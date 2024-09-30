神能健康的革新之路 開啟健康飲品新時代

在全球飲品產業中，神能健康服務股份有限公司，以其突破性的豆漿生產技術，為傳統豆漿產業開創全新的局面。該公司透過技術創新實現全豆利用，不僅提升產品的營養價值，還顯著減少生產過程中的碳排放，成為環保與健康飲品的標竿企業。在董事長周同誠的帶領下，神能健康除專注於技術革新外，更以其獨特的商業模式與社會責任感，走在永續發展的最前沿。

文．劉正廷 攝影．溫偉廷

神能健康的創立源於周同誠董事長的一次神靈啟迪。外表溫文儒雅、原本在媒體界及物業管理的他，選擇一條與眾不同的道路—投身於健康飲品行業，尤其是豆漿的生產與研發。

創業背景：

從物業管理到豆漿事業的轉型

篤信基督教的周董事長，在一次深刻的與神對話中意識到，隨著人們對健康食品需求的增長，傳統的豆漿製程中，存在許多環境及健康等問題，均尚待解決。基於如此的洞察，他毅然決定轉行，並投資大量時間和資源，致力於開發出既健康又環保的豆漿產品。

起初，這個決定面臨著諸多挑戰。傳統豆漿的製程不僅會產生大量的豆渣廢物，這些豆渣在處理和儲存過程中也會對環境造成負擔。而神能健康所開發的技術，正是針對這些痛點提出了解決方案，使得整顆大豆在製程中得以完全利用，不產生廢棄的豆渣。周同誠在這一過程中，秉持「健康與環保並重」的理念，為豆漿行業帶來一場革命性的變革。

技術創新：

解決豆渣問題的「高壓噴射流對撞技術」

根據美國農業部（USDA）所發佈的報告，豆渣富含全營養素，而台灣衛福部也強調豆渣具有低熱量、高纖、高鈣及豐富膳食纖維等優點，且其所含的大豆異黃酮易於人體吸收，具有抗氧化的功效，使豆渣價值更加顯著。

傳統豆漿製造過程中，一項最大的挑戰便是豆渣的處理。每年，數十萬噸的豆渣被當作廢棄物處理，這不僅造成環境負擔，也浪費豆子中寶貴的營養成分。周同誠董事長與他的技術團隊經過多年研究，發明一項名為「高壓噴射流對撞技術」的創新工藝。這項技術的核心在於通過高壓碰撞，使得豆渣被完全乳化並均質化，達到零廢棄的目標。

這項技術的實施，不僅解決豆渣處理的問題，還極大地提升豆漿的營養價值和口感。傳統豆漿中，由於需要過濾豆渣，導致部分營養成分流失，而神能的全豆利用技術，則能保留豆子的全部營養成分。此外，該技術還有效縮短製作時間，降低生產成本，並實現更高效的資源利用。

產品與市場策略：

滿足全球消費者的健康需求

神能健康的核心產品—全豆豆漿，經由一步一腳印的試飲推廣，在市場上迅速獲得消費者的青睞。全豆豆漿不僅具有更高的營養價值，且口感更為細膩濃郁，滿足現代消費者對於健康與品質的雙重需求。隨著全球健康飲品市場的快速增長，神能健康積極擴展其產品線，計劃推出更多如黑豆豆漿、穀物豆漿等衍生產品，滿足不同消費群體的需求。

此外，神能健康的市場戰略不僅限於B2C市場。公司積極進軍B2B市場，已與台灣當地多家知名機構如法鼓山、慈濟基金會等建立穩定的合作關係，長期供應健康的豆漿產品。這些合作不僅鞏固神能的市場地位，也使得其品牌形象與社會責任感緊密相連。

同時，為進一步拓展零售市場，神能健康在長年試驗研發下，終於革命性地研製出「常溫豆漿」技術，將於明年初正式推出上市。此項技術，使豆漿產品在保存和運輸過程中更加便利，亦進一步滿足消費者對於便捷健康食品的需求。這種技術的應用，也同時為公司開拓國際市場打下堅實的基礎。

