《2024卓越雜誌銀行評比》19家銀行創造產業價值成果耀眼

金融監督管理委員會邱淑貞副主委（左六）、卓越雜誌發行人林定芃（左五）與金控獲獎銀行代表共同合影 《2024卓越銀行評比》，於9/3日假台北寒舍艾美酒店舉行頒獎典禮。本次活動特別邀請金融監督管理委員會邱淑貞副主委及卓越雜誌發行人林定芃等貴賓。今年卓越雜誌共評選出19家表現優異的銀行，期勉各家銀行持續提升服務品質，創造銀行界的永續經營及產業價值。

文．陳怡瑄 攝影．彭慶全

隨著消費行為的轉變，銀行需擴充及運用數位化的靈活創新和便利性，滿足客戶最基本的期待，以快速因應市場變動。據金管會統計，2024年上半年金融三業（銀行、證券期貨投信和保險業）稅前盈餘6,062億元，創史上同期新高，年增62%，已達2023年一整年獲利的86%。銀行業上半年稅前盈餘3,003.8億元創歷年同期新高，已達2023年全年獲利六成，其中本國銀行賺2,775億元同創史上同期新高，主因是金融市場轉好，財管商品手續費收入及投資淨收益都增加，成長動能亮眼。而外商銀行在台灣扮演著重要角色，無論是在跨國企業融資、外匯交易和財富管理，皆運用跨國集團優勢，整合在地人才、產品和平台資源，為不少企業與高資產客戶做出貢獻。

金融監督管理委員會邱淑貞副主委表示，當企業追求卓越變成習慣時，我相信這個企業將會非常有前景，感謝卓越雜誌舉辦《2024卓越銀行評比》，讓各位同業能有良好的競爭環境，變成產業追求的目標，同時也讓普羅大眾能熟知得獎的優秀銀行。

同時金管會主委彭金隆也請邱副主委特別帶話，期望能持續推動及建立安全、發展並進的新金融市場，並以「金融安全」與「金融發展與創新」為兩大基礎。

邱淑貞並指出，韌性、創新、永續及普惠金融一直是金管會的業務重點，而卓越雜誌所評選的獎項，皆在金管會業務重點中，這代表得獎業者不負客戶所期望，協助客戶創造價值利潤，解決客戶問題，相信經過卓越雜誌的報導，客戶也會備感榮耀，而這樣的評比也是金管會所認可的。

邱淑貞最後也強調，未來永續淨零的路途還很漫長，許多產業還需要銀行業者的協助與支持，期許未來金管會與金融機構能一同穩步發展，創造卓越價值，更希望能看到金融機構與產業合作創造永續轉型。

卓越雜誌發行人林定芃表示在央行連續調升基準利率之下，促使存放款利差擴大，對銀行營運較為有利。從逆差中可見其獲利約1.39%，也讓銀行有很好的轉型升級空間及應用新科技之契機，同時更增加競爭力及數位發展。

過去幾年主管機關政策鬆綁，金融業在Fintech上廣泛應用，林定芃認為掌握ABCD 四大核心技術這個概念A ( Artificial Intelligence，人工智能)、B ( Blockchain，區塊鏈)、C ( Cloud Computing，雲端計算)，以及D ( Big Data，大數據)，在金融業上就能引領時代。

而數位金融的崛起，打詐計畫也刻不容緩，林定芃表示，防詐是金融機構維護金融安全的責任與使命，期許得獎業者能打造堅實的金融防護網，成為用戶的最佳防詐守門員。

最後林定芃指出，如今綠色經濟崛起，促進綠色金融的誕生。在主管機關的的支持下，眾多銀行業者以綠色金融帶動多元產業發展綠色項目，驅動經濟社會的永續發展，為環境創造正面影響力。也特別感謝政府給予金融業良好的金融政策、立法院在經濟政策等相關法條上的大力支持、金管會的監督與指導，更感謝每位銀行業中的佼佼者，讓台灣的金融環境以及金融服務快速發展，實現永續發展的目標。

此外，卓越媒體社長徐邦浩由衷期盼，台灣金融銀行業能夠持續穩定發展！

金融監督管理委員會邱淑貞副主委（右五）、卓越雜誌發行人林定芃（左四）與外商獲獎銀行代表共同合影

卓越雜誌期望透過此次活動，呈現台灣銀行產業特色，協助大眾認識優質的銀行團隊，今年金融業正式擺脫疫情影響，且各項業務表現穩健，共19家本國及外商銀行獲得最高殊榮的肯定，希望《2024卓越銀行評比》的得獎名單能成為讀者選擇銀行時的參考。

《2024卓越銀行評比》得獎名單一覽表

【金控銀行類】

台新銀行 （最佳財富管理獎、最佳多元產品獎）

永豐銀行 （最佳永續行動獎、最佳綠能推動獎、最佳品牌信賴獎）

新光銀行（最佳理專團隊獎 、最佳社會共融獎）

合作金庫 （最佳ESG獎、最佳多元信託獎）

臺灣銀行 （最佳永續經營獎）

兆豐銀行（最佳公平待客獎、最佳高齡友善獎）

華南銀行 （最佳數位創新獎、最佳數位理財獎）

第一銀行 （最佳新南向貢獻獎、最佳創新信託獎）

【非金控銀行類】

遠東銀行（最佳品牌形象獎/最佳財富管理獎/最佳社會共融獎）

彰化銀行（最佳中小企業服務獎/最佳財富增值獎）

台中銀行（最佳永續經營獎/最佳服務品質獎）

上海商銀（最佳高齡友善獎、最佳品牌信賴獎）

土地銀行（最佳ESG獎）

臺灣企銀（最佳企業金融獎）

王道銀行（最佳網路銀行獎）

【外商銀行類】

星展銀行（最佳品牌形象獎/最佳永續經營獎）

滙豐銀行（最佳財富管理獎/最佳私人銀行獎）

花旗銀行（最佳企業金融獎/最佳ESG獎）

渣打銀行（最佳數位理財獎/最佳理專團隊獎/最佳客戶推薦獎）