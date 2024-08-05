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創國內壽險業里程碑 台新人壽獲「臺灣成長最快速壽險公司」殊榮

聯合新聞網／ 卓越
台新人壽在台新金控資源挹注並發揮集團綜效下，快速發展公司組織與業務規模，卓越的經營績 效及品牌實力備受肯定。
台新人壽在台新金控資源挹注並發揮集團綜效下，快速發展公司組織與業務規模，卓越的經營績 效及品牌實力備受肯定。

台新人壽自二○二一年加入台新金控，以臺灣壽險業新銳之姿，快速擴展公司組織與業務規模，近日受到英國媒體《全球經濟雜誌The Global Economics》「全球經濟獎」及《全球商業觀點雜誌The Global Business Outlook》「全球商業展望獎」肯定，獲頒「臺灣成長最快速壽險公司」的榮譽，顯示台新人壽卓越的企業經營績效及品牌實力備受國際肯定，成為國內壽險業的新指標。

文．編輯部

面對瞬息萬變的經濟與社會情勢，在台新金控資源挹注並發揮集團綜效下，台新人壽憑藉優質壽險顧問、多元通路業務團隊和內勤團隊的努力，秉持專業的壽險保障精神與卓越的服務品質，群策群力打造喜樂高效的企業文化，並透過持續優化各項服務、重視公平待客、提升金融友善，創造優異的實績，因而獲得此榮譽。

積極轉型擴大經營規模

成長快速領先臺灣壽險公司

台新人壽從原先以壽險顧問通路為主的經營型態，積極轉型開拓銀行保險、壽險顧問、保經代多元並進的業務通路模式，快速擴大公司組織與業務規模。在持續推出新產品支持三大通路銷售動能的迅速發展下，總保費收入從

二○二○年一五七．九億元至二○二三年達二九一．九億元，增長八十五％；其中新契約的保費（FYP）收入從二○二○年一六．四億元至二○二三年達一二六．九億元，大幅成長六七二％；市占率由二○二○年○．一八％成長至二○二三年為一．八九％，業界排名由二○二○年第二十二名至二○二三年提升為第十三名。此外，資產總額相較於二○二○

年底成長了四一％，於二○二三年達二七二五．三億元，成功創下臺灣壽險業界「成長最快速公司」的里程碑。

在地關懷回饋社會

推動永續精進創新

除了在保險本業戮力經營，台新人壽更深耕公益領域，擴大社會影響力：透過持續贊助台新青少年基金會舉辦「台新青少年志工菁英獎」，鼓勵臺灣的年輕學子拓展志願服務新視野、探索自我價值，接軌並實踐聯合國永續發展目標（SDGs），為社會與環境帶來正向改變。

此外響應台新金控加入運動贊助的行列，共同提倡良好運動風氣；參與「關懷臺灣系列—我的一畝田」，與金控旗下各子公司攜手支持在地農產品。除了在地關懷回饋社會，於日常營運中以實際行動支持節能減碳，致力推動環境永續。

未來，台新人壽將持續努力精進和創新，為客戶創造更多價值，期許成為最值得客戶信賴的智慧好夥伴。

卓越雜誌2024.8號460期
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