專利與商業價值：

技術創新帶來的經濟效益

神能健康的創新技術，不僅在市場上贏得消費者的認可，還為公司帶來可觀的商業價值。根據燊樺資產鑑定股份有限公司的專業評估，神能的專利技術市場價值高達新台幣五億八千萬元。這些技術不僅在台灣獲得專利認證，還計劃在國際市場上推廣，特別是與中國哇哈哈集團的合作，將神能的技術擴展至亞洲乃至全球市場。

此外，神能健康也正在進行技術授權模式的開發，這將使得該公司的專利技術不僅能為自己帶來利潤，還能通過與其他食品生產商的合作，將其創新技術應用於更廣泛的食品行業中，進一步擴大其影響力。

環保與碳權：

永續發展的雙贏策略

目前全球各地仍面臨豆渣埋沒與污染的挑戰，神能健康藉由全豆利用技術，不僅解決這一問題，更迎來碳有價時代，藉此帶來豐厚的碳權收益，成為企業拓展資金來源的重要方式。

除技術創新帶來的產品升級與經濟效益，神能健康在環保領域的貢獻也不容忽視。通過其全豆利用技術，神能的生產過程大幅減少碳排放，並因此進入碳權交易市場。公司透過減少的碳排放量轉化為碳信用，這些碳信用不僅可以在全球碳交易市場中進行買賣，還為企業帶來額外的經濟收益。

周同誠董事長表示，神能健康在設計技術時，便將環境保護作為核心目標之一。他認為，企業的成功不僅來自於經濟利益，還應該為全球環境的可持續發展貢獻力量。神能健康的生產模式，既是對社會負責的表現，也為其他企業樹立了綠色經營的榜樣。

慈善公益與社會責任：

讓健康豆漿普惠社會

周同誠董事長秉持「健康與環保並重」的理念，除技術創新外，亦積極投身公益。神能健康長期與社福機構合作，尤其在支持弱勢群體方面，多次捐贈高品質豆漿，讓更多人以優惠價格獲得健康、營養的飲品。

神能健康的公益理念深植於公司文化中。周董將豆漿生產視為一項事業，更視為一項神蹟使命。他認為，健康是每個人應享有的基本權利，無論是企業客戶還是弱勢群體，都應該能負擔得起高品質的豆漿。為此，神能健康承諾以接近成本的價格提供產品，幫助社福團體改善群體的健康狀況。

公司已與慈濟、台灣公益聯盟等社福團體，建立長期合作關係，每年回饋社會，捐贈更多產品。這不僅是商業合作，更是周董事長實踐社會關懷的重要體現。

未來展望：

健康飲品與科技的融合

隨著市場對健康飲品的需求增加，特殊機能市場如大豆胜肽產品及灌食飲品，將成為公司重點拓展的領域，進一步滿足不同消費者的健康需求。

展望未來，神能健康計劃繼續加大研發投入，探索更多植物基食品的可能性，並進一步提升產品的健康屬性。公司預計將推出更多富含營養的創新飲品，如南瓜豆漿、堅果豆漿以及大豆胜肽飲品等，這些產品不僅能滿足消費者的多樣化需求，還將進一步鞏固神能在全球市場中的領導地位。

此外，神能健康計劃將其技術應用於更廣泛的健康食品領域，甚至進一步探索醫療食品的可能性。隨著市場對健康食品需求的持續增長，神能將繼續發揮其技術優勢，為全球消費者提供更加健康、環保且具創新性的產品。

神能健康服務股份有限公司在周同誠董事長的帶領下，通過技術創新、環保實踐和市場拓展，已經成為全球飲品產業中的佼佼者。其革命性的全豆利用技術，徹底解決了傳統豆漿生產中的豆渣問題，並通過碳權交易等創新舉措，實現企業經濟效益與環保責任的雙贏。隨著公司不斷推動技術進步與市場戰略，神能健康正引領著全球豆漿產業，向更加可持續的未來邁進。