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揭開論文代寫的黑幕 台灣博士的畢業夢魘

聯合新聞網／ 卓越

在台灣，博士學位曾經是無數學子夢寐以求的榮耀象徵，但如今卻成為了壓在許多博士生心頭的一座大山。嚴格的國際期刊發表要求，讓不少博士生在畢業前夕陷入絕望，進而催生了龐大的論文代寫產業鏈，造成了學術界的巨大困擾。

文•林嘉宏

在台灣，博士生必須在國際期刊SCI或SSCI上發表論文才能拿到博士論文口試的門票，進而有機會順利畢業。這一看似提高學術標準的措施，實際上卻給博士生帶來了巨大的壓力。

論文發表要求 一場無止境的學術煎熬

這些期刊的評審過程嚴苛，發表難度高，尤其對於初涉學術研究的博士生而言，更是難如登天。許多博士生不得不花費大量時間和精力去研究、撰寫、投稿，卻往往因為各種原因被拒稿，投稿的時程浪費了大把青春，進而影響畢業進度。

隨著畢業壓力的逼近，論文代寫現象、掠奪性期刊都成為社會關注的焦點。不少研究生、博士生為了走「捷徑」，不惜求助於所謂的「論文工廠」，而這些所謂的專業服務背後，隱藏著一條完整的灰色產業鏈。今年四月，中國大陸有一家代寫工作室接到了六百多單的業務，包括代寫、畫圖、編造數據等，仲介透過電商平台攬客，寫手則透過AI軟體寫作或剽竊他人論文來完成訂單。一篇萬字的畢業論文，仲介開價僅需人民幣四百五十元，且常常被寫手「秒搶」，更誇張的是接案的槍手還只是高中生。這種現象不僅損害了學術誠信，也給學生帶來了雙重風險，一旦發生糾紛，學生往往無處投訴，也不敢聲張。

造假的論文數據全球蔓延

「假科學」浪潮正在全球範圍內蔓延。根據《Nature》報導，過去二十年來，各國學術論文造假的問題愈趨嚴重。尤其是去年，超過一萬篇論文遭到學術期刊撤回，創下年度紀錄。其中，沙烏地阿拉伯、巴基斯坦、俄羅斯和中國大陸的撤回率最高。論文撤回的增長速度已超越科學論文成長速度，顯示假論文問題正在快速惡化。然而，這些數字只是冰山一角，更大的問題隱藏在畢業與就業的生存問題。

學術界與產業界脫節 博士生的就業困境

過度強調論文發表的「數量」，讓博士生無法將時間和精力投入到實際的產業應用和創新研究中，甚至為了投稿犧牲掉了自己的興趣與專研領域。許多博士生畢業後，由於缺乏實際的工作經驗和技能，很難找到適合的工作。

這種情況導致博士生畢業後就業困難，進而形成惡性循環，讓越來越多的年輕人對攻讀博士失去興趣和信心。台灣許多學校教授對於投稿付費的Open Access Journals（開放取用期刊）持保留態度，認為這樣的投稿方式缺乏嚴謹性和權威性。我個人認為，選擇高質量的開放取用期刊進行投稿，不僅可以節省時間和精力，還能夠快速地讓博士生畢業並接軌職場，實現自身的價值。與其耗費大量時間和精力在追求難以達到的SCI或SSCI發表，不如選擇一條更加有效率的道路，將重心放在研究的質量和實務應用上。

林嘉宏 華沃商學院創辦人
林嘉宏 華沃商學院創辦人

改善博士教育體系的必要性

其實，並不是說博士生不該投稿國際期刊，而是在台灣博士班的訓練中，應該讓學生先有能力完成自己的博士論文，畢業與否授權由指導教授與口試委員評估，而非由一群未必專業的國際期刊審查者來定生死。國際期刊的發表應該是博士後研究的工作，而非本末倒置地成為博士生畢業的門檻。這樣的調整不僅可以減少學術不端行為的發生，還能讓博士生更好地將研究與實務結合，提高他們在職場上的競爭力。要改變現狀，關鍵在於重新審視博士學位的價值和定位，學術界應該更加注重博士生的研究創新精神，而非單純的論文數量。

博士學位的價值，不僅在於一紙證書，更在於培養出真正具有未來競爭力的高端人才。唯有如此，才能真正提升台灣高等教育的質量，讓博士生在學術和職業生涯中都能有所作為。

卓越雜誌2024.8號460期
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