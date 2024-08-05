行政院金管會主委彭金隆： 建立安全與發展並進的金融市場 打造亞洲資產管理中心

賴清德總統自當選後為了打破窠臼，從不同視野切入覓才，其中在最受矚目的金融監督管理委員會，最後拍板由政治大學彭金隆教授出任，彭主委雖為學者，但其學、經歷完整，更早已是金融業界與政府間法令研擬、實務溝通的重要橋梁，如今站上第一線掌舵，早已有備而來。

文‧陳建維

五月二十二日，新任金管會主委彭金隆率領官員前往立法院財政委員會進行業務報告，也是財委會首位安排的新任首長報告。雖然甫上任兩天，但從金管會所準備的業務報告及主委胸有成竹的答詢可看出，他早已準備好領跑主管機關及金融機構，一起努力打造台灣友善的新金融環境。

政策目標明確

強化法規調適能力

原任國內財經名校政治大學商學院副院長、風險管理與保險學系教授的彭金隆主委，在擔任教職期間不僅是中華民國人壽保險商業同業公會的諮詢顧問，也曾擔任多家壽險公司的董事和獨立董事，同時他也經常協助業者與主管機關進行法令及政策調適的溝通，深受金融業界信賴。對於身分的轉換，彭主委認為這是一項極大的挑戰，但更重要的是希望自己能夠發揮所學，為台灣建立更健全、完善的金融市場。

總統賴清德在選前所提出的金融政見中，最重要的就是宣示要將台灣打造成「亞洲資產管理中心」。因此，如何落實就成為彭主委確定接棒金管會後最重要的課題之一。圍繞這個主題，彭主委首先訂定明確的施政藍圖，即為一目標（建立安全與發展並進的新金融市場）、兩基礎（金融安全、金融發展與創新）、最後再逐步推動六大核心政策（強化資本韌性與風險監理、健全市場行為與公司治理、落實普惠金融與消費權益保護、促進金融市場發展、加速金融與科技創新、強化永續金融）。

對於彭主委來說，政策明確並適時鬆綁法規，支持產業並聽取市場意見相當重要，因此，金管會做的一項創舉，就是分別委請金融研訓院、保險事業發展中心（保發中心）、證券暨期貨市場發展基金會（證基會）及金融聯合徵信中心（聯徵中心），各自針對銀行、保險、證期與科技創新設置行動法規調適平台，小組成員將由金管會代表、學者專家及產業代表所組成，由學者專家擔任小組召集人，並不時更換小組成員，以確保廣納各方意見，藉此即時掌握市場變化及需求，也因為有金管會高階官員參與（副局長），小組在收到意見後就能快速評估並且回應，讓金融市場運作能更加順暢。

強化資本韌性與風險監理

引導壽險資金投入公建

在強化資本韌性的部份，首重最受關注的壽險業，包括外匯準備金新制、協助保險業接軌IFRS17（國際財務報導準則第 17 號）及ICS（國際保險監理官協會所制定的保險資本標準），金管會過去已透過股票、不動產、政策性公共建設之風險係數及高利率保單淨資產等項目的在地化及過渡化措施，提升保險業資本結構及經營體質，而大家最關心的ICS在地化措施，金管會也預計在第四季提出第四階段調適措施。近期因為台美利差擴大、壽險業避險成本增加，此時正適合推動壽險業資金穩定投入公共建設，經行政院跨部會協商後將採取三大措施：一、推動更多公共建設採促參模式辦理，增加案源；二、以具現金流的公共建設進行證券化，增加金融商品種類；三、建立跨部會單一窗口，協助排除法規障礙。金管會也訂出適合保險業投資的六條件（自償性佳、具長期穩定現金流、合理報酬率、投資風險可控、政策具穩定性及可預測性、成熟型產業標的），並且朝保險業投資公共建設之相關獎勵措施、公共建設不動產投資信託（REITs）證券化的方式研擬，打造壽險資金投入公建的多元管道，這種方法的好處是可以順利導引民間資金活化政府預算，民眾也可以透過這種不動產證券化的方式參與政府公建。

