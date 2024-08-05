快訊

限時2天快買！iPhone 15便宜近5千、摺疊手機砍1萬5 慶麟洋配奪金祭優惠

全台284萬人死守轉播！ 「麟洋配」金牌戰驚人收視率出爐

台股崩跌…證交所僅「信心喊話」 是否祭救市措施這麼說

AI商機 無懈可擊

聯合新聞網／ 卓越

「AI人工智慧」可謂是科技文明發展的代名詞，也就是執行電腦功能科技化，用以解決人類智慧上所面對的問題，藉由大量的資料匯集，增加日常生活中的學習效果。

文．李振麟

AI技術可以促使電腦與人類之間進行溝通對話，將其組織整合後應用到生活中，根據輸入的「文字」與「影像」，執行最佳化的創新思維與體驗，做出最終的決策。

AI人工智慧的發展

人工智慧技術的發展來自於一九五七年，長達二十年的電腦運算技術演變下，科學家開發出一套以機器來學習演算法則的技術，讓電腦能夠迅速儲存更多的資料以為後續應用處理，研究的主要目的是探索電腦是否能夠擁有「口語翻譯資料」的功能，最初是運用在國防領域上。

後續在一九八○年間，有了大量資金與演算配套，奠定了電腦獨立思考學習的功能。直到二○○○年代，科學家賦予電腦更多的「資料運算」與「處理能力」，藉由人工智慧來處理更複雜的任務，以達到獨立決策與學習應用成果，奠定AI人工智慧進入生活運用的領域，推動AI人工智慧的核心價值。

在AI技術下，賦予機器設備擁有「感應」、「校正」與「推理」的能力，再經由大量數據資料，學習到知識上的「分析」、「預測」與「相關」等技術能力，執行更多複雜與繁瑣的工作任務，帶給人類生活領域上的突破限制，走出更大的疆界。

AI技術讓冰冷的機器設備擁有情感、智慧、互動關係與創造力價值，經由大量數據的分析進展，可以預測自然災害的發生，如果已經發生的事故，更可以透過人工智慧來協助救災，獲取更豐富的知識，學習到生命的意義，人類歷史文明，也因此有了向前發展的動力。

AI人工智慧帶來的優勢？

第一、 生活學習上的突破，人工智慧可以提供深層學習辨識與解答，分析處理更多資訊，解決更複雜的問題。

第二、 AI人工智慧可以運用資料，進行大量的分析預測，透過資料預測與建議方案，做出更明智的決策。

第三、 自動化功能運用，可以精準迅速以及減少錯誤的任務執行，進行繁瑣無趣與更複雜的工作項目。

第四、 AI技術可以保持全天候的工作任務，不僅減少員工的工作負擔，也可以簡化相關業務，將人力資源轉移至其他業務，提高工作效率。

AI可能造成道德淪陷與缺失影響

人工智慧帶來了科技文明，但是過度依賴計算器來分析與決策，可能因此喪失與生俱來的思考能力，喪失天賦的道德判斷力，忘記天生具備的能力，機器程式逐漸取代了人類大腦思考，人工智慧變成人類行為的準則。

大數據時代的來臨，個人資料將變得越來越敏感，大型公司收集與儲存大量的個資，這些資料往往包含著我們的隱私、偏好與行為模式，由於數據安全的保護措施並不容易，更有可能被詐騙集團利用與商業廣告鎖定。雖然目前中國大陸所產的AI晶片，在性能上還不如美國，但是在價格趨勢下，往往易成為美國企業首選，儘管美國已經對某些科技資訊實施技術性管制。然而一但個人的數據被洩露，將可能面臨身份被盗竊、金錢無端損失，甚至於社交生活被破壞的可能性。

人工智慧帶來了許多隱憂缺失：

一、 AI技術人員的培育並不容易。

二、 需要投入更多的時間與資源，以進行更深厚的技術開發。

三、 機械本身是無法自我創意，因為程式設計無法給予複雜指令，當程式經由工程師制訂時，就失去了思考能力。

在今日高齡少子化的社會形態下，許多先進國家面臨勞動力短缺的嚴肅問題，AI智慧科技導入產業界，實現員工與機器自動化分工合作的共存環境。透過此技術，將機器人與自動化科技兩者結合在一起，以摸索人類與機器人間的互補任務建置，以及跨領域的產業創新研發。在AI機器人與人類員工搭配下，所規畫建構的配套措施，才能顯示出科技運用的輔助價值，達到工作效率提升的良性循環。如此一來，不僅可以解決勞動力短缺不足的狀況，也能解決專業人士的長年低薪問題。

