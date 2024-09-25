AI政治家能影響選舉？

AI政治家已經在現實中登場了。（圖／Adobe Stock） 最近在海外有些國家出現所謂的AI政治家，特別是在全球選舉年的二○二四年，AI和選舉再次成為重要的政治和社會焦點。

文．卓越媒體集團 徐邦浩社長

包括韓國在內，美國、印度、歐盟、英國等多個國家和地區有超過二十億人在二○二四年投票或參與選舉。對於民主主義來說，今年是重要的一年。但是，如果不是投票給候選人，而是投票給AI候選人的話會如何？

提出這種問題的時事雜誌福布斯說，即使還沒到那種程度，也可以考慮讓AI選擇最適合引領國家的候選人，還有AI會對輿論調查結果和選民的選擇產生多大影響﹖

就像福布斯的提問一樣，與其他生活領域一樣，AI正在選舉、民主主義、治理中發揮越來越重要作用的工具。

與選民溝通、討論的AI政治家

以AI技術為基礎的AI政治家已經在現實中登場了。被稱為一種虛擬政治家的AI政治家在實際進行選舉的世界多個地方出現。 在英國布賴頓，企業家史蒂夫·恩達科特(音)製作的網上化身AI Steve還參加了選舉。選民們可以與AI史蒂夫進行對話與溝通、討論或提問從地區住宅問題到LGBTQ權利等多種問題的政策。

部分人士期待史蒂夫試圖代表自己選民們的見解和價值，並將此反映到政策上。當然，居民們對此反應冷淡，一位居民對此進行採訪的路透社表示，AI和政治家有一個共同點，他們倆都不值得信賴。

AI政治家不僅是史蒂夫在新西蘭一位名叫尼克·加裏森(音)的SW開發者為了回答社交媒體成員的問題，而成立了名為SAM的AI政治家，另外，在二○一八年俄羅斯總統選舉中登場的Alisa也是如此。他表示將建立以明確算法爲基礎的合理決定為基礎構建的未來政治體系，並與弗拉基米爾普京展開對決，而Alisa在選舉後似乎消失了。

在丹麥，由一位名叫阿斯克爾·薩塔烏內(音)的學者設立的政黨The Synthetic Party也展示了將AI和政治、民主主義融合在一起的另一種嘗試。該政黨以打造代表二十％不參加投票的丹麥人意見的政黨為目標，從二十世紀七○年代開始以丹麥非主流政黨製作的文本為基礎，通過機器學習制定了政策。

但是，真正開發出能夠實現這一切的AI企業本身卻忌諱這種現象，最具代表性的事例就是開放AI。開發聊天GPT，開啓生成AI時代，最近禁止了以本公司的AI技術為基礎的虛擬AI候選人參加美國國內市長選舉。另外，開放AI還表示，如果進行選舉遊說，將視為違反使用者許可。

AI算法對選舉的影響很大

以《Homo Deus》著稱的作家尤瓦爾·哈拉裏(音)Yuval Noah Harari)反問福布斯，即使我們不投票給AI政治家，AI也是最能表達我們觀點的候選人，幫助我們選擇應該投票給哪位候選人，這樣的事情在我們不知情的情況下是不是已經發生？

哈拉裏主張，由於社交媒體提供內容的大衆算法，AI已經在影響選民的政治選擇方面起到了中樞作用。平臺持續驅動的算法通過確證偏向等程序，對選民的決策產生了重大影響。他在《Homo Deus》中表示，AI深刻理解選民的信念和喜好，通過連接具有選出最有可能使世界幸福的政黨及候選人的能力，正在影響候選人支持者的選擇。

名爲Deepfake的AI怪物的登場

AI已經通過Deepfake或假信息深入介入選舉，在地球村的各種選舉中故意利用算法傳播假信息。有些專家分析說，特別是在二○二四的選舉年，可能以這種方式被濫用的強大AI工具和技術比任何時候更加猖獗。

福布斯關注了最近的事例，特別是透過合成技術模仿真實人樣貌所生成的Deepfake，對民主主義構成了實際威脅，喬·拜登、英國首相麗西·蘇納克等政治家們具有說服力的假視頻曾引起軒然大波，當然，很少有能翻盤的絕對影響力。儘管如此，對ICT技術理解度較低階層的人，很有可能損害相關假視頻中出現的政治家聲譽。

為了消除這種副作用，還開發能夠探測深度僞造的工具或推進防止該問題的立法。在中國大陸，制定了將虛假描述某人規定為犯罪的AI法律。另外，透過教育不斷努力讓人們認識到，AI可以做任何事情，在網上看到的一切都不見得是事實。

AI已經在全球的各種選舉中傳播假訊息，並透過合成技術模仿真人樣貌生成

AI會對民主主義產生什麼樣的影響？

隨着AI技術的日益精巧和廣泛擴散，影響民主主義並引發副作用的危險正在增大。特別是Tech Republic表示，雖然選民們還沒有出現投票給AI政治家的風氣，但今後與此相關的實驗將繼續進行。

但據分析，與其他很多領域一樣，AI也將廣泛適用於政治領域。預計政治家和候選人將利用AI制定有效的決策和戰略。可以做出符合選民利益的數據基礎決定，並分析提案、宣言文、法案並制定草案，生成更有效地針對個別選民的個人化信息。

另外，選民們也可以利用AI掌握政黨和當選的政治家們所期待的標準遵守程度，但是在結合AI的過程中，也有可能出現責任性、透明性問題。而為了防止假信息的擴散，可能會採取強而有力的立法和與此相關的倫理問題。

儘管如此，很多專家評價說，如果AI能夠以有利於整個民主主義概念的方式發展，以更準確的信息為基礎，幫助人們做出更好的政治選擇，那也是值得提倡的事情。