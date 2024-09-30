合作金庫落實ESG獲獎肯定 以樂活安養為信託目標

合作金庫榮獲《2024卓越銀行評比》「最佳ESG獎」及「最佳多元信託獎」雙獎殊榮，以積極邁向低碳營運轉型，展現其關注永續發展、落實永續的成果。合庫亦深耕信託服務多年，為因應台灣邁入高齡化社會，提供多項創新且具包容性的金融商品與信託服務，實踐普惠金融精神。

文．編輯部 圖．合作金庫提供

合作金庫長期持續關注永續發展議題，並由自身營運減碳做起，合庫開創公股同業首例，設置環境管理專責單位，以垂直整合模式計畫性地減緩與調適氣候變遷影響，除持續導入各項ISO國際標準外，也逐步提升再生能源使用比例、強化能源使用效率，落實綠色營運轉型。

自身營運減碳幅度為公股銀行第一

另一方面，也積極加強環境教育，推動低碳飲食、綠色辦公、淨零綠生活等減碳具體作為，以培養員工綠色消費與建構低碳轉型綠色文化。依臺灣證券交易所二○二三年上市金融保險業ESG統計，合庫自身營運減碳幅度達十三．七三％，為公股金融機構排名第一，亦為上市金融保險類股減排量最多之公司。

在投融資減碳方面，合庫自二○一九年起發行綠色、可持續發展及社會責任債券等ESG債券，已累計發行八十億元領先各公股同業，且為首家完成ESG三大面向發行目標的公股行庫，募得之資金全數運用於綠色投資及社會效益投資計畫之放款，截至二○二三年底已投資七三七．八一億元。

此外，合庫也持續將核心授信業務結合ESG，提供建置、購置機器設備、資本性支出及營運週轉金等融資服務，同時，也與全球最大商業數據庫公司美商鄧白氏公司Dun & Bradstreet合作，於二○二三年成功議合五千家中小企業，而為鼓勵企業落實ESG，更訂定「永續連結貸款專案」，截至二○二三年底已承作之「永續連結貸款專案」放款餘額為二一七．八億元。

以「樂活安養第一品牌」為目標 建構長照體系及健康產業

在社會參與方面，因應高齡化社會暨協助政府積極打造全國長照體系及健康產業發展環境，合庫以打造「樂活安養第一品牌」為目標，持續為高齡者提供多項創新且具包容性之金融商品與服務，自二○二一年起陸續培育「高齡金融規劃顧問師」與「家族信託規劃顧問師」，協助客戶資產信託規劃與提供樂活安養諮詢服務。

此外，也善用信託機制提供高齡者全方位資產規劃，包含具有裁量權性質之信託契約、家族信託業務、信託機制一條龍整合服務，達到保障資產與資金專款專用效果，為高齡者之生活提供完整保障。合庫銀行高齡者財產信託二○二三年度新增八一七四位受益人，新增信託財產本金達八○．一三億元。

合庫銀行參與「台北國際金融博覽會」，從人生各階段出發，與民眾 一同尋找現階段最適合的金融商品。

六大面向推動全方位信託

友善住宅推動在地安老

合庫銀行透過「組織架構」、「業務發展」、「人才培育」、「跨業結盟」、「信託創新」以及「資訊科技」等六大面向，積極推動全方位信託。並因應高齡社會需求，推出各式信託商品，協助國人保障財產安全以及實現財富傳承目標。此外，更積極拓展產業合作，與醫療、養護、長照等領域業者攜手推出多元化的安養信託服務，參與多項具社會公益性質的信託案件，保障受益人之利益，強化社會各界對於信託服務的認同和信任。

在信託創新領域，為加速都更危老重建腳步，打造友善住宅推動在地安老，合庫銀行整合集團及跨業資源，將銀行、建築經理公司及資產管理公司共同納入，首創推出「都更危老重建—樂安居」續建機制，強化預售屋履約擔保功能，達成續建完工承諾，據以保障地主、建商與消費者參方權益，提供切合社會需求之信託服務。

在信託人才培育方面，合庫銀行定期舉辦內部教育訓練，邀請稅務、法律、財會、照護產業、社福團體等領域的講師，除提升同仁專業知識外，亦注重金融友善服務教育訓練，並全力培育「高齡金融規劃顧問師」及「家族信託規劃顧問師」，取得證照行員已逾八百人。而為普及信託觀念，合庫銀行辦理數十場的宣導講座，遍及鄰里、學校及機關團體，深具成效。除實體宣導外，亦運用不同的通路，如電台廣播節目、社群平台、展覽會等推廣安養信託，觸及多元受眾，提升信託曝光度，合庫將持續秉持「樂活自在、永續創新」的服務理念，提供客戶最到位的信託服務。

另外，合庫銀行亦投入大量資源優化資訊系統及建置數位化平台，結合金融科技創立「信託服務網」，提供信託客戶查詢信託資產狀況，員工福利信託客戶甚至可透過上傳文件，申請投資標的異動與贖回再投資等服務，快速便捷又富有彈性的使用者體驗，深受上市櫃公司青睞。合庫銀行除積極拓展上市櫃公司外，更聚焦於廣大中小企業、法人機關團體，協助企業打造量身訂做專屬方案，不僅凝聚員工向心力、留住優秀人才，讓員工提早規劃退休準備，打造第三支柱，共創勞資雙贏。

合庫善用金融核心職能解決社會與環境問題，秉持「取之於社會、用之於社會」的精神，回饋社會大眾。未來合庫將依循永續策略藍圖，以「企業永續、環境永續、社會永續」為願景，透過「RISE」-Resilience建構韌性經營、Inclusion領航永續金融、Synergy創造多元共融、Enrichment豐富環境共好之策略主軸，持續落實ESG三大面向，積極規劃多元金融商品及服務，運用金融影響力與利害關係人共同追求經濟、環境及社會共融。