壽險公會推動保險科技運用共享平台 實現普惠金融、公平待客

壽險公會自二○二○年建置保險科技運用共享平台，每年持續推出新的數位便民服務，展現壽險公會持續強化數位科技服務的決心，保險存摺服務更讓民眾清楚掌握所有投保的產壽險公司人身保險保單內容，維護保戶權益，為民眾的健康與財富提供了更全面的資訊，具體落實普惠金融與公平待客。

文•編輯部

壽險公會二○二○年推出保全／理賠聯盟鏈服務，達成單一申請文件互通的一站式服務；二○二一年在聯盟鏈基礎上，與台北市政府、北市聯合醫院、國泰醫院、新光醫院和萬芳醫院合作推出了保險理賠醫起通服務，將一站式服務延伸至醫院。

壽險公會

全力打造全方位科技便民服務

民眾可以授權醫院透過保險科技運用共享平台，將其醫療單據資料傳送給指定的保險公司，實現便利的理賠申請，目前也已擴大為二十七家醫院、三十三個院區，且在陳慧遊理事長的帶領下，成功說服台大、北榮、長庚、三總在內的十家醫學中心加入；二○二二年推出保險存摺，讓民眾可以更快速了解自身的人身保險狀況；二○二三年實現理賠無紙化目標，民眾從申請診斷證明到申請理賠皆可以透過手機完成。

二○二四年將持續回應保險公司和民眾期待，將聯盟鏈服務擴大到保經業者，目前已獲向主管機關同意將於近期開始試辦；且在陳慧遊理事長帶領以及金管會保險局指導下，與數位發展部、內政部戶政司進行跨部會合作，將一站式服務延伸至戶籍資料異動跨機關通報，未來民眾於戶政機關變更資料後可以同步通報給壽險公會，再由壽險公會協助通報與民眾所屬保險公司，保險公司接獲通報後將主動聯繫客戶進行資料異動申請。

提供更加安全便利的數位服務

保險存摺目前有許多高強度的身分驗證方式，如晶片金融卡、行動自然人憑證及強化版行動身分識別（強化版MID），目前除了各大保險公司官網會員專區可以透過保險存摺快速登入之外，二○二三年中公會與業者也向金管會保險局申請並通過「理賠聯盟鏈2.0」試辦案，透過保險存摺做為一種線上身分驗證工具，來達到理賠申請全程無紙化。

過往民眾不論是網路自主或是透過業務員提出理賠申請時，必須簽署各種紙本文件，相當秏時費力，在試辦通過後，民眾可以透過保險存摺身分驗證後，立即線上申請數位簽章，即可於自身行動裝置上線上簽署文件，經由理賠聯盟鏈一站申請，多家公司受理的作業模式，減少民眾於多家保險公司重複填寫多張申請書的手續和時間。

預計將於二○二四年複製理賠聯盟鏈成功案例，擴大保險存摺數位身分驗證的應用範圍至保全聯盟鏈、行動投保流程中，目前保險存摺的身分認證方式已導入FIDO2，未來也將遵循金融FIDO規範，與更多金融機構進行協作，

二○二四年初數位發展部宣布要推動數位錢包Digital Wallet，計劃於二○二五年推出一款整合自然人憑證、駕照等證件的數位皮夾，以迎合全球「Digital Wallet」的趨勢，壽險公會也在前述的戶籍資料異動通報服務合作基礎上持續與數位發展部保持合作，期待提供保險公司與保戶更為便利的數位服務。

一站式理賠申請：身份驗證、理賠

聯盟鏈、醫起通

順應金融科技趨勢，壽險公會攜手二十四家保險公司打造一站式服務，在金管會指導下，壽險公會順應此趨勢，於二○二○年七月與二十五家產壽險公司建置「保險科技運用共享平台」，利用區塊鏈技術實現「單一申請，文件互通」的目標，讓民眾在保險理賠及資料變更上能夠享受到方便快捷的一站式服務，截至二○二四年六月底已完成二一六萬件服務，單就理賠聯盟鏈案件即累計達一一三萬件，以平均每件金額五萬計算，累計理賠金額超過五五○億元。

