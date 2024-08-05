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正視AI帶來的負面影響

聯合新聞網／ 卓越

近年來IMF示警，AI人工智慧可能造成大量的失業影響，也會對大規模的低層級勞工造成衝擊，讓社會不平等階層情況因此加劇，為此感到十分擔憂。

文．李振麟

國際貨幣基金IFM在一份研究報告《生成式人工智慧AI的收益》中指出，雖然生成式AI具有無法評估的發展潛能，可以促進社會生產力以及推進公共服務的預期，但是這種技術對於人類世界的影響，可能會加劇大規模的勞工失業與社會貧富不均的層級深化。

AI人工智慧打破了以往未曾有的科技技術，將會搶走人類的飯碗，尤其是對於高技能需求的勞動藍領階層影響最大，令人深感擔憂。社會與產業轉型下，年長的勞動者面對AI轉型，會是一件痛苦的事，因為需要比以往更長的時間來學習這些新技能，將導致更長週期的失業率。另一方面，在AI人工智慧下，機器人變得更有智慧，促使原本所屬於藍領工作自動化，藍領勞動者的薪資也將受到影響，加劇財富收入的不平等現象。

AI導致人類天賦思維與認知能力下降

長年以來過度依賴AI來輕鬆解決問題，即使生活品質有所提升，但相對也導致人類天賦所擁有的基本認知能力喪失。AI所提供的訊息總是無法預測，也很難對外驗證，人類根本無法理解機器人為什麼會有這樣的結論，尤其是冰冷無情的公式化論述，將可能導致人類做出錯誤的判決，也沒有人能夠解釋其原因，很難追究其相關責任。

AI存在許多不可預測、以及缺乏透明度與數據偏差等危險性，在軍事應用中可能會造成誤判。不過如今AI的軍事應用已經非常廣泛了，也很難去阻止，然而科技日新月異，大數據資料對於AI有決定性影響。大數據本是取自於龐大又多樣化的數據整合，AI人工智慧的決策過程需要大數據來輔助相關解答，「大數據資料」在AI的驅策運用下，自然而然變成我們對於事物判斷的主要依據，造成人類天賦的思考推理及計算能力逐漸喪失。當AI人工智慧進入生活中的食、衣、住、行大小事務，人類的隱私與自由勢必會受到威脅。

二○一四年，「亞馬遜Amazon」藉由AI招募系統運算來找員工，結果出現許多對於求職者性別歧視的結論，女性往往被賦予較不公平的職場低分數，導致公司在向用戶提供的服務條件上就明顯存在性別差距，遭受社會大眾的嚴厲指責。

另外在二○二○年，英國「考試監管機構」使用AI來執行預測評分，結果出現對於低薪資階層以及少數族裔學生的不利數據，引發極大抗議。現今現實生活以利益為導向，當AI的滲透愈多，對社會的負面影響層面也就愈大。

教宗歷史性出席七國峰會討論AI利弊

G7高峰會議，教宗「方濟各Franciscus」歷史性出席峰會，並討論AI人工智慧發展的利弊影響，本身就有科學背景的教宗，長期以來關注於AI議題，今日羅馬天主教教宗「方濟各Franciscus」出席AI會談，順勢成為首位參與G7的宗教領袖。

教宗在會議中呼籲「人類在發展AI同時，也不能失去對於AI的掌控，在推動科技技術對於高生活品質的追求，更不能忽略AI對於全球落後貧困地區的協助。」現年已經八十七歲的教宗方濟各，更進一步示警「AI人工智慧的高度發展下，將可能造成擁有權勢與財力資源的統治者與社會低階層弱勢者間，出現更多的不平等與不公正情況，絕非國家百姓之福。」

台灣AI產業面面觀

AI三部曲是「發明」、「佈局」、最後是「市場開發」。「廣達Quanta」林百里表示，AI人工智慧的爆發期已開始，市場消費可望高度成長，「希望股東能多買些廣達股票」，AI的推動階段，在市場上先建立資料中心，然後研發與創新產生很多應用功能，再來就擴大這些功能於日常生活中。