至於在風險監理面向上，一者為了提升銀行內部風險管理能力，金管會也將開放符合三項條件（資產規模足夠、財務健全、具守法性）的我國銀行可申請採信用風險內部評等法（IRB法）計提資本。強化資安風險管理與防護能力則督導財金公司自主營運金融資安資訊分享與分析中心（F-ISAC）協助各金融機構並積極分享相關情資發揮資安聯防功能、持續加強與其他國家金融資安機構交流合作。

加速金融科技創新

發展永續綠色金融

近年來氣候變遷、環境惡化問題相當嚴重，各國政府開始注重透過政策引導企業重視氣候變遷風險管理、強化資訊揭露，並推動企業ESG（環境、社會責任、公司治理），在金融業的部分也不例外。除了ESG之外，政府也積極推動綠色金融，所謂的綠色金融有兩個重要特點，一是金融業運用自身影響力，引導企業重視ESG議題，二是金融業自身應逐步擴大綠能投資，並創新發展永續金融商品及服務，政府為了這個目標，亦積極鼓勵業者推廣如綠色信用卡、綠色基金，並鼓勵發展綠色保險等商品，都是綠色金融的面向。

而談到綠色金融，科技創新就是相當重要的一環，為了使金融科技化創新實現，金管會也已經透過相關平台，蒐集業者對金融創新或產業數位化過程中，具體需求及意見進行法規檢討與調適，並訂定「金融業運用 AI 指引」，鼓勵企業應用可信賴的人工智慧，未來金管會也將著力在推動金融業者產品科技數位化，如何在兼顧創新性產品及營業穩定的前提下，開放業者得經營「數位保險公司」，其他諸如開放純網銀業者有更多的線下空間、開放金融業辦理虛擬資產保管業務，而在擔任教授期間一手創立政大金融科技中心保險科技創新實驗室並出任執行長的彭金隆主委，更希望儘速推動「強化業務試辦」與「沙盒實驗」（亦稱金融監理沙盒，監理沙盒提供業者於一定期間內，免取得相關證照且排除部分法規限制，對創新商品或服務於金融市場運作之可行性進行實驗，以減低新創業者為金融創新之顧慮及成本）雙軌化並行的創新試辦，範圍遍及銀行、保險、證券等相關金融產業，也就是所謂「輕量沙盒」，並且調整沙盒實驗成功落地機制，讓更多通過沙盒檢驗者能儘速落地提供相關服務，並立即與商品服務審核程序對接。

跨部會齊心協力

打造亞洲資產管理中心

前面提到賴清德總統的重要政見是打造台灣成為亞洲資產管理中心，不僅是金管會，行政院也卯足全力朝這個目標努力，院長卓榮泰更在七月十八日親自召開首場行政院經濟發展委員會委員會議，並在會後針對亞洲資產管理中心提出將要推動多項重要措施：私人銀行（財富管理）業務擴大計畫、本國資產管理業（投信業）壯大發展計畫、外國資產管理公司招商引資計畫、股市壯大（跨國掛牌）計畫、保險業資金投資國內公建增進計畫、不動產證券化條例（REIT）商品促進專案、監理與行政英語友善環境改善工程、普惠金融與綠色金融融入。彭主委進一步表示，台灣發展亞洲資產管理中心的計畫，不能完全複製別人，要走出自己的一條路，我們要善用台灣充沛民間財富、多元具競爭力的投資機會等優勢，透過法規鬆綁、政府協力、民間共創等方式，建構具台灣特色的資產管理中心。

最後，彭主委特別表示，金管會除了做好金融監理、政策，讓金融機構可以有最大限度的發展空間之外，關乎於民眾的普惠金融及消費權益保護更是重要。

向來被外界封為「點子王」的彭金隆主委，雖上任僅兩個多月，但對於金管會業務、未來施政願景已有充足準備，從法規面與實務面逐步接軌國際，開放市場，相信台灣終能躋身「亞洲資產管理中心」之列。