從申請件性質分析，其中傷害險及健康險最多人提出申請。且保戶可依據其保險公司提供的服務方式，選擇線上或透過業務員進行理賠申請，只需要操作一次即可使該保戶所有投保之保險公司收到申請，平均下來大約節省了五十％至七十％的操作時間，且保險公司可以更快地收到保戶提供的申請資料，自保險公司受理到理賠金撥付約五至七個工作天即可完成。

保險存摺幫助民眾掌握投保內容、維護權益

「保險存摺」平台是由壽險公會、產險公會、二十二家壽險及十四家產險公司，與合作廠商中華電信及台灣網路認證公司，在現行保險科技運用共享平台基礎上建置完成，保戶可查詢以本人為要保人或被保險人之所有人身保險已投保契約狀況，包括效期內的保單與到期失效保單，資料一覽無遺。

根據「保險存摺」平台內部統計，自二○二二年六月上線至二○二四年六月底，註冊會員超過八十七萬人，使用者年成長幅度超過三十％，進一步分析使用「保險存摺」平台的保戶輪廓，十八歲至四十九歲共計七十二．二萬人，占八十三％，為主要使用者；五十歲以上為十四．五萬人，其中超過七十歲者超過一萬人。

註冊保險存摺需求主要有三大類型，了解自身保障狀況並規畫適合保險；了解長輩為其購買保單保險狀況；業務員為招攬業務透過客戶申請投保資料進行保單健檢，提升業務員保單健檢效率。

保險存摺自二○二二年六月後提供基礎的保單總覽查詢服務，且一年只要一百元即可無限次查閱及下載自身投保紀錄，相較於紙本查詢一次三百五十元實惠許多，也落實主管機關的普惠金融政策及邁向聯合國永續發展目標。

二○二三年保險存摺會員數遽增，為了回應各界的需求與期待，壽險公會今年進一步擴大保險存摺服務內容，七月開始民眾可於重新設計的保單總覽首頁查看最新訊息以及重要公告，頁面上更有快捷功能區域，可以快速前往自身所需之服務，包含申請投保紀錄、電子保單驗證、查詢理賠轉送進度等等，也可從首頁直接前往便利入口選單，選擇自身想前往的保險公司網路會員專區。至於我的保單頁面，則新增了篩選功能，能幫助使用者更精確的從多張保單中簡單篩選，找到指定險種、公司的保單。

保險存摺白金會員權益更升級

白金會員則可於一年內不限次數，查看所有保單資料（保險公司名稱、險種分類、保單險種、商品名稱、保單號碼、契約生效日期、保額以及保單是否有效、要／被保險人資料），即「保單總覽、保單資訊查看、投保紀錄PDF檔下載、保險理賠聯盟鏈／保險理賠醫起通案件申請轉送進度查詢」等四項功能。其中，「投保紀錄PDF檔下載」的這一項服務，過去以來壽險公會也提供紙本申請作用，多用於遺失保單的保戶，失聯的保戶；或是保戶死亡後，其親屬、法定繼承人等需要辦理相關保險金、遺產轉移登記等證明時，單次工本費為三百五十元，高於「保險存摺」平台可供白金會員使用該服務的費用。

民眾也可透過保險存摺完成身分驗證後進行理賠申請或資料變更，只要保戶在首家保險公司提出申請，且同意透過「保險科技運用共享平台」，將個人的資料通知其他參與「保全／理賠聯盟鏈」的保險公司，就能同步完成申請動作，達到單一申請、文件共通的目的，以目前每位台灣民眾平均有三．一六張保單，此項服務可讓民眾少跑兩間保險公司進行重複申請作業，無論是搬家時的地址變更作業或是申請理賠皆可以適用。