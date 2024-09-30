烏俄戰爭下的世界經濟詭譎多變

烏俄戰爭發生在全球大宗資源最富饒的「俄羅斯」與「烏克蘭」兩大國，對全球經濟與人類文明社會，造成嚴重的重大挑戰，不僅造成傳統經貿文化上的重大變遷，甚至於導致貨幣金融改變以及引發可能的停滯性通膨風險。

文．李振麟

烏俄戰爭開打至今，受到歐美各國針對第一能源大國俄羅斯執行經濟制裁，促使全球性的能源價格高漲，若干高科技材料如鈀、氖、鎳等貴金屬原料，也因此面臨中斷危機，經濟制裁不僅造成全球經貿產業受到衝擊，還有玉米、小麥等糧食價格也跳升，西方國家對於俄羅斯的經貿制裁，促使所有人生活在經濟危機疑雲中。如今戰火下的飛機、坦克與無人機等雙方砲火對峙中，自北約聯盟強烈的主導介入後，和解共識遙遙無期，更引爆全球性通貨膨脹、居高不下。

這場戰爭不僅是製造出許多人道危機，也促使世界貿易成長近乎減半，進而拖累各國生產毛額(GDP)成長。歷史總是不斷地重演著，當權者為了意氣用事、為了歷史定位、為了爭奪資源，輕易拾起槍桿子來解決問題，最可憐的就是自此而顛沛流離、妻離子散、家園毀滅的無辜百姓，再也看不到原本的安居樂業，只能拖著掉漆的行李，盲目地四處逃亡。

全球兩大資源國分析比較

烏克蘭產業資源分析：烏克蘭擁有「煤」、「鐵」、「錳」、「鋅」等豐富天然資源，煤礦為全球第八大蘊藏量，以及擁有全球蘊藏量五％的石油產業；鋼鐵產業可為世界第十大生產國以及歐洲第三大，鐵礦產量更是全球第五大出口國。另一方面，烏克蘭又是全球重要的糧食生產國之一，擁有全球第五大小麥出口量，還有其它豐富的糧食作物，如大麥、玉米等，每年「烏克蘭」的糧食產業高達六五○○萬噸左右，其中三分之二比例為對外出口，對世界糧食供應有一定的影響力道。

＊俄羅斯產業資源分析：俄羅斯的石油與天然氣等能源豐富，皆可視為全球第二大生產國，為全球製造業所仰賴的重要能源。俄羅斯鐵礦佔世界三十二％儲量，錫礦佔世界二十七％儲量，銅礦則估計有一億噸，還有高達一萬噸的金礦未被開發，全境內蘊藏豐富的石油、天然氣、煤、木材、鐵、鋁、黃金、鎳、白金等原料。無論是鋼鐵、造船、石化、航空、核能等工業、尤其是汽車製造與軍火工業等，都擁有世界級的領導地位。

俄羅斯的「軍火工業」與「航太工業」非常發達，不僅是全球第五大鐵礦生產國，更是世界最大的「小麥」、「大麥」以及「裸麥」等穀物生產國，在農業快速崛起後，也迅速成為全球極為重要的糧食經濟動能。俄羅斯生產的小麥量高達二五○○萬噸以上，成為世界第一的小麥出口國，玉米產量也達到小麥的一半，與烏克蘭同稱為「歐洲糧倉」，兩國的小麥出口量加起來，超越全球總量的四分之一。俄國的經濟動能主要是來自於「能源產業」，其成為重要的政府收入來源之一。國防工業更是僅次於美國，是世界上第二大軍火出口國。

戰爭長期不停歇 停滯性通膨陰影揮之不去

一九九一年蘇聯解體後，烏克蘭自此開始獨立建國，然而無論是地理位置、經濟、文化、教育與軍事邊防上，烏克蘭與俄羅斯的關係密切，尤其是糧食、礦產方面，皆同為全球最主要的輸出國之一。在烏克蘭境內就劃分親俄(烏東)以及反俄(烏西)的兩股勢力，互相拉扯、紛爭不斷。二○二二年二月二十四日，俄羅斯總統普丁，藉以要求烏克蘭不得加入北大西洋公約組織等理由，採取軍事行動，進而導致西方各國撻伐並祭出制裁，造成國際金融動盪不安，迄今仍然無法平息抑止。

尤其是「烏俄戰爭」受到美國與北歐各國的背後支持，西方國家不斷將軍事武器與相關戰備資源投入，而俄羅斯背後則有來自中國大陸在檯面下的協助，如「清算機制」的制定與天然氣、石油能源的交易等經貿行為，都讓俄羅斯有足夠的財力資源運用。然而這場戰爭拖延越久，對於全球經濟體的傷害就越大，如今多數國家皆遭遇到物價高漲下的通膨困境，如果戰爭持續沒完沒了，將可能形成停滯性的通膨經濟危機，對於經濟成長將產生難以彌補的情況，面對如此潛在性的發展趨勢，各國經濟學者是憂心忡忡。

