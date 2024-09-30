永豐銀行以金融力量支持體壇 讓品牌贏得信賴

永豐銀行榮獲《2024卓越銀行評比》「最佳品牌信賴獎」、「最佳永續行動獎」及「最佳綠能推動獎」三個獎項的榮耀。而永豐銀行贊助支持的「台啤永豐雲豹」與「政大雄鷹」也在今年分別於T1聯盟和大專盃籃球聯賽（UBA）雙雙奪冠，充分展現出永豐銀行深耕品牌的企業精神、永續經營的行動力及透過力挺體育賽事，融入與支持年輕族群的熱誠。

文．黃小玲 圖．永豐銀行提供

身為台灣歷史悠久的永豐銀行，為何會投入支持體壇賽事並締造出雙冠榮耀，對此永豐銀行總經理莊銘福表示，在其剛接任時就深思要如何讓永豐銀行的老品牌繼續獲得客戶的支持、又能贏得年輕族群的認同，他和經營團隊發想及透過網路聲量調查後，認為連結籃球運動賽事是年輕人喜歡的項目，能藉此讓大眾了解永豐銀行是有活力、有動力、勇於創新的銀行。

凝聚向心力及歸屬感

贊助初衷讓企業精神發光

莊總經理表示，以行動支持體壇賽事的初衷，是認為運動是一件很能凝聚向心力、團結人心的事，並幫助年輕人找到一個可以去追求、支持的項目及建立認同感。

而且永豐銀行支持運動賽事帶給內部很多的啟發及無形的價值，讓同仁學習到經營模式，像如何獲勝、如何團結，這些對同仁們都非常重要，並且藉由關注運動賽事，凝聚同仁的歸屬感和向心力，讓大家都是「台啤永豐雲豹」與「政大雄鷹」的球迷，大家也都是永豐銀行重要的一份子。

另體現在企業經營上，永豐銀行一直以來都提供專業貼心的金融服務。如專為青創客戶設計的DA BOSS，以全方位金融支援，助力他們實現夢想；為加速品牌年輕化，永豐銀行推出DAWHO數位帳戶，透過年輕化品牌與年輕人對話，提供便捷的投資理財服務，幫助他們實現財務自由。

秉持對品牌的堅持和用心經營，以及和年輕人一起勇於追逐夢想、勇於創新的熱誠，讓永豐銀行榮獲《2024卓越銀行評比》「最佳品牌信賴獎」的肯定，獲獎可謂實至名歸。

永豐銀行冠名贊助「台啤永豐雲豹」隊，呼應雲豹「無我」 精神，共同為台灣籃球史寫下精彩的一頁。

力挺台啤永豐雲豹和政大雄鷹 「無我」精神成就雙冠榮耀

永豐銀行長期贊助台啤永豐雲豹和政大雄鷹兩支球隊，台啤永豐雲豹成立以來，找了NBA超級球星「魔獸」霍華德（Dwight Howard）、「表弟」卡森斯（Demarcus Cousins），用線上網路聲量營造球團的品牌價值。莊總經理認為，這些都不是一般職業籃球隊會去想到的面向，但雲豹關注到了，這和永豐銀行在做投資案或授信的感覺是一樣的，成功的人其模式不見得一樣，但永豐贊同他們的理念，因此投資與力挺支持。

台啤永豐雲豹自從把Slogan改成「無我」，講求「Team work」的精神後，就逐漸打出好成績，更於今年T1聯盟賽中首次奪冠。台啤永豐雲豹執行長張建偉表示必須忘掉自己是誰，反過來為對方思考及想到對方的需求，才能結合成更大的力量。永豐銀行自二○二一年開始贊助雲豹，二○二二年進一步冠名，二○二三年壯大球隊成為「台啤永豐雲豹」隊，莊總經理表示「一個球隊有三個名字，還真的不尋常，但永豐銀行不介意被擺在什麼位置，因為我們真正想做的，就是贊助這個球隊。」永豐銀行無私的理念，恰恰呼應雲豹「無我」精神，共同為台灣籃球史寫下精彩的一頁。

而象徵培育傳承的UBA大專籃球聯賽，永豐銀行也不缺席！政大雄鷹隊自二○一七年由畢業校友姜豐年夫婦籌組，二○一九年永豐銀行即加入力挺，迄今政大雄鷹隊已創下UBA四連霸紀錄，還有多位籃球員被選上中華隊國手。政大雄鷹教練陳子威表示，球隊的核心思想是「Be Water」，期許自己在艱困的情況下，也能像水一樣靈活，打出行雲流水的球風。陳子威表示「永豐銀行的支持讓我們能規劃更多訓練，今年也送教練到歐洲西班牙去學習。」台啤永豐雲豹和政大雄鷹兩支球隊都非常感謝球迷和永豐銀行的長期支持，才有他們現在的成就。

創造體壇榮景獲獎肯定

發揮金融力量共創美好生活

永豐銀行長年以來熱心關注及贊助台灣體育活動，善盡企業社會責任，希望藉由拋磚引玉，能邀集更多企業投入體壇賽事。因此不只籃球賽事，也支持臺中市足球未來協會參與企業甲級足球聯賽，以及贊助斯巴達障礙跑競賽、霹靂舞等多元項目，希望台灣體育邁向更蓬勃發展的道路。永豐銀行也因為長期贊助體育活動，榮獲教育部體育署「體育推手獎」的肯定，並連續四年蟬聯富比世「全球最佳銀行」的殊榮。

莊總經理認為運動員爭取榮耀的企圖心，以及努力不懈的精神，和永豐銀行的企業經營精神是相似的，我們在服務客戶上致力建立公平、誠實、透明的企業經營文化，信守誠信篤實的核心理念，在產品開發上也是一樣，以友善金融為出發點，展現打擊詐騙的決心，並提供不同年齡層的理財規劃，希望永豐銀行不只幫助台灣體壇創造榮景，同時也在銀行端，形塑出值得信賴、多元發展的標竿。

永豐銀行投入金融力量，以「企業」贊助來支持體壇發展，鼓勵球員展現團隊合作精神、激發個人潛能。對於未來的展望，莊總經理表示「贊助球隊是長長久久的事，運動員求勝的精神令人激賞，但如何健全球團的環境，讓他們更健康、完善地走下去，是我們不變的重點。」期許永豐銀行能發揮金融的力量，助攻台灣體育在地扎根、放眼國際，以具體行動實踐「翻轉金融，共創美好生活，Together, a better life.」的企業願景。