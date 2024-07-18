黃金與大宗商品脫序暴衝！

近期黃金與大宗商品不斷爆出歷史新紀錄。自古以來，黃金的穩定特性同等於貨幣價值，黃金本屬避險資產，尤其是經濟危機出現時，更可凸顯黃金的市場價值。

文．李振麟

烏俄戰爭與中東地緣政治加劇，提振避險需求，再加上伊朗總統Ebrahim Raisi和外交部長的直升機，在惡劣氣候環境中墜毀，以色列對於加薩地帶打擊的緊張局勢，以及俄羅斯和烏克蘭間的軍事行動激化，都支撐了金融市場的避險需求。

在四月份美國通膨數據出現放緩大於預期之際，美元順勢下跌、美債因而上漲，更為黃金商品提供有效的支撐力道。亞洲市場屢創歷史新高，受到國際金價提振，相對帶動整體金屬市場價格呈現上揚趨勢。

聯準會利率與美元弱化

黃金得到充分支撐

美國經濟數據低於預期，促使「聯準會FEB」降息步調可能比預期快，降息影響下，美元貨幣的收益率將順勢調降，也提高黃金的吸引力，這是近期金價上漲動力之一。其次，美國國債收益率和美元匯率持續走低，美元價值下跌後，掀起全球央行大量拋售並轉向黃金瘋狂囤購，對於金價形成強力支撐。再加上對沖基金重現對於黃金的押注看漲，上述種種因素，可以預期金價的多頭走勢應該還會再一段時間。無論上漲動能來自於聯準會、各國央行、投資基金，伴隨美國總統大選啟動，政治風險也將更進一步支撐著金價。

總而言之，今日全球金價與大宗商品脫序暴漲，除了來自於美國的利率與貨幣政策，還有通膨以及經濟數據影響。大宗商品金屬銅，在受到美國財政部與英國政府對於莫斯科執行新的制裁後，自四月中旬起，美國「芝加哥商品交易所CME」與英國「倫敦金屬交易所LME」，將不再接受來自於莫斯科所生產的銅、鋁、鎳等大宗金屬，更進一步造成國際金屬期貨價格大漲。

新的制裁政策，對於本就陷於全球精煉銅供應短缺之際，無疑是雪上加霜。制裁禁令推動後，雖然帶給期貨基金交易上的利多機會，但是高漲又脫序的原物料價格，卻又帶給實體經濟製造業者，更高的營運成本，面對低迷的消費市場環境，大幅調升售價，無疑是壓縮企業營利空間。來自於「澳新銀行」報告中寫道，

二○二四年初關閉的銅礦山引發反彈，高漲的終端買方、關鍵性銅礦產爭奪加劇以及對中國大陸進口商品的關稅提高，都造成銅價在市場上持續刷下歷史新紀錄。

全球實體製造業面臨壓力

投機性交易已過頭

美國「芝加哥商品交易所Chicago Mercantile Exchange，CME」在禁止來自於蘇俄的電解銅交割後，不幸反造成CME庫存量短缺，也持續遭遇到龐大的國際基金炒作，甚至於利用「倫敦LME」與「芝加哥CME」間的差異，進行套利獲利，促使價格不斷飆出新高。如同期貨商藉由同一商品的地區價格差異執行套利交易，銅生產商與交易商間，將更多的金屬運往美國，藉由期約價高於倫敦金屬交易所(LME)的價差中獲利，許多投資基金也採以此技術性方式買入，成為不斷推動價格強勁性上升的主因，然而，高金屬價位也同步抑制實體經濟市場的消費交易活動，因此第二季的傳統旺季消費需求也低於預期。

而且銅、鋁等金屬原物料，本就牽涉到民生用品，如電動車、手機、電冰箱、冷氣機等電器商品，今日貨品售價同步面臨大幅調漲，然而消費市場的實質景氣復甦緩慢，買氣尚薄弱。另製造業面臨昂貴之金屬成本將不利公司營運，營收利潤在商品調漲有限下面臨高度壓力，多數採購單停滯或延後，商品出貨因此延遲，如時間持續下去也將可能引爆實體消費單位的倒閉潮。在高價成本下，將進一步推動民生物價高漲，通膨將有隨時回春跡象，然而投機性行為過度高漲下，國家基本經濟體制將深受其害。

停滯性通膨危機一觸即發

美國公佈第一季GDP與經濟數據，顯示通膨難降，財政赤字擴大、國債與貨幣政策難解。如果降息，將可能引爆更多的資金自解單後向世界金融體系竄流失控，這也就是美國不敢輕易降息的原因之一，反而最終可能仍要採以升息來解決貨幣困境。如此一來，美國將可能陷入停滯性通膨危機，也就是當前經濟環境遭受「供給面衝擊」，導致「經濟成長停滯」與「物價通膨」同時並存的現象，伴隨著實體經濟體營運獲利衰退、民間消費疲弱、失業率攀升等負面效應隨之而起。

一九七四年全球石油危機，使得原物料成本大幅上漲，導致高失業率與高通貨膨脹率兩者並存，財政斥字擴大，經濟陷入黑暗期。目前全球銅、鋁、鐵、鎳等金屬大宗原物料與貴金屬黃金脫序爆漲，最終將更不可能解決本已緩和的通膨問題，尤其是在實體製造業的營運成本墊高出現難以承擔之際，將導致倒閉潮暨失業率攀升的危機。目前整體經濟狀況，似乎已經有朝向「停滯性通膨」方向發展，不得不令人謹慎關注。

全球經濟已經陸續出現某些危機現象，包含「美國國債與貨幣政策難解」、「美元持續弱化退場與國債赤字攀升」、「亞洲貨幣紛紛大幅貶值」、「金屬原物料脫序爆漲」、「物價指數反覆來回滾動」、「實體經濟難以經營後收場暨失業率攀升」，種種不利因素在同時段出現，幾乎已經點燃了「停滯性通膨」的序幕，再加上無止境的投機行為，將世界經濟不斷地推向難以預知的危險深淵。