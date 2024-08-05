義騰保經共好你我他 做有價值的事

舉辦教育訓練課程。 義騰保經自二○○八年成立以來，即以達成對夥伴與客戶「圓您心中夢想」為目標，創辦人劉祝惠更喊出我們是「共好團隊」的口號，並選用共好動物之一的松鼠做為公司的招牌LOGO，期許仿效松鼠的精神，確立目標後、不斷往前邁進、做有價值的事！

文．編輯部

每個夥伴對未來都有個夢想，義騰保經樂當每個夥伴的推手，因此，透過與義心企業管理顧問公司的合作，協助客戶「風險規劃、退休理財、財富傳承」等，讓夥伴們找到自身的定位，一步一腳印達成為客戶圓夢的目標，進而成就自己。

學無止境的精神

義騰家族願景為圓滿人生

義騰團隊更創造保經業紀錄，二○二一年一級主管（協理、副總）共同進修企業碩士班。二○二三年六月十二位主管順利取得企業碩士學歷，積極提升團隊自我競爭能力。

義騰團隊非常清楚家庭責任及企業責任中的種種風險需要完善規劃，目前更是業界首屈一指的首選專業團隊。義騰家族的願景：「對夥伴，樂在工作、生活無慮、富足退休；對客戶，老有所養、幼有所護、病有所醫、殘有所仗、錢有所積、財有所承，進而圓滿人生。」

結合義心企管攜手同行

創新雙贏

義心企管與義騰保經同時成立，起初有很多企業主委託義心企管規劃企業風險的診斷，因為一家公司對外的股東、員工、董監事及重要影響人物等，最後皆須轉為人壽或產物保險的規劃。因此透過義心企管協助轉嫁風險，擬訂企業風險診斷，進而由義騰保經分析適合的保險商品，提供兩到三家保險公司的產品規劃風險與報價給企業主，使各企業主的錢花在刀口上。

由於個人保險市場漸漸萎縮，職域開拓與企業資產風險規劃市場即將擴大。據統計，二○二二年臺灣中小企業就業人數達九百三十一萬一千人，占全國總就業人數的八○．九四％，因此，義心企管便擔任著非常重要的角色。

然而與一般管理顧問不一樣的地方是，義心企管對內輔助義騰保經的教育訓練，對外則是在中小企業舉辦說明會、企業主的資產配置分析等，在診斷出所需要的保險商品後，即交由義騰保經作後續詳細的規劃。因此，義騰與義心聯手打造一個全方位的展業環境，致力提高業務員價值，隨著價值提升，就會在競爭激烈的紅海中脫穎而出，開發出需要仰賴高度專業的企業客戶之藍海市場。

My Office Plus全能行動王

領先業界行動AI智能

提供完整教育訓練

義騰保經這幾年為了創造優勢，獨自開發出「My Office Plus全能行動王」系統。其中除結合義心企管企業診斷諮詢、最新勞務及稅務新知等功能外，「行銷e點通」主界面包含所有保險公司行銷須運用到的工具或資訊。另外，透過電子設備的推播，業務員隨時能夠以手機或平板接收到公司最新的動態。各家保險公司一推出新商品，系統即馬上可提供給業務員作最有利的運用。

教育訓練主要執行制度是依「美國壽險管理學會LIMRA」的模式，從一位新人約訪前到引進、晉升等培育流程，均同時納入「My Office Plus全能行動王」的系統中，這其中也包括考照班訊息、考古題隨時的更新、模擬測驗等，進而達到雙贏的目的。

不斷創新 廣納人才

義騰保經另外一個優勢是發展了一套「保險小頭家」桌遊，其遊戲主題包含了組織發展、行銷收入、高端客戶經營、建立保險需求等。如於大專院校推廣或業務員訓練課程時，可使學員了解為何需要保險？保險好在那裡？為何要保單健診？運用這套遊戲則可彰顯海狸的角色─邁向財務目標、野雁的角色─鼓舞夥伴，接著運用銜接教育成為做「有價值的壽險行業」，形成一個共好的團隊，也明確地表彰義騰保經的文化與精神。

為因應市場日益競爭的趨勢，於兩年前開始廣納志同道合之同業人才登錄，以拓展未來更多元的保險需求與組織人力。二○二四年團隊主管更研擬「登峰造笈，共好學習」、「企業主管人資應具備之勞動法之事」、「提升您的企業運能─創造勞資雙贏」系列課程，針對銷售途徑逐一強化各級業務主管銷售技巧及組織發展。由於義騰保經善盡公平待客原則，落實保戶接續服務與共好之精神理念，獲得許多加入同業夥伴極力的讚許與認同。

回饋社會 永續經營

義騰保經默默行善，對於社會公益的參與不遺餘力，二○二○年十一月贊助「守護毛孩」公益嘉年華，提供寵物博士保險諮詢，為毛小孩量身打造寵物保險；疫情期間發揮回饋社會精神，捐贈慈濟公益團體近三千人的疫苗保險，同時與廠商合作訂製兩萬多個口罩及洗手乳四千多瓶，分送給「義騰之友」、「義心之友」。

展望未來，義騰保經以拓展並增加全省營運中心為主要目標，尤其台北、中壢、桃園等地為目前發展的重點，期許三年內能夠增加到十二個營運中心，並仿效松鼠的精神，協助夥伴與客戶不斷往前邁進、做有價值的事！