AI智能解決生活與工作中的難題

AI人工智慧實現了居家設備智能化，透過手機或智能控制，就可以實現遠端遙控，如智能插座，通過聲音與手勢便可以控制室內的電氣設備開關。居家智能生活化下，也可以自動調整燈光亮度，避免能源浪費。

在醫療診斷方面，AI技術在醫療護理上的多元化應用，可以透過醫學影像來協助醫師診斷與分析，甚至於可以給予治療方案的建議，幫助醫師做出最好的醫療決策。另一方面，AI演算法還可以提供即時性的健康監測及預警，並收集患者血壓與心律等生理數據，對於長期需要監護的患者，有了健全的資訊收集，提供極大的幫助。

而在金融銀行服務方面，人工智慧改變我們的金融服務，透過市場數據分析以及相關投資組合，可以得到安全性的投資建言，提高回報率。AI技術可以經由「大數據分析」，幫助銀行與保險執行反詐騙的檢測能力，辨識出潛在性的金融風險與詐騙行為，保護客戶的金融數據與相關個資，達到提前預防的目標，然而對於個人隱私資訊的保護，還需要法律上的配套措施。

AI技術也改變娛樂文化方面的傳統創作，透過智慧電腦系統規劃，根據使用者喜愛，提供相關的音樂播放清單。另一方面，透過AI功能來「製作影視」以及「音樂編輯」創作，可以帶來全新創造的藝術體驗，然而AI在文化娛樂上，還面臨著作權與知識產權的法律挑戰，以及人工智能在文化創作的市場接受度。

至於零售服務業方面，AI人工智慧改變我們的購物體驗與消費模式，智能科技系統透過消費者的購物歷史分析，可以輕易找到相關商品，利於規劃對消費者的優惠活動。另一方面，經由銷售數據與市場需求行為預測，亦可進行庫存補貨作業，然而對於消費者的紀錄隱私安全，還是要確定智能系統的防駭入侵措施是否妥當。

AI資料中心的潛在商機

AI人工智慧需要處理龐大資料，因此資料庫的建立極為重要，隨著資料中心成立，即可進行運算處理，半導體大廠「安森美onsemi」推出「T10 PowerTrench」和「EliteSiC 650V MOSFET」系列的運算資料庫。

另一方面，安森美的「EliteSiC 650V MOSFET」擁有高效率的開關性能，可在資料儲能系統中實現更高的工作效率。在高溫下，可降低開關損耗，尤其斷電時，不會產生拖尾電流現象，一般資料在AI運算過程中，會帶來龐大的熱能與電量耗損。因此一個散熱速度快的處理設備是很重要的，不僅可以減少電荷負擔，還可以確保高溫下的性能，仍能保持運用順暢的優質性。

某些國家對於生成式AI的出現，可能造成經濟影響而感到焦慮。高科技技術一直以來都是中美貿易衝突的關鍵重點，美國、歐洲、亞洲與中東各國政府紛紛投入AI人工智慧研究行列，所有人都希望能夠在這個新技術上，擁有更多一點的全球產業影響力。

如今各國政府也投入預算，積極鼓勵本土與跨國企業設立數據中心，藉以開發本土性AI技術，並利用母語來進行語言模型訓練，在中美兩國貿易局勢加劇之際，「科技技術」自然成為最重要的戰略物資，更是吸引投資者最關鍵的驅動力量，形成全球爭相推行「AI主權」的經貿方針。

一些自認為在數據機運算落伍的國家，面對生成式AI的革命風潮，可能帶來的經貿衝擊影響，感到萬分焦慮。在AI人工智慧時代，如何去保護自家的文化和國家安全，成為最大的討論議題。如同「輝達Nvidia」執行長黃仁勳表示，AI人工智慧下，預估今年可帶來近百億美元的收入，去年還是一片空白，近一半的收入來源，皆與AI人工智慧下的大型運算功能有關。

各國追求AI熱潮蜂擁而起

黃仁勳在參與「杜拜」的一次行程中表示：「當你有了自己國家的數據，就必須善用這些數據，因為這是國家的重要資產，不能藉由他人來執行。」當一個國家使用的通訊軟體都是來自於他國企業，甚至於資料中心都是經由外來者所主導，對於一個國家的安全性是非常危險的。

AI熱潮興起，建立屬於自己國家的「資料庫系統」、「通訊系統」以及「AI應用服務」，是極為重要的，後續運用相關資料，以提供服務給本國人民，這就是主權AI推動的概念。美國科技公司，近年來都致力於AI人工智慧研發，谷歌Google的前政策公關Nu Wexler表示，「對於AI人工智慧的晶片製造商和供應商而言，這是一個重大的科技技術發展機遇，需要立法管制以確保自已國家的主權安全。」

