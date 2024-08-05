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中華郵政深耕臺灣 善盡社會責任

聯合新聞網／ 卓越
中華郵政攜手紙風車劇團舉辦「郵你童樂 歡喜逗陣來𨑨迌」活動。
中華郵政攜手紙風車劇團舉辦「郵你童樂 歡喜逗陣來𨑨迌」活動。

中華郵政公司秉持回饋社會的熱情，長期投入社會公益不遺餘力，並積極舉辦金融保險知識及防詐宣導講座，也體現公平待客理念、善盡社會責任，落實「有愛無礙，行善不間斷」的精神，是國人最可靠的好厝邊。

文．編輯部

落實公平待客　關注兒少發展

以客為尊、提供誠信效率的服務是中華郵政公司企業文化核心價值，董事會及高階主管實地訪視各地郵局，深入瞭解金融友善服務之執行，並且站到第一線傾聽民眾聲音，以實際行動展現對客戶的關心及重視，將公平待客理念融入日常營運及作業流程中。

中華郵政關注兒少發展，自二○二二年起陸續於板橋、新竹、嘉義、高雄、花蓮、宜蘭及桃園郵局等七局設置教保服務中心，同時每年辦理「郵愛童心」活動，為每個家庭帶來歡樂的親子時光並凝聚家庭情感，為孩子們留下美好的童年回憶。

另為提升兒童藝術美學並增進國人親子關係，今年特別攜手紙風車劇團舉辦大型戶外兒童劇展演活動，邀請教養院孩童共同參與，並透過生動活潑的表演內容，為大小朋友建立保險保障觀念。

中華郵政善用據點加強防詐宣導 提升全民識詐能力守護財產安全

此外，近年詐騙盛行，為提高民眾的風險意識，中華郵政公司與各地警察局合作，深入全國各地鄉鎮及校園舉辦金融保險知識及防詐宣導講座，教導青年學子、高齡長者、新住民及原住民，如何識詐及防詐，並於全國一二九八個營業據點播放防詐宣導影片，提醒民眾注意，並持續加強窗口人員識詐及阻詐之教育訓練，在第一線守護民眾財產安全。

以「安心、信賴」經營理念深耕在地 體現永續發展

中華郵政公司以「安心、信賴」的經營理念深耕在地，身為國人最可靠的好厝邊，善用服務據點遍佈全台的優勢，積極推動微型保險及小額終老保險，協助政府建構社會安全網，守護國人基本經濟安全。

為維護環境永續發展，中華郵政公司員工自發性響應認捐樹苗愛護地球活動。另配合壽險公會辦理之淨灘活動，高階主管帶領同仁及志工，在新北市石門洞及嘉義縣東石漁港辦理淨灘活動、清理海岸廢棄物，展現對生態永續之重視，實現對自然環境保護之承諾。因應四月三日花蓮強震及七月凱米颱風來襲，郵政壽險提供受災保戶快速理賠、相關保全和房貸戶關懷措施，體現以人為本的企業核心價值，永遠站在第一線守護全民。

中華郵政推動公平待客文化，善盡企業社會責任。
中華郵政推動公平待客文化，善盡企業社會責任。

善盡社會責任　點亮溫暖希望

中華郵政公司落實「有愛無礙，行善不間斷」的精神，致力推動各項公益活動，常態性於全國各地舉辦捐血活動，以紓解國內血荒。倡議運動平權，辦理身心障礙桌球賽。舉辦樂齡運動，鼓勵長者走出戶外、並自二○二三年啟動「郵遞幸福關懷列車」，將物資遞送至偏鄉地區及弱勢族群，傳遞愛心到社會需要的角落。

中華郵政深耕公益有成　獲獎實至名歸

郵政壽險多年來以尊重生命、人道關懷為出發點，於各項保險評比中脫穎而出，如：二○二四年榮獲現代保險雜誌主辦之「2024保險品質獎」、財團法人現代保險教育事務基金會主辦之「2024保險龍鳳獎」、二○二三年度捐血成績績優團體，卓越雜誌「卓越ESG永續金融獎」，並連續三年榮獲金管會「微型保險競賽」之業務績優獎、身心障礙關懷獎，及「小額終老保險競賽」之友善高齡獎等殊榮。中華郵政將持續提供社會堅定溫暖的力量，守護每個家庭。

卓越雜誌2024.8號460期
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