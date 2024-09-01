打詐倡議中的佛教智慧 法藏和尚的遠見與實踐

在當今社會中，詐騙手段層出不窮，尤其是假借宗教名義的詐騙，更加考驗人們的信仰與理智。楠西萬佛寺方丈法藏和尚，以其深厚的佛教智慧與遠見，率先提出並實踐一系列具體行動，致力於打擊詐騙與重塑社會善良信仰價值。他不僅在宗教界發起打詐倡議，更強調佛教的正信教育與慈悲精神，讓人們面對詐騙時可為心靈庇護與指引，充分展現佛教在現代社會中的重要性。

文．劉正廷 攝影．郭書豪

打詐不是口號 教育與執法並進

身為台灣宗教聯合會執行長及楠西萬佛寺方丈法藏和尚在訪談中詳細闡述佛教在打詐的積極作為。他指出，佛教在打詐倡議中的角色，不是僅限於口號或象徵性動作，而是經由實際行動深入人心，達致深遠影響。

宗教打詐首要在幫助民眾識別假借宗教名義的詐騙行為。法藏和尚強調，面對這類詐騙，首要之務是能夠辨識何謂「正信宗教」，避免因詐騙行為動搖人們對宗教信仰的信任與心靈支柱。特別是在身心困頓或生活艱難之際，人們更容易成為詐騙的目標。佛教經典中所說的「貪瞋癡」，正是透過教義教育引導人們如何不受誘惑，保持理智。這類日常的宗教教育，能幫助人們在面對誘惑與恫嚇時，仍能心存善念，自我堅守。相較於法律的懲治，宗教教育的推廣更具防範未然之效。

法藏和尚表示，宗教是政府實踐打詐政策的善良後盾，宗教與政府應保持三互協作（互助協力、互相平等、互不隸屬），協力模式既是維護宗教的獨立與自主性，也充分發揮宗教在社會上的正面影響力，尤其是在響應政府打詐的實際行動上，更能作為教育、教化的基底。

佛教ESG：

與時俱進實踐社會責任

隨著全球永續發展的日益重視，佛教早在二五○○年前就開始遵循並實踐ESG價值。從提倡素食與資源再利用（E），到推動社會救助（S）和完善寺務管理（G），法藏和尚不僅實踐ESG價值，更與時俱進結合地方創生發展。他表示，佛教倡導的「少欲知足」與「慈悲為懷」與ESG中的環境保護和社會責任高度契合。隨著時代演進，佛教持續推動「人心環保」（E），履行「社會責任」（S），並致力於「宗教法制」（G）的優化，以適應當代社會的需求。

法藏和尚於二○一四年創立「護生善緣」電商平台，將ESG理念與在地產業深度結合，建立善循環經濟。他輔導屏東滿州鄉農民種植台灣原生種黑豆，並以此為基礎創立全台首家使用有機台灣原生種黑豆釀製的有機黑豆醬油，藉由地方創生模式振興地方經濟，更將合理利潤回饋社會並透過「善緣慈善會」的公益服務幫助許多急難家庭，成為佛教實踐ESG理念的典範，「善緣慈善會」還因此連續三年獲得新北市愛心大平台的肯定與表揚。

末法時代的革命：

信仰善良 心靈淨化 社會繁榮

宗教的善良信仰是社會核心價值的支撐力，法藏和尚希望大家都能重視宗教基本常識教育，以宗教內心的平靜與堅定內化為力量，無論是面對詐騙誘惑，或實踐ESG理念時，都能發揮關鍵作用。為保障此淨化力量的持續發揮，法藏和尚積極推動《宗教基本法》立法制定，確保宗教能在法律框架內自由發展，並在社會中發揮積極作用。

他進一步說明，在現代社會中，宗教必須扮演更多元角色，而《宗教基本法》立法重要性，就是幫助民眾、宗教及社會形成善循環正向影響，並透過法制素養的建立，發揮更大的效益。因此，他也籌劃全民一起認識宗教基本常識的競賽活動，並呼籲所有宗教團體，以具體行動帶動社會善良文化，打擊詐騙及犯罪。

這項名為「百萬神知識 全民大學堂」的宗教常識善良擂台賽，預計於二○二四年底開跑，詳細活動資訊可關注台灣宗教聯合會或楠西萬佛寺的FB。

展望未來：打造台灣善良的「心靈晶片」輸出全球

言談間，法藏和尚所展現出的睿智、見識與氣度，令人敬佩。他說，在這詐騙手段層出不窮的時代，他願積極推動打詐倡議，並藉由實際行動響應政府打詐，以展現宗教（佛教）在現代社會中的善良支持行動力。

展望未來，佛教將繼續在打擊詐騙、實踐ESG及推動《宗教基本法》的進程中扮演關鍵角色。透過這些多元途徑，佛教不僅為大眾提供心靈庇護與道德指引，更將成為引領社會邁向和諧與可持續未來的堅定力量。這已是佛教的當代使命，亦是對未來社會的莊嚴承諾與持久貢獻。貢獻。