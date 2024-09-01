美國夢下的暗黑事實 憂鬱症蔓延如何摧毀一代人

曾幾何時，被譽為「自由象徵」和「夢想樂園」的美國，如今卻深陷憂鬱症的危機之中。根據美國疾病控制與預防中心（CDC）最新的報告顯示，近三十三•七％的美國女性表示曾被診斷出憂鬱症，而男性的比率則達到二十•四％，特別是在青少年和年輕人中的發病率迅速攀升。

文•林嘉宏

其實不只有美國，全球憂鬱症的負擔也不斷加重。根據《2023年國民憂鬱症藍皮書》，全球每年因憂鬱症造成的經濟損失超過一千億美元，當然美國的情況更是慘重。憂鬱症已經成為美國社會的一大隱患，近十％的美國人被診斷患有此病，而青少年和女性成為受影響最深的群體。

焦慮症是青少年心理問題的「地獄之門」

根據二○二四年最新的研究，美國青少年憂鬱症和焦慮症的發病率持續攀升。耶魯大學的研究顯示，過去十年間，青少年心理健康問題的經濟成本已經達到每年二八二○億美元，約佔美國整體消費的一•七％。

這樣的現象讓心理學家們深感擔憂，特別是這些兒童可能尚未過度使用手機或接觸社交媒體時，問題顯得更加複雜。耶魯大學兒童研究中心針對這一現象開發了SPACE（Supportive Parenting for Anxious Childhood Emotions）項目，該項目重點在於透過改變家長的行為來幫助孩子應對焦慮情緒，這一新思路可能為兒童心理問題的解決提供了一條新的方案。

焦慮症被視為進入其他心理疾病的「地獄之門」，特別是在兒童和青少年中。焦慮通常是最早出現的心理問題，如果不加以控制，它會招致更多的情緒障礙，如憂鬱症和自殺傾向。哥倫比亞大學與哈佛大學的研究表明，焦慮症如果未能及時處理，會在不同階段轉化為更嚴重的問題，如四歲的孩子可能怕狗、怕黑，而到了十二歲可能發展為社交焦慮，最終影響他們的社會功能。

傳統治療方式多集中於孩子本身，但耶魯大學的SPACE治療方案則聚焦於家長的行為改變。耶魯大學心理學教授Eli Lebowitz指出，家長的「過度保護」和「妥協適應」行為反而會加劇孩子的焦慮。例如，當孩子怕黑時，家長會與他們同睡；當孩子害怕狗時，家長選擇避開。這些看似無害的行為會剝奪孩子面對恐懼、鍛煉抗壓能力的機會，導致焦慮症狀不斷惡化。

SPACE方案的核心在於教導家長如何引導孩子逐步「脫敏」，讓孩子學會自主面對自己的恐懼。例如，對於那些只吃特定食物的孩子，家長應堅持每天一起用餐，而不是為孩子單獨準備食物。如果孩子不吃，也不要額外提供加餐，這樣逐漸讓孩子適應不同的食物。這樣的改變雖然看似簡單，卻能有效幫助孩子練習控制和適應焦慮情緒，從而減少更嚴重心理問題的發生。

華沃教育創辦人林嘉宏

當代美國的憂鬱症危機 青少年與女性的脆弱性

美國憂鬱症的影響範圍越來越廣，特別是在青少年和女性群體中。根據《美國國家精神健康研究所》的數據，女性患憂鬱症的機率顯著高於男性，這與女性承受的「多重角色」壓力密切相關。特別是在疫情後的這三年，女性不僅承擔更多家庭照護責任，還面臨職業挑戰，這讓她們的心理健康問題更加嚴重。

青少年則是另一個心理健康的高危群體。社交媒體的過度使用、社會孤立和學業壓力是青少年憂鬱症發病率上升的主要原因。根據《JAMA Pediatrics》期刊的研究，過度使用社交媒體會讓青少年陷入社交比較的陷阱、增加焦慮和憂鬱風險，家庭環境不穩定或早期創傷經歷也是重要風險因素。

心理治療與藥物治療的平衡

雖然藥物治療是憂鬱症的主要治療手段之一，但單純依賴藥物不足以徹底解決問題。心理學家貝克的認知行為治療（CBT）透過糾正消極思維，幫助患者建立現實的思維模式，有效治療憂鬱症。正念認知療法（MBCT）也逐漸成為對抗焦慮和憂鬱的常見手段，透過專注當下減少過去和未來的焦慮情緒。藥物治療與心理治療結合，能有效幫助患者恢復心理健康。

憂鬱症已經成為美國的主要公共衛生問題之一，全球的蔓延速度和規模引發了廣泛的關注和討論。然而，憂鬱症並非無法治癒，透過早期篩檢、心理治療和藥物治療，許多患者能夠恢復正常生活。我們必須正視憂鬱症所帶來的挑戰，摒棄對精神健康問題的偏見，這樣才能真正幫助這片美好的土地重新找回心靈的平靜與希望。