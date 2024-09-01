民主黨改由賀錦麗上陣 總統大選更加詭譎多變

在拜登頻頻出狀況及各方壓力下，導致拜登對外宣布退選，並表明將由現任副總統「賀錦麗Kamala Harris」代表民主黨參選，以避免黨內失序而陷於混亂局面。

文．李振麟

民主黨拜登制定二○三○年要達成溫室氣體五十％至五十二％目標。二○二一年通過《基礎設施投資和就業法案》，投入將近七三○億元，規劃建設電力基礎與清潔能源。後續通過四三○○億美元的《降低通膨法IRA》，藉由「太陽能」與「風力發電」等再生能源以及「電動車」綠能產業，推動綠能供應鏈，創造綠色就業。然而「綠能轉型」將造成通膨與資產價格提升，在減少石油及天然氣運用下，也可能推升「綠色通膨」，影響到公債殖利率以及大宗商品價格等。

而共和黨川普為能達成「低能源成本」手段，以激勵美國經濟為目標，將會推翻「拜登」政府任內的許多氣候變遷政策，並主張擴大化石燃料生成。川普任內已退出「巴黎協議」，對於氣候變遷可行性仍然抱著質疑態度，雖然後續承認那不是場騙局，但是計畫如上任後將取消拜登所推動的綠能政策，積極開採頁原油，反對經由環保監控，以「降低能源成本」為主要政策目標，也就是藉由「低能源成本」以及「減少金融監管」兩項政策推動，造就寬鬆的經商環境。

不同政策 意味著不同的全球經貿趨勢

近期美國聯準會Feb主席「鮑爾Jerome Powell」首次透露，將可能在九月份降息，經過數次的經濟數據資料顯示，目前美國的經濟現況尚屬良好，產業界有能力去承受降息過程中所帶來的衝擊反應。鮑爾話語一出，即刻引起各界金融投資大戶的關注，也引發股價上漲，美國的經濟表現，可望朝向軟著陸。然而隨之而來的製造業數據疲軟、日幣升值以及中東戰爭局勢惡化等因素衝擊，卻也引發投資者對於全球經濟衰退的憂慮大增讓股市大幅回跌。

富國銀行預估標普500指數，有望在總統大選後攀升。美國總統大選年，股市迄今表現還算良好，很有可能的漲勢在二○二五年最為顯著。全球經濟在今年的表現也呈現逐漸復甦中，分析師表示「標普500指數」可望在明年再創新高，主要憑藉是自二○一二年、二○一六年以及二○二○年間的三次美國總統大選前後數據顯示，「標普500指數」在選後一段時間內都呈現大幅上漲格局。雖然目前的美元與其他金融替代品還是很有吸引力，但是面對未來美聯儲利率的周期率走低，美元資產就不再如以往適合長期投資。

槍擊案有利於川普選情

前總統「川普」在活動演講中遭遇槍擊，那股臨機應變即刻與支持者互動，展現出川普善於「化危機為轉機」的政治天性本能。尤其是臉頰上沾滿血跡的振臂畫面，更是營造出一股奮戰不屈撓的形象，強化在選民心中的影響力，多數「共和黨」議員一致認為，槍擊事件有利於川普鞏固基本盤，更是讓百姓想站出來支持，雖然槍擊擦傷，導致川普勝選的機率大增，但是陰謀論也隨之甚囂塵上。

民主黨把這事件，歸咎於政治暴力上，並表示今日襲擊的源頭是來自於煽動者的言論，企圖將「川普」冠上法西斯主義者的標籤，表示他當選後會引發更多暴力行為，並摧毀美國民主。

拜登認知能力與健康受到各方質疑

拜登的認知能力在選舉過程中，出現許多無法預期的突發狀況，在許多場合中，出現思維混亂、口齒不清、表情困惑、對空比手畫腳，甚至於不自主摔倒等突發狀況，一再引發外界對於健康狀況的廣泛討論和關注。

經過一次災難性總統大選辯論，拜登出現更為嚴重的失言表現，由於在這場辯論會中的表現不佳，因此黨內要求「拜登」急流勇退的聲浪高漲，以免他的情況可能會波及民主黨國會選情。再加上拜登及其兒子一連串司法審判消息，也為總統大選投入許多負面因素，讓情勢更加詭譎多變。

來自各方的壓力下，最終導致「拜登」對外宣布退選，並表明將由現任副總統「賀錦麗Kamala Harris」代表民主黨參選，以避免黨內失序而陷於混亂局面。參選人「拜登」宣布退選後，將安排由「賀錦麗Kamala Harris」代表民主黨出來。這項更換總統候選人提名，是安排八月十九日至二十二日間經由民主黨全國代表大會上確認。

另一方面，烏俄戰爭中，烏軍佔領俄國邊境領土，造成俄國與北約各國的關係惡化，「俄羅斯」總統普丁誓言反擊，甚至於已經將核戰推向「一觸即發」的危機邊緣，再加上中東戰事有擴大之虞，因此全球金融與經商環境有逐漸惡化之虞，大摩示警「美股」將可能出現較大幅度的回調，所有投資人必須要做好心理準備。

美國總統大選將全球經貿推向詭譎多變中

拜登退出總統大選，並宣布支持「副總統賀錦麗Kamala Harris」代表民主黨參選總統，全球金融市場出現新的情況，如今聚焦於副總統「賀錦麗Kamala Harris」是否能夠贏得美國總統大選，初期的市場反應是美股期指上漲、美元下跌，尚無法判斷這就是對於副總統賀錦麗看好的反應，或者是投資人單向慶祝健康不佳的拜登退選，面對今日如此混亂不堪的國際政經局勢，全球經貿的不穩定性也相對提升。

至今美國總統大選殺得難分難解，令人捉摸不定，無論未來全球經濟走向如何。台灣唯有強化與致力提升自己的市場競爭能力，鼓勵「創新研發」、「技術提升」、「人才培育」與「國際品牌創建」，才有條件與能力融入今日的國際政商環境中，面對未來挑戰。