「廣達Quanta」本身就擁有許多戰略夥伴，可輕易拿下AI訂單，二○二四年可以說是百花齊放的技術發展關鍵時刻，是廣達發展生成式AI最佳機會，除了語言模型之外，還可利用許多小模型，藉由在自己公司訓練的經驗，爭取更好的成績單。

AI人工智慧的研發，本就需要龐大的資金運用，廣達進行許多前所未有以及超前的研發項目，無論是AI伺服器的大改款熱銷，筆記電腦每年的新產品發表，還有車用型的AI電腦更替，在如此不斷地推陳出新下，造就廣達的業績高度成長。沒有人知道AI未來會爆發到什麼程度，AI工業革命對廣達來言，卻是千載難逢的好機會，令人興奮。

台北國際電腦展(COMPUTEX) 盛況空前

二○二四年台北國際電腦展(COMPUTEX)在AI題材帶動下，吸引全球各界AI專業人士與產業買主出席，盛況空前、超乎預期。

台灣成為全球AIoT人工智慧的領導先鋒，尤其是AI PC佔據全球出貨量的六成，在「英特爾Intel」帶領下，經由台廠四大PC品牌「宏碁ACER」、「華碩ASUS」、「技嘉AORUS」與「微星MSI」，分別展示出旗下的AI筆電，藉以「AI技術」來翻轉PC產業，以「AI人工智慧」為主軸共創未來，賦予更多科技創新想像力，吸引全球各界重量級買家前來參與。

台灣在智慧科技領域上所扮演的實力角色，令人驚豔，尤其在AI技術的研發創新驅策下，各領域的應用，如雨後春筍般崛起。在先進通訊產業上，則可看見「亞旭Askey」電腦與「華碩Asus」攜手合作，經由「微軟Microsoft」所開創的5G網路專業技術；先進汽車領域上，經由「和碩Pegatron」、「公信電子Clientron」與「瑞相科技Retronix Technology」等多家大廠，設立出汽車科技館，展現出AI智慧座艙、智慧型移動接送等技術方案，打造「台灣」成為AI製造的科技大國，AI科技應用不僅增加商品在國際市場上的競爭力，也可以執行淨零減碳的永續發展目標。

AI驅動半導體成為台灣經濟動能

二○二四年台灣製造業暨半導體產業景氣展望，工研院表示，在全球通膨逐漸降溫，就業市場趨於穩定，以及市場消費力回升，尤其是庫存逐漸回到合理水平，再加上受惠於AI議題帶動下，相關產業鏈需求強勁，預估二○二四年台灣的半導體產值，將可望突破五兆新台幣大關。

另一方面，電腦IC製造業，因為先進製程產品持續推出，帶動市場換機潮需求，進而高階封測訂單也大幅提升，除了晶片異質整合予高階封測技術下，DRAM的市場價格也逐漸回溫，PC品牌大廠隨著ChatGPT的消費需求增加，也紛紛推出具有AI功能的PC電腦，以及擁有高階相機技術、智慧語音助手以及個性化系統的智慧型手機，使得運算速度更快，語音辨識以及圖像處理功能也更具有智慧化功能。

現今台灣半導體產業紛紛佈局於相關技術與產品研發，尤其是終端市場高消費需求下，推動「半導體封裝技術」朝向高度發展，透過高階封裝技術，執行AI智慧的高效能應用。在傳統產業鋼鐵、石化、機械、電子電機，紛紛受困於全球訂單釋出低迷、高原物料成本衝擊、以及地緣政治干擾下的供應鏈破壞重整等不利因素下，AI人工智慧的「半導體產業」，為二○二四年的台灣經濟撐起一片天。

卓越雜誌2024.8號460期
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