宏鼎物流集團 滿足市場需求 快、狠、準

宏鼎物流集團為ISO(9001:2008)認證的國際物流企業，自一九八六年於臺灣成立至今，已累積將近四十年的經驗，先後在臺灣、香港、深圳、東莞、惠州、河源等地設立分公司，為各界客戶提供合理價格及專業的國際、國內涵蓋陸運、海運、空運、快遞的物流服務。

提及當初創立公司的原由，宏鼎物流集團董事長高世義表示，「物流」作為市場經濟的重要組成部分，也笑稱做我們這行就是市場經濟的「晴雨錶」，在經濟越發達的地方，物流需求就越大，因此物流業自然而然也成為衡量市場經濟活躍程度的重要指標之一。秉持著「安全運送、追求時效、顧客至上、服務為先」的宗旨，宏鼎物流集團在國際貿易進出口、車隊等方面的佔有相當大的優勢及差異化，並運用廣泛的市場佈局在臺灣、香港及大陸各地成立多家分公司，國內二十九個省會城市皆有佈局，廣泛佈局使其能夠覆蓋更多的地區和客戶群體，滿足不同區域的市場需求。這種跨地域的服務網路有助於其更好地把握國際貿易的機遇，提供全面、靈活的服務。且公司提供一站式、全方位的物流服務，包括運輸、倉儲、配送等在內的多元化物流服務，能夠滿足客戶多樣化的物流需求，有助於提升客戶滿意度，增強客戶黏著度。

此外，宏鼎物流集團採用自主研發的物流管理系統和先進的物流技術資訊系統，構建自主研發的物流資訊化管理系統，以提高物流效率和服務品質。不斷探索數位化轉型，實現物流資訊的即時追蹤和視覺化，提升客戶滿意度和信任度。

作為一家在國際貿易領域深耕近四十年的企業，宏鼎國際運通積累了豐富的國際貿易知識和經驗，為客戶提供專業的進出口諮詢和解決方案，讓客戶更好地應對國際貿易中的挑戰。

工欲善其事，必先利其器。宏鼎物流集團為確保車隊的高效運營，讓近三百台專業的車隊通過科學的車輛調度和路線規劃，降低運輸成本，提高運輸效率。高世義也補充到，公司注重車隊的安全管理，對駕駛員進行嚴格的培訓和考核，確保車輛和貨物的安全。同時，全部車輛都裝有先進的GPS定位系統，對車隊進行即時監控，及時發現並處理潛在的安全隱患。隨著全球對環保和可持續性的重視，宏鼎物流集團也致力於推廣綠色物流理念，探索採用環保型車輛和設備，減少運輸過程中的碳排放和環境污染。

香港被譽為工作時間最長的地區，更是全球過度勞累的城市之一，但宏鼎物流集團卻是名符其實的幸福企業，任職的員工都在比誰的年資更長。對此，高世義表示，公司內部相當重視與旗下管理團隊及合作夥伴的溝通，更與供應商、合作夥伴等建立緊密的合作關係，共同應對市場挑戰和機遇，這也是一種資源共享和優勢互補，實現互利共贏的發展目標。

於宏鼎物流集團香港分部任職十二年的劉再挺表示，宏鼎物流集團的企業文化及人文關懷是同仁一致肯定的，稱之為香港的幸福企業也不為過。

於宏鼎物流集團香港分部任職十二年的員工表示，宏鼎物流集團的企業文化及人文關懷是大家所肯定的，香港的景氣雖不如從前，但有公司扛著，讓同仁們都很安心，我更是將我太太也引薦至宏鼎從業，因為公司給的這份歸屬感與團結，並非其他企業所能做到的。

如今全球物流業競爭激烈，高世義也期許能成為物流行業的領軍企業，未來將會持續引入先進的物流管理系統和技術手段，如物聯網、大數據、人工智能等，來提升物流作業的自動化、智能化水平，從而提高服務質量和運營效率。並加強對物流網絡的優化，縮短運輸時間，提高響應速度，滿足市場對快速、準時物流服務的需求。

同時拓展區域市場，鑒於物流需求與市場經濟密切相關，未來將會繼續拓展粵港澳區域，如：佛山、珠海、江門、肇慶等城市，根據市場需求變化，適時調整服務網絡布局，確保能夠快速響應不同地區客戶的物流需求，進一步擴大業務覆蓋範圍。

宏鼎物流集團為確保車隊的高效運營，讓近三百台專業的車隊通過科學的車輛調度和路線規劃，降低運輸成本，提高運輸效率。

在實現經營方向與目標的基礎上，宏鼎物流集團將通過持續創新、優化管理、提升服務等方式不斷提升自身競爭力和市場影響力；同時積極履行社會責任參與公益事業回饋社會為構建和諧社會貢獻力量。