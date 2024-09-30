台灣要如何應對戰爭改變下的國際局勢

烏俄戰爭讓歐美各國央行採以貨幣緊縮政策，但也讓全球經濟朝向停滯性通膨的方向發展。烏俄戰爭後續逐漸演變成為金融戰、貿易戰以及科技戰，台灣的經濟戰略位置與全球科技產業，也成為各國關注的焦點。

文．李振麟

烏俄戰爭對於供應鏈與勞動力市場的衝擊程度，是無法評估的，為了抑制戰爭所帶來的通貨膨脹壓力，歐美各國央行採以貨幣緊縮政策，但也同樣反啄經濟成長，甚至於讓全球經濟朝向停滯性通膨的方向發展。

尤其是當各國祭出經濟制裁後，若實體戰遲遲無法得到和平解決，恐將陷入停滯衰退反擊，如俄羅斯封鎖烏克蘭港口，使其長期無法輸出大宗穀物以及能源等反制措施。烏俄戰爭也讓原本已經走揚的能源價格，更進一步攀升，並推升國際糧食與能源價格同步暴漲，導致全球陷入長期性的物價通膨。

停滯性通膨危機四起 各國要面臨的嚴肅挑戰

烏俄戰爭引發全世界製造業的重新調整，在美國主導「友岸外包」的經濟戰略下，出現了「全球經濟板塊移動」、「區域性關稅壁壘經濟形成」與「傳統供應鏈重組」，讓原本走揚的能源價格攀升，通膨擴散後，金融市場的秩序受到影響，亞洲國家在高利率環境下，不僅造成生活物價高漲，少子化與高齡社會化問題也如影隨形，勞工人力短缺下，更進一步推升工資上漲。製造業長期面臨高利率、高物料與高工資成本的不利因素下，讓這個世界呈現出疲弱的經濟狀態，這可能是烏俄戰爭爆發至今，世界各國要面臨的嚴肅經濟挑戰。

台灣要如何應對烏俄戰爭下的國際局勢

烏俄戰爭造成全球經濟大幅度衰退與版圖重新洗牌，台灣在這新的製造業環境中，要如何去確保國家的經濟體制健全成長，是政府與民間企業團體都需要共同努力的課題。

戰爭引發全球經濟衰退，需要有大量的輔助政策與資源挹注，才能恢復我們原本的生活品質，無論是金融財政、資通安全、人才培訓、創新輔助，都需要政府與民間企業團體共同來努力，才能確保國家穩定安全，百姓生活安定。

烏俄戰爭開打，後續逐漸演變成為金融戰、貿易戰以及科技戰，無人機與自動化武器設備成為戰場上的關鍵致勝力量，台灣擁有自動化設備所不可缺少的先進晶片，尤其是台積電在全球半導體產業的科技領導技術有目共睹，高階製程晶片更是科技發展過程中所不可缺少的。台海安危深受國際間關注，台灣的地理與經濟戰略位置，對於全球科技產業上，都擁有舉足輕重的重要地位。烏俄戰爭對於台灣經濟的影響層面尚可控制，唯有石油與天然氣等燃油與大宗物資上漲後，帶來了民生物價的衝擊，升息是目前各國央行視端聯準會的執行方向，所運用的一種金融手段。

戰爭對於人類文明社會的破壞難以置評，歷史經驗多次證明，政權當家者的野心與自私，永遠都學不會教訓，期許台灣在面臨任何爭端發生時，都要努力控制好，記取烏克蘭的教訓，避戰而不畏戰，千萬不能輕易開啟戰端，唯有不斷地「交流、溝通、對話、和解」，才是消弭戰爭最好的化金石。