「AI人工智慧」可謂是科技文明發展的代名詞，也就是執行電腦功能科技化，用以解決人類智慧上所面對的問題，藉由大量的資料匯集，增加日常生活中的學習效果。

文．李振麟

AI技術可以促使電腦與人類之間進行溝通對話，將其組織整合後應用到生活中，根據輸入的「文字」與「影像」，執行最佳化的創新思維與體驗，做出最終的決策。

AI人工智慧的發展

人工智慧技術的發展來自於一九五七年，長達二十年的電腦運算技術演變下，科學家開發出一套以機器來學習演算法則的技術，讓電腦能夠迅速儲存更多的資料以為後續應用處理，研究的主要目的是探索電腦是否能夠擁有「口語翻譯資料」的功能，最初是運用在國防領域上。

後續在一九八○年間，有了大量資金與演算配套，奠定了電腦獨立思考學習的功能。直到二○○○年代，科學家賦予電腦更多的「資料運算」與「處理能力」，藉由人工智慧來處理更複雜的任務，以達到獨立決策與學習應用成果，奠定AI人工智慧進入生活運用的領域，推動AI人工智慧的核心價值。

在AI技術下，賦予機器設備擁有「感應」、「校正」與「推理」的能力，再經由大量數據資料，學習到知識上的「分析」、「預測」與「相關」等技術能力，執行更多複雜與繁瑣的工作任務，帶給人類生活領域上的突破限制，走出更大的疆界。

AI技術讓冰冷的機器設備擁有情感、智慧、互動關係與創造力價值，經由大量數據的分析進展，可以預測自然災害的發生，如果已經發生的事故，更可以透過人工智慧來協助救災，獲取更豐富的知識，學習到生命的意義，人類歷史文明，也因此有了向前發展的動力。

AI人工智慧帶來的優勢？

第一、 生活學習上的突破，人工智慧可以提供深層學習辨識與解答，分析處理更多資訊，解決更複雜的問題。

第二、 AI人工智慧可以運用資料，進行大量的分析預測，透過資料預測與建議方案，做出更明智的決策。

第三、 自動化功能運用，可以精準迅速以及減少錯誤的任務執行，進行繁瑣無趣與更複雜的工作項目。

第四、 AI技術可以保持全天候的工作任務，不僅減少員工的工作負擔，也可以簡化相關業務，將人力資源轉移至其他業務，提高工作效率。

AI可能造成道德淪陷與缺失影響

人工智慧帶來了科技文明，但是過度依賴計算器來分析與決策，可能因此喪失與生俱來的思考能力，喪失天賦的道德判斷力，忘記天生具備的能力，機器程式逐漸取代了人類大腦思考，人工智慧變成人類行為的準則。

大數據時代的來臨，個人資料將變得越來越敏感，大型公司收集與儲存大量的個資，這些資料往往包含著我們的隱私、偏好與行為模式，由於數據安全的保護措施並不容易，更有可能被詐騙集團利用與商業廣告鎖定。雖然目前中國大陸所產的AI晶片，在性能上還不如美國，但是在價格趨勢下，往往易成為美國企業首選，儘管美國已經對某些科技資訊實施技術性管制。然而一但個人的數據被洩露，將可能面臨身份被盗竊、金錢無端損失，甚至於社交生活被破壞的可能性。

人工智慧帶來了許多隱憂缺失：

一、 AI技術人員的培育並不容易。

二、 需要投入更多的時間與資源，以進行更深厚的技術開發。

三、 機械本身是無法自我創意，因為程式設計無法給予複雜指令，當程式經由工程師制訂時，就失去了思考能力。

在今日高齡少子化的社會形態下，許多先進國家面臨勞動力短缺的嚴肅問題，AI智慧科技導入產業界，實現員工與機器自動化分工合作的共存環境。透過此技術，將機器人與自動化科技兩者結合在一起，以摸索人類與機器人間的互補任務建置，以及跨領域的產業創新研發。在AI機器人與人類員工搭配下，所規畫建構的配套措施，才能顯示出科技運用的輔助價值，達到工作效率提升的良性循環。如此一來，不僅可以解決勞動力短缺不足的狀況，也能解決專業人士的長年低薪問題。

AI智能解決生活與工作中的難題

AI人工智慧實現了居家設備智能化，透過手機或智能控制，就可以實現遠端遙控，如智能插座，通過聲音與手勢便可以控制室內的電氣設備開關。居家智能生活化下，也可以自動調整燈光亮度，避免能源浪費。

在醫療診斷方面，AI技術在醫療護理上的多元化應用，可以透過醫學影像來協助醫師診斷與分析，甚至於可以給予治療方案的建議，幫助醫師做出最好的醫療決策。另一方面，AI演算法還可以提供即時性的健康監測及預警，並收集患者血壓與心律等生理數據，對於長期需要監護的患者，有了健全的資訊收集，提供極大的幫助。

而在金融銀行服務方面，人工智慧改變我們的金融服務，透過市場數據分析以及相關投資組合，可以得到安全性的投資建言，提高回報率。AI技術可以經由「大數據分析」，幫助銀行與保險執行反詐騙的檢測能力，辨識出潛在性的金融風險與詐騙行為，保護客戶的金融數據與相關個資，達到提前預防的目標，然而對於個人隱私資訊的保護，還需要法律上的配套措施。

