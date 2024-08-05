昇華科技AI保單健診系統 引領保險科技

昇華科技自成立以來，即百分百完全聚焦、致力於保險科技（Insurtech）的研發與應用，特別是在個險建議書系統方面有著卓越的表現。憑藉三十多年的專注投入，昇華科技已經成為國內個險建議書系統市佔率最高的廠商。

文．編輯部

昇華科技協助多家保險公司上架累積破數兆營業額的保險商品。隨著資訊科技的進步與數據分析技術的提升，昇華科技開發出「智能險種編輯器」及「通用精算計算引擎」，加上面對雲端與邊緣AI運算的商模再造，槓桿雲端SaaS及本地獨特的雙重AI商機，新近更首創S（AI）aS （Software with AI as a Service）的「天地智」AI保單健診系統！

商業模式與技術創新

昇華科技從最初的套裝軟體和專案交易模式，逐步轉向集團或企業級的網路化產品。截至目前，昇華科技已經發展出行業級的雲端運算分層平台S（AI）aS，包括CloudWinner（AI）、CloudWE Broker（AI）、CloudWin Hub、CloudFinance/Treasurer（AI）等多個一體化技術架構的雲端系列系統，統稱為

S（AI）aS生態洋蔥。這些技術的創新和應用，展示了昇華科技在保險科技應用領域的領先地位。

AI保單健診的主要特色

隨著保單健診系統的不斷發展，經由AI的衝擊和升級，演化過程呈現的主要特色功能：

一、主動式運算：引入前端OCR保單辨識和商機推播方案（結合第三方如LINE、eMail等），並且事先排程運算大量異動保單的健診資料，離峰期間實現主動式運算，如人腦維持不間斷的下意識運算效率，提升全日運作效能、產生巨量價值資訊的效用。

二、行動化績效：注重行動化應用，前後端分離架構，獨立前端MVC能力，加入UIUX融入手機運用，提供AI365商機推播工作提醒／指示、活動管理（結合第三方行事曆）以及團隊協作與績效管理功能。

三、智能互動：前台前沿AI專業機器人配置，雲端後台實現巡弋式健診。強調資安「零信任」、智能Scanner/OCR、精準Prompt（語詞監理）、AI助理協作，並提供保單說話、智能推薦及個性化保單健診報告等功能。系統採用場景規劃與腳本設計，通過專業顧問模擬對話，實現深入互動，按期巡弋式保單健診。

AI保單健診應用功能與場景

AI 保單健診系統的應用功能涵蓋多個方面，為保險從業者和客戶提供了便捷高效的服務。以下是幾個主要的關鍵要件、應用功能與場景：

一、最精確險種大數據資料庫：保單健診系統擁有一個涵蓋廣泛、數據精確的險種大數據資料庫。該資料庫包括全行業各家保險公司的產品資訊，並且不斷更新，確保資料的時效性和準確性。保險顧問可以通過這一資料庫，快速查詢和比較不同保險產品，找到最符合自身需求的方案。

二、最佳效能保單健診系統：系統的雲地混合架構使其兼具雲端強大的運算和存儲能力，以及地端AI邊緣運算的節能效益。保險顧問可以隨時隨地訪問系統，進行保單查詢和健診。雲端系統不僅提高了數據的安全性和可靠性，地端AI還能夠快速響應保險顧問的需求，支援提供即時的客戶服務。

三、生命資產表：是保單健診系統中的重要工具，能夠協助保險顧問幫助客戶全面了解自己的保險資產狀況。系統通過數據分析和可視化技術，將保單資訊轉化為直觀的圖表，輔助保險顧問讓客戶一目了然地掌握自己的保障狀況和未來的保險需求。

四、保障雷達圖：是另一項重要的應用功能，能夠全面展示客戶的保障覆蓋情況。通過這一功能，保險顧問可以讓客戶清晰地看到自己在各個方面的保障強度，並及時發現保障的缺口，從而做出相應的調整和補充。

五、AI智能保單健診：是最新版本系統的核心功能之一，該功能利用人工智慧技術，結合「通用精算計算引擎」的保單分析資料，由「保單自己來說話」的收斂式自主監理要求，協助保險顧問提供個性化的保障建議。系統不僅能夠協助保險顧問解讀客戶的保險需求，時時「以客戶為中心」調整生涯各階段保險建議，確保客戶始終擁有最適合的保單組合方案。

六、直接讀入保險存摺：進一步為方便保險顧問執行業務，系統還具備不經OCR辨識，直接讀入保險存摺PDF的功能。保險顧問只需上傳壽險公會的保險存摺PDF，系統就能自動識別並提取其中的保單資訊，輔助補正、進行分析和健診，極大地提升了使用的便捷性和效率。

昇華科技的AI保單健診系統在保險科技應用領域，展示了其領先的技術和創新能力。通過不斷升級和完善，該系統不僅提高了保險從業者的工作效率，也為客戶提供更加便捷、精確的服務。

隨著人工智慧和大數據技術的進一步發展，保單健診系統結合AI做為價值資料的品保與生產工廠，將在未來發揮更加重要的作用，成為保險行業數位化轉型的重要助力。昇華科技將繼續致力於保險科技的創新與應用，助力行業邁向更加智能和高效的未來。