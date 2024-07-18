悲情花蓮餘震不斷！苦命秀林鄉長王玫瑰 日拚17小時重建家園

花蓮縣北部的秀林鄉，境內有世界知名的景點太魯閣國家公園，往年每個月都有超過四十萬人次的觀光人口前往，但歷經幾次地震及暴雨摧毀，目前前往花蓮旅遊的人口減少超過九成，大大影響花蓮當地的經濟收入。身為地方父母官的秀林鄉長王玫瑰，為鄉民奔走爭取福利，也是她多年來回鄉服務的唯一目的。

從基層一路做起的王玫瑰，最早在文化觀光課服務，身為太魯閣族人的她，多年來一直致力保存及推廣原民文化產業，「從文化、語言、生活、服飾、傳統器具、甚至是記憶，」二十年來她一直在輔導部落跟各產業的連結，除了傳承文化，她也盡力在幫助農民增加收入。

為了保存當地文化，王玫瑰設立文化推動委員會，底下設置六大組織，「先做保存，然後聘請當地老師來輔導開班授課。」文化的傳承年輕人是最重要的角色，一方面推動青年返鄉創業、一方面推動部落創業創生，她也籌組了秀林鄉青年發展委員會，透過各領域青年的聲音，來協助鄉公所研擬青年政策與發展工作。

採訪鄉長前一晚，花蓮降下豪雨發生土石流，台鐵崇德至和仁段封閉，採單線雙向通車，秀林鄉九個村也有多處坍方，造成道路中斷搶通中，王玫瑰苦笑指著損毀的道路說：昨天到凌晨三點都不敢睡，趕快調派車來清除大量的土石，讓居民的車輛可以通行。

大同大禮部落聯外道路多處坍方，秀林鄉長王玫瑰協調空勤總隊協助吊掛怪手清淤及生活物資必需品

王玫瑰指著被土石流淹沒的道路，「前一天晚上的暴雨，現在連路都消失了！」但是山上仍有居民必須通行，她緊急指派挖土機前來徹夜清除土石，至少先讓居民能通行，但是土石流的情況隨時都可能再發生，除了挖土機隨時待命外，也與縣府研擬對策如何從上游進行改善，避免隨時會發生的危險狀況。 不時有鄉民前往鄉公所陳情，可能是家庭問題、或是申辦中低收入戶，「有時候申辦沒有通過，我都會親自檢視是哪個環節有問題，」王玫瑰希望鄉民來辦理事情都能順利，免去他們往返的麻煩。

「部落鄉民很辛苦，但我竭盡所能去幫忙他們！」王玫瑰說，本來秀林鄉一直都有很可觀的觀光發展，可是地震的摧殘下，讓太魯閣面臨封園的命運，「封得了山、但封不了原民的熱情，」在四月三日大地震後，透過各界的協助，一方面重建整個秀林的家園，另一方面，由於旅客減少了，加上仍有土石流風險，晶英及山月村兩家飯店旅宿的歇業，鄉民必須開始自力救濟，員工在山腳下開設餐飲店，期盼能在短時間內仍有部分收入。

協助災民就業轉型維持生計視為重點之一

「廚師的便當店、炸物小吃店，每當我路過或是鄉民有便當需求，我都會推薦他們購買，」王玫瑰常自掏腰包消費，也算是給他們加油打氣，鼓勵鄉民可以多消費，「在地優先，我們也是要吃飯嘛，當然先力挺自己人。」 「九個村跟部落，鄉民就是我們的家人，我不幫忙他們誰幫他們呢？」 前一晚的暴雨王玫瑰已經徹夜未眠，她還是趕著行程去視察鄉民的農產品，小黃瓜、大黃瓜、絲瓜及辣椒，部份順利搶收，部份則是被雨水泡爛了，農民聊著農作的辛勞、採收的損失，就像是多年好友一般。

花蓮經常有颱風及地震的摧殘，其中又以秀林鄉靠山區最為嚴重，外界稱她是最苦命的鄉長，不僅要重建家園也要關懷鄉民受創的心，工時經常超過十七個小時，王玫瑰有著原住民天生的樂觀，也具備太魯閣族的藝術天份，這些年她一直在自己的家鄉服務貢獻，原民部落間沒有隔閡，不需花俏的詞藻，真誠關懷鄉民一句關心、一個動作，彼此就是家園重建路上最好的助力！