AI技術也改變娛樂文化方面的傳統創作，透過智慧電腦系統規劃，根據使用者喜愛，提供相關的音樂播放清單。另一方面，透過AI功能來「製作影視」以及「音樂編輯」創作，可以帶來全新創造的藝術體驗，然而AI在文化娛樂上，還面臨著作權與知識產權的法律挑戰，以及人工智能在文化創作的市場接受度。

至於零售服務業方面，AI人工智慧改變我們的購物體驗與消費模式，智能科技系統透過消費者的購物歷史分析，可以輕易找到相關商品，利於規劃對消費者的優惠活動。另一方面，經由銷售數據與市場需求行為預測，亦可進行庫存補貨作業，然而對於消費者的紀錄隱私安全，還是要確定智能系統的防駭入侵措施是否妥當。

AI資料中心的潛在商機

AI人工智慧需要處理龐大資料，因此資料庫的建立極為重要，隨著資料中心成立，即可進行運算處理，半導體大廠「安森美onsemi」推出「T10 PowerTrench」和「EliteSiC 650V MOSFET」系列的運算資料庫。

另一方面，安森美的「EliteSiC 650V MOSFET」擁有高效率的開關性能，可在資料儲能系統中實現更高的工作效率。在高溫下，可降低開關損耗，尤其斷電時，不會產生拖尾電流現象，一般資料在AI運算過程中，會帶來龐大的熱能與電量耗損。因此一個散熱速度快的處理設備是很重要的，不僅可以減少電荷負擔，還可以確保高溫下的性能，仍能保持運用順暢的優質性。

某些國家對於生成式AI的出現，可能造成經濟影響而感到焦慮。高科技技術一直以來都是中美貿易衝突的關鍵重點，美國、歐洲、亞洲與中東各國政府紛紛投入AI人工智慧研究行列，所有人都希望能夠在這個新技術上，擁有更多一點的全球產業影響力。

如今各國政府也投入預算，積極鼓勵本土與跨國企業設立數據中心，藉以開發本土性AI技術，並利用母語來進行語言模型訓練，在中美兩國貿易局勢加劇之際，「科技技術」自然成為最重要的戰略物資，更是吸引投資者最關鍵的驅動力量，形成全球爭相推行「AI主權」的經貿方針。

一些自認為在數據機運算落伍的國家，面對生成式AI的革命風潮，可能帶來的經貿衝擊影響，感到萬分焦慮。在AI人工智慧時代，如何去保護自家的文化和國家安全，成為最大的討論議題。如同「輝達Nvidia」執行長黃仁勳表示，AI人工智慧下，預估今年可帶來近百億美元的收入，去年還是一片空白，近一半的收入來源，皆與AI人工智慧下的大型運算功能有關。

各國追求AI熱潮蜂擁而起

黃仁勳在參與「杜拜」的一次行程中表示：「當你有了自己國家的數據，就必須善用這些數據，因為這是國家的重要資產，不能藉由他人來執行。」當一個國家使用的通訊軟體都是來自於他國企業，甚至於資料中心都是經由外來者所主導，對於一個國家的安全性是非常危險的。

AI熱潮興起，建立屬於自己國家的「資料庫系統」、「通訊系統」以及「AI應用服務」，是極為重要的，後續運用相關資料，以提供服務給本國人民，這就是主權AI推動的概念。美國科技公司，近年來都致力於AI人工智慧研發，谷歌Google的前政策公關Nu Wexler表示，「對於AI人工智慧的晶片製造商和供應商而言，這是一個重大的科技技術發展機遇，需要立法管制以確保自已國家的主權安全。」

各國政府積極發展本土性AI

新加坡本是主權AI的推動者，新加坡的「國家計算中心」與「國有電信公司」，同步採用「輝達」的AI晶片進行大型語言模型訓練，同時也致力於東南亞的數據業務發展。類似行動也在歐洲各國進行中，打造AI超級計算機，增強國內的AI運算能力。

法國總統馬克宏Emmanuel Macron公開呼籲歐盟建立起「政府和社會資本合作PPP」模式，以購買更多的GPU圖形處理器，進行AI的核心晶片創新研發，如今全球爭相推行「主權AI戰略」，以確保其優勢，也就自然平衡各國的本土性AI運算需求。

目前全世界以「英國」的生成式AI企業數量最多，再來就是「德國」與「以色列」次之。藉以大量的資訊開發為基礎，建立起本土性的生成「文本」、「圖像」以及「視頻」或其他資料，當然「輝達NVIDIA」也可以繼續從AI人工智慧熱潮中獲取相對利益。

主權AI成為趨勢

近期「微軟」、「亞馬遜」與「谷歌」等科技公司，對外購買AI技術的活動逐漸降溫，因為各國政府都期待發展屬於自己的本土性AI運算，因此外來企業越來越不容易在他國AI熱潮中獲利。台灣主權AI也相對逐漸動起來，如同「鴻海Hon Hai」以及「廣達QUANTA」兩大代工品牌，近期也大手筆開始投資國內主權AI設備。

廣達集團明確表示：「已經與台灣在地的資料中心接觸，相關作業也進行中」。「輝達NVIDIA」黃仁勳來台參加「台北國際電腦展COMPUTEX 2024」時，便鼓勵台灣自建主權AI中心，多次讚許台灣擁有全球最佳的AI產業鏈發展條件，在AI人工智慧起飛之際，台灣可視為世界的重要支柱之一，更要大力投資並發展屬於自己的主權AI。