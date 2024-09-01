為毛孩重啟生命的美好航廈－飛天善業泥

經營蓮花素食餐廳的許敏龍，在二十多年的耕耘下，除了成為別人的助緣，如今更近一步，投入「飛天善業泥」寵物殯葬事業。許敏龍將毛孩火化後的骨灰，形塑成一尊尊莊嚴的飛天法像，希望藉由「佈施」與「造像」的功德，為毛孩重新設定下一段生命的美好航廈。

文．陳怡瑄 圖．飛天善業泥提供

多年前，在總統府服役的許敏龍，放假便會與部隊裡的弟兄到附近桃源街用餐，然而只有一位阿嬤顧的素麵攤卻引起他的注意，許敏龍回憶起當年說道，素麵攤的生意冷清，出於純粹的同情心，我都會向阿嬤買一碗素乾麵，帶回軍中與弟兄們分享。

廣結善緣的許敏龍也將此計畫與好友們分享，並獲得各 方力量的支持。

認識助緣 變成助緣

一來一往的緣分，也改變了許敏龍的一生。某天，阿嬤拜託許敏龍，希望他退伍後幫忙顧攤兩、三天，讓自己去醫院檢查身體。見到許敏龍婉拒，阿嬤便這樣告訴他：「別人吃素不容易，想吃素的人至少還有我們在這裡守著、幫助他們維持下去，成為別人吃素的助緣」第一次聽到「助緣」一詞的許敏龍最後也答應了下來。

卻沒想一星期、一個月過去了，阿嬤彷彿人間蒸發般。堅守在素麵攤的許敏龍透過客人指導，學著烹製素肉燥、煮麵炒菜，素麵攤也開始有模有樣的經營下去。直到三個月後的某天一位比丘尼來到攤前，那位比丘尼看著許敏龍輕聲說道，你不記得我了嗎？熟悉的笑容令許敏龍震驚：原來阿嬤去出家了。爾後在阿嬤和家人的支持下，許敏龍放棄原本的工作，轉而接下素食餐廳，「因、緣、果」就此成形。

許敏龍將毛孩火化後的骨灰，形塑成莊嚴 飛天法像，希望藉由「佈施」與「造像」 的功德，為毛孩重新設定下一段生命的美 好航廈。

送上最後的祝福

讓毛孩的來生昇華美好

談起新創事業「飛天善業泥」，許敏龍表示，生命是可以被改變的，就像我曾經被那位阿嬤改變一樣。現今因少子化，許多家庭會選擇飼養寵物來填補心靈上的空缺。在毛孩當道的時代，這些被當成家人來看待的寵物在人們心中的地位更勝以往，因此當牠們的生命走到盡頭的時候，我們都希望能好好地送牠們離開。

以此為發想，許敏龍創立了「飛天善業泥」，為全世界獨一無二的寵物喪葬事業。在台灣大部分的飼主在寵物過世後皆是選擇火化，火化過後的毛孩是屬於〈廢棄物清理法〉，骨灰就可以丟棄了。許敏龍解釋道：「但我覺得，既然人們把毛孩當成家裡的一份子，那就應該可以再為牠做得更多一點。如藉由祝福與佛法的力量，將功德迴向給牠，希望牠的來生能昇華。」許敏龍請教了許多師父後，便確認了「塑造佛像本身即有功德」，於是下定決心將毛孩火化後的骨灰，塑成一尊尊莊嚴的飛天法像，並為牠們舉辦一季共三場的超度法會。一季過後，這些飛天法像可以由主人領回當作紀念品，也可以放置在「飛天善業泥」的佛堂裡永遠供養，或是粉碎後進行環保樹葬。

讓主人把握最後的機會，為離開的毛小孩送上最後的祝福，透過「飛天善業泥」，許敏龍希望在來生，這些毛孩子們都能到達更好的地方。

此外，許敏龍也期望能開啟台灣寵物生前到死後的一條龍創新服務，並結合文創活動，為用戶創造全方位的寵物照護與文化體驗。廣結善緣的許敏龍也將此計畫與好友們分享，並獲得各方力量的支持。許敏龍表示，這種模式不僅滿足了寵物主人的基本需求，還提供了情感和文化上的附加價值，進而建立一個穩定而忠誠的社群，讓寵愛一生一世。