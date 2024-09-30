專業守護客戶財富 新光銀行獲《卓越》雙料大獎

主打分行制度，讓服務更具溫度的新光銀行，連續十年獲得客戶肯定，在《2024卓越銀行評比》中，獲頒「最佳理專團隊獎」及「最佳社會共融獎」。新光銀行從高效管理、團隊向心力以及體現企業社會責任，皆展現出專業及信賴度，一舉榮獲雙料大獎！

文／傅啟倫 圖片／徐裕庭

深入社區、在台發展歷史悠久，新光銀行是許多五、六年級生金融往來的首選，為了在競爭激烈的金融環境中走出差異化，新光銀行總經理李正國表示，以全功能分行為前提，整合各部門的優勢及服務，推出團隊合作的方式，讓所有的行員不再是孤軍奮鬥，各分行在投資往來及理財方面都交出漂亮的成績單。

全分行服務制

打破隔閡更專業

過去，金融業消金、企金、理財都是各自奮鬥拼KPI，甚至有時會出現搶客戶的窘境，新光銀行打破各部門之間的隔閡，不僅讓整合要發生在第一線，更「以一位客戶全行服務的理念」來提升服務品質及專業深度，並打造出有別於一般金融服務的差異化。李正國表示，在新光銀行你可以進行「One stop shopping」有任何金融上的需求，都可以一次獲得滿足。

一直以來，新光銀行都相當重視理專與客戶之間的互動關係，也因為許多客戶可能一輩子的資產都交付給新光銀行，自然必須肩負起財務管理的責任，對於理專專業知識的養成不在話下，透過規劃金融商品相關專業課程、各類考證專班、鼓勵考取專業證照外，內部還導入「精進課程」的數位學習管道、「財管金融講堂」的實體講座，邀請業界專業講師，依理專資歷深淺，提供多元的學習內容，強化對商品規劃及資產配置的能力。

新光銀行副總劉嫺芝（右五）率領單位主管暨理專團隊，在財富管理業務表現亮眼，以其專業和信賴度成為客戶的堅實後盾。

資產活化

以客戶利益規劃商品

在企業金融方面，李正國點出，過去台灣許多中小企業或傳產，與新光銀行有相當密切的往來，也因為在地深根的關係，過去是客戶服務中的最大宗，如今許多客戶主動將手中閒置的資產提供給銀行尋求活化資產的方案，由理財專業團隊為窗口整合銀行內部包括企金、消金、保險及稅務等專家提供Total Solution。

將資產活化後，就能進行更多元化的投資，副總經理劉嫺芝強調，新光銀行的理專會不定期將市場上高風險的資訊，確實傳達至投資人的手中，這不僅可以提高投資人的市場敏銳度，也能設定停損點。許多投資客戶反饋，理專相當用心在客戶的資產投資上，財富管理的核心是保護客戶的資產，尋求資產增值機會，新光銀行對待客戶的資產如同對自己的資產般用心和保護，以客戶的利益與立場為出發點，規劃最適配的商品，這就是能夠獲得《2024卓越銀行評比》「最佳理專團隊獎」的一大因素。

新光銀行長期運用大數據，分析不同年齡層客戶的需求，讓面臨不同人生階段的客戶都能找到對應的理財商品及服務，例如：針對高齡客戶，提供全方位的財富管理諮詢，以實現資產增值和財務規劃目標，並提供專業的資產傳承規劃服務，協助客戶進行資產分配，預留稅源；對於中壯年客戶，要關注風險管理與資產保護，多元的配置組合更適合此階段的投資人，新光銀行提供多元的理財產品，協助客戶根據自身風險承受能力選擇投資標的，在追求獲利的同時，也能達到分散風險的效果；年輕客群則著重培養其理財觀念，養成儲蓄、理財的習慣，另外年輕族群有較多的時間與機會，可以多一些配置在具長線成長趨勢的產品，善用時間的加乘效果，透過定期定額方式累積財富。

防詐桌遊

提升敏銳度及「識詐力」

隨著人口高齡化的加劇，老年人日漸成為詐騙犯罪的主要目標，許多詐騙集團利用長者對現代科技及金融知識的陌生，設計各式騙局，造成財物損失。新光銀行除了與各家銀行合作「鷹眼識詐聯盟」，運用AI偵測專利技術，強化對可疑帳戶的識別，提高防詐成效外，也特地推出「防詐桌遊」活動，邀請服務中心長輩們一同體驗防詐桌遊，防詐桌遊以六十種真實詐騙故事，以及常見詐騙手法為基礎設計「情境卡」，並細分為詐騙八大種類，玩家依情境判斷對應的詐騙種類，運用遊戲機制與其他玩家互助合作，共同討論情境中對應的詐騙種類，加深對防詐知識的理解與記憶，同時運用大量詐騙情境故事及防詐小知識提醒，有效提升玩家對詐騙手法的敏銳度及「識詐力」。

值得一提的是，新光銀行秉持著「取之於社會，用之於社會」的精神，長期關心社會議題，結合企業志工的服務與資源，共同推動各項社會共融新策，除了長期對失智友善議題的重視，近年在身障者金融平權議題上，亦精進各項服務的創新、改善與積極深化公平待客，打造更友善的金融環境。李總經理最後強調，新光銀行將持續透過對內對外雙管齊下的數位轉型及分行制度，讓新光銀行服務升級，成為最懂客戶生活的財富管理專家。