各國政府積極發展本土性AI

新加坡本是主權AI的推動者，新加坡的「國家計算中心」與「國有電信公司」，同步採用「輝達」的AI晶片進行大型語言模型訓練，同時也致力於東南亞的數據業務發展。類似行動也在歐洲各國進行中，打造AI超級計算機，增強國內的AI運算能力。

法國總統馬克宏Emmanuel Macron公開呼籲歐盟建立起「政府和社會資本合作PPP」模式，以購買更多的GPU圖形處理器，進行AI的核心晶片創新研發，如今全球爭相推行「主權AI戰略」，以確保其優勢，也就自然平衡各國的本土性AI運算需求。

目前全世界以「英國」的生成式AI企業數量最多，再來就是「德國」與「以色列」次之。藉以大量的資訊開發為基礎，建立起本土性的生成「文本」、「圖像」以及「視頻」或其他資料，當然「輝達NVIDIA」也可以繼續從AI人工智慧熱潮中獲取相對利益。

主權AI成為趨勢

近期「微軟」、「亞馬遜」與「谷歌」等科技公司，對外購買AI技術的活動逐漸降溫，因為各國政府都期待發展屬於自己的本土性AI運算，因此外來企業越來越不容易在他國AI熱潮中獲利。台灣主權AI也相對逐漸動起來，如同「鴻海Hon Hai」以及「廣達QUANTA」兩大代工品牌，近期也大手筆開始投資國內主權AI設備。

廣達集團明確表示：「已經與台灣在地的資料中心接觸，相關作業也進行中」。「輝達NVIDIA」黃仁勳來台參加「台北國際電腦展COMPUTEX 2024」時，便鼓勵台灣自建主權AI中心，多次讚許台灣擁有全球最佳的AI產業鏈發展條件，在AI人工智慧起飛之際，台灣可視為世界的重要支柱之一，更要大力投資並發展屬於自己的主權AI。

卓越雜誌2024.8號460期
卓越雜誌2024.8號460期

延伸閱讀

輝達出狀況 鴻海老神在在

黃仁勳指路「年輕人該選的系」 東海聘名師導入AI教學

黃仁勳祖克柏對談AI 現場互換皮衣掀高潮

棒球／黃仁勳接待台灣青棒隊 即興投球親發禮品勉勵球員

相關新聞

揭開論文代寫的黑幕 台灣博士的畢業夢魘

在台灣，博士學位曾經是無數學子夢寐以求的榮耀象徵，但如今卻成為了壓在許多博士生心頭的一座大山。嚴格的國際期刊發表要求，讓不少博士生在畢業前夕陷入絕望，進而催生了龐大的論文代寫產業鏈，造成了學術界的巨大困擾。

壽險公會推動保險科技運用共享平台 實現普惠金融、公平待客

壽險公會自二○二○年建置保險科技運用共享平台，每年持續推出新的數位便民服務，展現壽險公會持續強化數位科技服務的決心，保險存摺服務更讓民眾清楚掌握所有投保的產壽險公司人身保險保單內容，維護保戶權益，為民眾的健康與財富提供了更全面的資訊，具體落實普惠金融與公平待客。

昇華科技AI保單健診系統 引領保險科技

昇華科技自成立以來，即百分百完全聚焦、致力於保險科技（Insurtech）的研發與應用，特別是在個險建議書系統方面有著卓越的表現。憑藉三十多年的專注投入，昇華科技已經成為國內個險建議書系統市佔率最高的廠商。

核心智識協助保險業全面迎接數位化世界來臨

在當前數位化轉型的浪潮中，台灣保險業正面臨諸多挑戰和機遇，台灣保險市場競爭激烈，金融科技和綠色轉型等發展，對台灣保險業來說是重要課題。

中華郵政深耕臺灣 善盡社會責任

中華郵政公司秉持回饋社會的熱情，長期投入社會公益不遺餘力，並積極舉辦金融保險知識及防詐宣導講座，也體現公平待客理念、善盡社會責任，落實「有愛無礙，行善不間斷」的精神，是國人最可靠的好厝邊。

義騰保經共好你我他 做有價值的事

義騰保經自二○○八年成立以來，即以達成對夥伴與客戶「圓您心中夢想」為目標，創辦人劉祝惠更喊出我們是「共好團隊」的口號，並選用共好動物之一的松鼠做為公司的招牌LOGO，期許仿效松鼠的精神，確立目標後、不斷往前邁進、做有價值的事！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。