俄羅斯對於烏克蘭執行大規模無人機與導彈襲擊，烏克蘭乃是藉由F-16戰機，攔截來自於俄羅斯的導彈攻擊，這凸顯出當烏克蘭面對大量俄製高音速飛彈來襲時，大概也只能夠攔截到半數砲火。為應付俄羅斯的大規模襲擊，烏克蘭總統澤倫斯基也不斷向北歐聯盟靠攏，甚至於基輔敦促其歐洲盟友，提供所製造的遠程武器，如戰術飛彈系統ATACMS導彈，以利於直接對俄羅斯境內反擊。美國總統拜登政府，也順勢批准了基輔的歐洲盟友向烏克蘭提供更多的軍火裝備，如此一來，更加深了歐盟與俄羅斯間的敵對鴻溝。

烏克蘭炸毀俄羅斯庫爾斯克地三座橋梁

烏俄戰爭至今，烏克蘭為促使俄羅斯從烏克蘭撤回部分軍事力量，以改變戰略方式直接對俄羅斯領土發動攻勢。烏軍的突襲戰略成功，不僅奪下俄羅斯城鎮，也襲擊了俄羅斯‧庫爾斯克州的三座橋梁，根據俄羅斯軍事情報表示，烏克蘭軍隊已經摧毀「庫爾斯克州」塞姆河上的三座永久性橋梁。並在此挖掘壕溝與整備軍旅，顯示出基輔規畫要長期控制此地區。另一方面，烏軍的戰略也成功迫使俄羅斯為了回防領土被攻擊，重新調整入侵的基輔部隊，緩和烏軍在首都駐防保衛上的壓力。

烏克蘭武裝部隊總司令leksandr Syrskiy上將表示，目前烏軍已經佔領七十四個俄羅斯城鎮和村莊，各地都陷入戰爭中，同時也啟動大規模無人戰鬥機攻擊，成功襲擊俄羅斯境內的四個空軍基地，因為多數的俄製戰機與無人機，就是從這些基地來的。雖然烏軍成功突襲俄羅斯境內，但是因為不斷地分配深入，讓本就軍備力量缺乏與人數不足的烏軍，在武裝軍力被不斷地分散下，無形中也面臨更多生命風險。

烏軍藉由襲擊俄羅斯領土 疏導俄軍在前線駐防壓力

俄羅斯總統普丁，將烏軍對俄國領土進攻的行動策畫，歸咎於西方國家在背後的指導支持，美國總統拜登表示，這項入侵俄羅斯領土的軍事行動，美國方面並不知情，後續美國官員調查後表示：「我方事前並沒有收到有關此次行動的相關訊息，基輔方面也僅告知，這是因為在俄軍邊防鬆散下，所意外發現的漏洞機會，當然也希望能夠藉由這個機會，迫使俄羅斯大軍能從烏克蘭前線撤離，減緩烏軍部署壓力，實在也沒有想到，就在這短短的一天時間內，竟然一切都發生了，也很順利一路深入俄羅斯境地。」烏克蘭更進一步公開說明，藉由此次行動，也成功摧毀俄羅斯用來攻擊烏克蘭的後勤單位和軍事設施，這一切的發展進度，其實都很令人意外。

對此意外事件，俄羅斯總統普丁感到顏面無光並極度震怒，下令藉由庫爾斯克地區，直接對烏克蘭首府基輔發動大規模的導彈與砲火反擊。另一方面也下達指令，要求軍方運用航空炸彈，以鋪天蓋地的方式來全面轟炸烏克蘭。烏克蘭外交部發言人Heorhiy Tykhi召開記者會表示「烏克蘭並沒有意願要去佔領俄羅斯領土，這次的軍事行動，完全是意外中的一次機會，期待順勢來緩和俄羅斯的炮火攻擊，希望能拯救烏克蘭百姓生命，保護烏克蘭的領土。今日起，只要俄羅斯聯邦同意能夠恢復和平公正的談判，烏軍願意撤出並停止對於俄羅斯領土的襲擊。」烏克蘭總統澤倫斯基在一次向軍官勉勵對話中說道：「我們再一次證明，我們烏克蘭人有能力去面對任何困境，有能力去捍衛我們的主權獨立。」

