權交易價金信託」、「地主自力更新代理實施新種信託模式」、「可攜式退休信託帳戶」、「境內基金集中清算平台」、「珍愛美滿信託創新服務」、「創新型三類不動產管理型服務」、「數位金融品牌iLEO帳戶」及「創新金融友善服務」，與時俱進創新信託商品。

透過跨部門商品整合並串聯外部資源，打造「全方位信託2.0專區」，提供多樣性的金融服務與各項優惠措施，內容涵蓋「樂活信託」、「全方位信託」、「悠活專區」、「保險高齡化專區」、「都更危老」等，將金融信託服務與客戶生活緊密串聯，創新發展場景金融及點數生態圈，以普惠及好感經營為出發，運用「粉獅幣」點數串聯食衣住行育樂各場景之合作夥伴，一站式滿足客戶全方位需求，更攜手長照業者青松健康、醫療院所海天醫院與法律顧問翹楚理律法律事務所及其策略聯盟機構，共同簽署合作意向書，透過雙方資源互惠，提供整合性的信託服務。

第一銀行主辦越南前三大鯰魚出口水產「晨星集團」7,800 萬美元 聯貸，由晨星集團總經理黎俊英（前排左）及第一銀行副總經理王 邦旭（前排右）進行換約。

善用信託機制預防詐騙

保障客戶資產

有鑑於台灣詐騙事件頻傳，高齡者常被詐騙集團將老本騙走，第一銀行規劃「珍愛一生退休安養信託」方案，由委託人成立自益信託，將退休金放在銀行信託專戶保管專款專用，由受託銀行依照委託人需求，從信託專戶內定期撥付固定生活費或不定期醫療費用，亦可搭配由家人擔任信託監察人管理資金用途，協助監督受託銀行信託事務執行。除了金錢資產外，對於國人喜愛置產的不動產，也可一併納入信託搭配「不動產保全型信託」管理，當高齡者遇到詐騙或親情勒索，也會因為財產已經做了信託，由銀行幫忙把關，守住資產揪安心。

第一銀行長期配合信託公會、地方政府社會局、社福團體、醫療院所及學校共同推廣信託觀念給有需要的機構或民眾，並舉辦各類校園及社區的防詐宣導活動，未來亦將持續推動身心障礙、高齡與失智者等脆弱族群友善服務措施，提供便利無阻礙之金融服務，成為最值得託付的銀行。

展望未來，第一銀行將持續配合主管機關執行信託2.0第二階段計劃推動，積極落實普惠金融，持續發展創新信託業務，營造金融友善服務環境，冀望讓高齡、失智及身心障礙者客戶能享有基本、平等、合理、便利之服務，並擴展及深化跨業結盟，持續運用多元平台及管道，以延伸信託服務觸角，為百年品牌注入創新動能，與時俱進創新信託商品，提供專業且溫暖的金融服務，成為民眾首選第一的信託品牌。