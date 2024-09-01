能源轉型莫走回頭路重啟核電再想想？

賴清德總統提出五大策略推動淨零轉型，並啟動第二次能源轉型，建立智慧共享的綠能戰略，加速地熱、氫能、生質能和海洋能等再生能源開發，建立低碳能源新結構。過去八年，台灣能源轉型腳步持續推進，也取得了顯著的成就，特別是再生能源的發展，逐步擺脫對核能和化石燃料的高度依賴，並成功讓本土的能源產業、相關供應鏈隨之蓬勃發展。第二次能源轉型這一步至關重要，必須好好堅定政策方向，且必須有不走回頭路的政策決心。

文•陳錦稷

自二○一一年日本發生311地震引發的核災震驚全世界，這事件也影響台灣能源政策走向。日本地震後引發的核災陰影，讓同樣身處地震帶的台灣社會，展開了對核能安全議題的深刻思考，最後終於修訂了電業法，宣示將核能發電設備於二○二五年以前全部停止運轉。雖然後來因公民投票結果廢止，但行政院宣告非核家園目標不變，只是取消了期程。「非核家園」最大的意義，在於奠定了後續能源轉型的重要基礎。

為了達到非核家園目標，台灣積極展開了能源轉型政策，政府推動再生能源發展，並以二○二五年太陽光電裝置20GW及離岸風電裝置5.6GW作為再生能源設置的推動目標。台灣能源轉型政策方向確立為「非核、展綠、增氣、減煤」。根據經濟部統計，二○一六年至二○二四年第二季，台灣再生能源的裝機容量已經從不到5GW增至20GW，天然氣的發電比例從三十一•五％提升至四十一％，而燃煤發電比例則從四十五•九％降至四十％以下，能源的結構已經有了顯著的改變。

政府強力推動能源轉型的政策決心，帶來台灣再生能源產業的快速發展，這也為淨零轉型奠定重要的基礎。根據經濟部能源署資料，二○二三年發電量占比中，再生能源達九•四七％，超過核能的六•三一％。與二○二二年相較，二○二三年再生能源總裝置容量增加了3,784MW，主要是風電增加1,093MW、光電增加2,694MW。

太陽能產業與離岸風力發電產業自二○一六年迅速崛起，從二○一六年的1.4GW迅速成長至二○二四年的12GW，成長將近9倍，提升再生能源在台灣能源結構中的比重，也使台灣成為亞太地區太陽能發展的領先者。台灣在太陽能發電的發展，不但減少了對化石燃料的依賴，推動能源轉型，更促進太陽能產業的發展，包括上游的太陽能電池與模組製造，再到下游的系統集成與安裝服務，形成完整的產業供應鏈。尤其在太陽能電池模組的生產，台灣更已成為全球主要製造供應國，在技術與製造能力上具有競爭力。

而再生能源發展的另一大支柱來自於風力發電，台灣在風力發電的快速發展不僅增加再生能源的電力供給，更讓台灣在海事工程、鋼鐵產業，與電機電纜相關產業有了更強勁的發展動能。台灣原本即擁有得天獨厚的離岸風場，政府自二○一六年起推動離岸風電，並具體設立風場開發專區，提供購電優惠，成功吸引國際大型的離岸風場開發商如沃旭能源（Ørsted）、哥本哈根基礎建設基金（CIP）、科里歐（Corio）、德能英華威（Enervest）積極參與台灣風場的開發。這些開發商的投資，不僅帶來先進的技術與管理經驗，也加速台灣風電產業的本地化，帶來整體離岸風電產業供應鏈的發展。隨著國際開發商在台灣離岸風場的投入，台灣風電設備本土化比率已超過六成，開發商如森崴、風睿在國內市場中逐漸佔據主導地位，更已在全球市場中展現強大競爭力。

奠定在過去能源轉型的基礎之上，台灣開始邁入「第二次能源轉型」階段，政府計劃到二○三○年增加3GW的儲能容量，並推動探索氫能與儲能技術的發展，預計到二○三五年時將建設10GW的氫能發電量。跨國能源合作也將是未來的重點，台灣應發揮地理優勢與產業技術實力，積極參與亞太能源合作，創造地緣政治中的實力。

雖然過去八年已經全力發展再生能源，但淨零減碳更快速成為全球發展趨勢，過去高度依賴出口的台灣產業對綠電與潔淨能源的需求正快速上升。於此同時，重啟核電的聲浪再起，一旦核能重啟，政府對再生能源的政策決心將大打折扣，對再生能源發展的積極性將受到嚴重的影響。

新建、重啟，或延役，以核電來降低電價的結果，勢必拖累再生能源的發展，減少產業對節能設備的投資。為確保台灣在全球能源轉型中的領先地位，政府應堅持推動再生能源發展，貫策完成「二次能源轉型」的政策堅持，台灣才能在全球綠色經濟中保持競爭力，並實現能源自主安全發展的國家目標。