在經歷數月以來的艱困消耗戰，烏軍隨後在所有記者面前，以撕毀俄羅斯國旗的畫面呈現在眾人眼前，藉以紓解心中那股一直無法釋懷的鬱悶，並提高士氣。至今，烏克蘭軍隊對於俄羅斯庫爾斯克的進攻，也如願逐漸將俄羅斯炮火，驅逐在射程之外，因為數日以來烏軍前線一直處於猛烈炮火攻擊的日子裡。然而，隨著烏軍分散，進而導致補給線拉長以及俄羅斯軍隊的重新集結，深入俄軍領地的的烏克蘭部隊，勢必將面臨更嚴峻挑戰。本就陷於劣勢環境與人數稀缺的部隊，在部分軍事人力與裝備調走後，也將削弱首府基輔的防禦能力，未來情勢也不見得有利。

烏克蘭軍隊越境行動 讓俄羅斯很錯愕

烏克蘭以坦克車以及其他裝甲車輛，揮軍進攻俄羅斯領土「庫爾斯克」地區的舉動，順利奪取了俄羅斯大片土地，此舉動引發了許多後續連鎖反應，不僅是震驚了克里姆林宮，俄羅斯也緊急疏散邊境的所有村莊與人民，並且同時部署邊防軍隊與戰機來抵禦。烏克蘭則動用裝甲部隊持續前進，向兩個方向同步推進了幾英里，順勢佔領了好幾個村莊，這項越境襲擊是由烏克蘭的突擊隊員實施，數百名的烏克蘭士兵，乃是使用「Stryker裝甲戰車」、「新式坦克」、「無人戰機」以及「電子戰設備」向前挺進。

至今烏克蘭已經向俄羅斯境內，推進了三十二公里之多，沿途也佔領了許多俄羅斯城鎮與當地設施器材。烏軍入侵庫爾斯克一事，隨後在俄國總統普丁下令，發動大規模反擊，陸續收復了庫爾斯克的數個地方，不僅是佔領了比亞霍韋、維什涅夫卡，還有維克托羅夫卡等地。

面對烏克蘭突擊，俄羅斯從烏克蘭首府陣地撤回部分軍事力量，轉以應對庫爾斯克地區被烏軍突襲入侵，這也是俄羅斯與烏克蘭自作戰以來，首次調整其部隊組織。俄羅斯總統普丁已經下令其軍隊以及安全部隊前去驅逐烏軍，面對俄羅斯更強烈導彈全面性回擊，讓本就已經面臨不堪負荷，處於搖搖欲墜的烏克蘭首都基輔與周邊能源基礎設施，最終都遭遇到無情砲火破壞殆盡。

烏克蘭總統澤倫斯基親自在Telegram公開即聲呼籲：「美國、英國、法國和其他西方國家，一同來制止這樣的恐怖攻擊行為，一起來救助烏克蘭無辜百姓。」澤倫斯基表示「莫斯科向烏克蘭發射了一百多枚導彈以及「沙赫德Shahe」攻擊無人機，已經造成當地多人傷亡。另外基輔地區的一座水力發電站，也遭遇到嚴重破壞，還有包含基輔、利沃夫Lviv地區以及扎波羅熱Zaporizhzhia等全國多地的電網線路，全部都出現破壞中斷。」

烏俄戰爭改變國際社會 世界格局因此重組

烏俄衝突的時間延續對於各層面的影響，可視為現階段全球經濟所遭遇的最大風險，戰爭遲遲未能平息，經濟遭遇破壞的外溢現象也日益顯著，美國財政部長葉倫(Janet Yellen)公開表示，烏俄戰爭已經對全球經濟與人類文明社會，造成嚴重的重大挑戰，不僅產業嚴重損失外，還導致能源以及大宗商品價格高漲，未來的糧食安全以及通膨壓力更是難解，尤其是在供應鏈中斷下，貧困國家所面臨的困難勢必加劇，這場衝突帶來的世界經濟損失，是毀滅性而又難以彌補的。

儘管烏俄戰事至今仍然未分出勝負，但是戰事延續難平息，最極端惡劣的現象，就是全球金融產業長期處於「高通膨」、「高利率」以及「實體經濟衰退」等衝擊，尤其是原物料價格受到斷鏈風險與能源危機等負面影響，種種因素所引發的全球經貿成本效應更是難以估算。全球經濟前景自二○二三年以來，已經明顯暗淡許多，陷入衰退的可能性也因此增加。

一場區域性的烏俄戰爭，改變許多國家原有的經濟發展趨勢與願景，國際政經體制也出現新的組合，然而脆弱的全球經貿環境中，不僅是降低了各國間的合作安全感，也增加國與國之間的衝突風險，甚至於為下一個戰場埋下新的伏筆。全球貿易交流成長大幅下滑與烏俄衝突延續，是現階段全球經濟發展所面臨的最大困境，對於以「海島貿易」立國的台灣，經營國際關係，更是需要審慎評估與防範。