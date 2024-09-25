張敬偉接任歐洲台灣商會聯合總會青商會 協助台灣拓展對外關係

僅三十歲的高得石材的優秀第二代張敬偉，先後接任土耳其青商創會會長、歐洲台灣商會聯合總會青商會，秉持著「多做事，少說話」的原則，張敬偉期望未來能帶領青商會，共謀事業發展開拓國際市場。

文．陳怡瑄 攝影．徐裕庭

土耳其的礦產資源豐富，其中天然大理石儲量占世界四十％以上，品種和數量均居世界第一，而台灣使用的大理石更是六十％自土耳其出產。

深耕土耳其

成為台土的最佳橋梁

出生於高得石材的優秀第二代張敬偉，自畢業後便被家中指派，原先以為只是一年的短期任務，便帶著一箱樣品隻身前往土耳其的礦山，卻沒想到在當地結交了土耳其台商會的前輩，有膽識、有能力且腳踏實地的張敬偉被一眼相中，於是在土耳其台商會的請求下，他留在當地。張敬偉表示，土耳其台商會人數雖然不多，但是深耕土耳其，實力不斷壯大，所有中、青成員組成齊心協力的堅強團隊，也跟政府，以及土耳其代表處保持密切聯繫，一起推動台土的交流，打響台灣的名號。

爾後張敬偉更是成功接任土耳其青商創會會長，長年旅居土耳其伊斯坦堡的他，也因接下了土耳其青商會，對於土耳其內部環境、商業模式、台胞團結有更上一層的了解。同時他也解釋道，其實很多人不明白台商會、青商會到底在做甚麼？其實就是和當地主流商會保持良好關係，扮演好作為橋梁的服務平台角色，不僅幫助台商也會服務在地商界，以增進各國與台灣合作。

秉持著「多做事，少說話」的原則，張敬偉期望未來能帶領青商會，共謀事業發展開拓國際市場。

歷任最年輕新會長

加強台商第二代聯繫與合作

如今，土耳其青商會扎根當地並站穩腳步，延續商會內部團結和諧傳統，也讓歐洲台灣商會聯合總會青商會發現到張敬偉這塊瑰寶，將年僅三十歲的他榮膺下一屆青商會會長，更是歷任青商會最年輕新會長。

張敬偉也感謝各位理監事的支持，未來將會秉持先前在土耳其台灣商會的薰陶任內「多做事，少說話」的原則扮演好會長的角色，培養、發揮青年台商企業家的領導才能及管理能力，提升企業競爭力，同時號召並鼓勵台商第二代參加歐洲各國台灣商會參與其活動。同時他也坦言到，接任後壓力相當大，如今一年只會留在台灣一兩個月左右，雖與家人聚少離多，但為加強台商第二代聯繫與合作，促進商情、商機交流，共謀事業發展開拓國際市場，期盼能在歐洲台灣商會聯合總會青商會的活動及組織中承擔更多責任。

歐洲台灣商會聯合總會5 月11日至12 日在荷蘭阿姆斯特丹舉辦第30 屆會員代表大會，為近年來在荷蘭與中華民國連結的一大 盛會。

緊扣僑青需求

提升了僑青間的凝聚力和影響力

張敬偉也指出，未來將會延續歷任會長的精神，將「人才庫表單」彙整任務持續精進，這份表單除了彙整外，未來若是有相關企業有徵才需求，歐洲台灣商會聯合總會青商會也會依會員的專業提供一個雙方連結的管道，增加彼此遇見伯樂的機會。

此外，每隔一段時間歐洲台灣商會聯合總會青商會就會舉辦講座或聚會，講題涵蓋商業、投資、藝文等，每次主題都力求緊扣僑青需求，不僅增強歐洲商界彼此間的聯繫互動，同時提升了僑青間的凝聚力和影響力。未來歐洲台灣商會聯合總會青商會將繼續舉辦各式講座，持續協助旅歐洲台僑拓展人脈網絡、提升專業能力與國際視野，並推動台灣商界與國際市場的合作動能。