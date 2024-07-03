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生殖教父徐明義：為女性預留卵實力 凍卵是未來的趨勢

聯合新聞網／ 卓越

在華育的官網上，鮮明的標語「華育∥懷孕」，深深植入許多女性的心底。有生殖教父之稱的華育院長徐明義，親手打造華育生殖醫學中心，更領先業界，建置相當於台積電等級的實驗室，運用最高規格的技術，在進行試管嬰兒時，通過切片檢查，確認染色體正常，才植入媽媽的肚子，懷孕率約可超過六成。

文‧葉倩如　圖•華育生殖醫學中心提供

隱身於敦化南路上的金融大樓，承載著許多女性重生希望的華育生殖醫學中心，由台灣生殖教父徐明義親手打造，更是許多女性生育自主的夢想基地。有許多來自海外的女性，選擇到華育凍卵，為未來預留十足的卵實力。

華育生殖醫學中心院長徐明義，求學時代赴美跟隨試管嬰兒之父Dr.Jones長達六年，本身有豐碩的教學經驗，是台北醫學大學的教授，曾榮獲師鐸獎，在人工生殖領域有著相當深厚的專業教學與臨床經驗，在生殖內分泌和不孕症等領域，亦具備相當的影響力。

在二○二一年，華育生殖醫學中心院長徐明義在立法院的聽證會中，促成政府給予試管嬰兒補助，讓台灣試管嬰兒人數增加，據統計資料顯示，十三萬名新生兒中，即有一萬多名是試管嬰兒，不僅如此，如今院長

徐明義更積極地推動生育檢測AMH普篩，倡議女性生育自主的思維。

凍卵是世界未來的整體大趨勢

剛離開手術房的院長徐明義，完全感受不到任何一絲的疲憊感，眼神充滿了希望和熱情，一派輕鬆地娓娓道來「見到台灣越來越多的女性，想生卻生不出來的憂慮，這是整體社會深層結構性的問題，隨著女性勞參率增加，工作年資日益增長，生育率卻大幅衰減，應從整體的政策與女性工作環境進行優化。」晚婚晚育的社會已然是不可逆的趨勢，而少子化帶來的蝴蝶效應，影響擴及國家經濟發展。徐明義多年以來，透過演講與教學，積極鼓勵女性凍卵，倡議政府應給予女性保險、稅務及醫療的全面支持，企業內部也應給予女性員工適當的鼓勵，讓年輕女性得以保存生育能力，創造女性對生育有越來越高的自主性。

下一階段的女性未來大趨勢，即是凍卵！凍卵相當於把試管嬰兒做了最初始的一半。取完卵之後，等於是女性在未來的人生多了一道保護性的選項，哪天要使用這個受凍的卵子來懷孕的時候，都可以隨時取用。經過凍卵的女性，已經走過生育最困難的階段，未來就是把卵解凍後受精，在實務上相對是較簡單的事情。

女生生育能力是和年紀綁在一起的，也就是女性面對生育，必須和時間賽跑。

女性的生理結構，一生排出五百多顆卵子，卵子用完就沒有了，女生卵巢儲存健康的卵子，在三十歲後開始急速下降，僅剩十二％，過了四十歲僅剩三％。十九世紀研發的避孕藥，把女生的性行為和懷孕作適度的切割，透過捐卵、凍卵與人工生殖的試管嬰兒，初步解決大多數女性不得不將生育和年齡捆綁一起的先天問題。「過去大家普遍認知女性生育應該自主，透過試管嬰兒和捐卵，可解決生育受到年齡限制的問題，而凍卵就是徹底切割自主生育必須受年齡限制的最後一哩路。」院長徐明義鏗鏘有力地說明著。

華育生殖醫學中心院長徐明義。
華育生殖醫學中心院長徐明義。

推動女性AMH普篩

凍卵和凍齡一樣重要

有台灣AMH之父封號之稱的院長徐明義，在六年以前成立華育生殖醫學中心，目前積極地推廣女性AMH普篩，女性應越早有自主生育的認知越好，女性透過普篩AMH了解自身卵巢健康，凍卵及凍齡同等重要。卵巢是生育的關鍵要素之一，院長徐明義發現，台灣健康教育忽略了喚起女性對卵巢的認知，卵巢有一輩子的重要性。數十年來，院長徐明義持續推動女性「AMH指標檢測」，女性自二十五歲起就能檢查卵巢卵泡的庫存量，了解自身的生殖健康，更能充分對未來生育提早規劃，甚而能判斷停經年齡。

AMH稱為抗穆勒氏管荷爾蒙（Anti-mullerian Hormone ），是近年來卵巢的理想功能指標，由卵巢內尚未成熟的中小型濾泡上顆粒細胞所分泌，存在的中小型濾泡越多，AMH的水平也愈高，代表卵子儲存量可能愈多。AMH比超音波偵測卵巢內有腔濾泡數目（AFC）更方便，不需要在月經期檢測，平常就可以檢測。在生殖產業中，AMH是不孕症檢查的項目之一，是現階段存在的所有卵巢剩餘功能評估中，最為簡單準確，不受到其他因素干擾的一個項目。院長徐明義提醒，年滿二十五歲的女生，每年應該檢測一次 AMH ，確保卵巢健康。

華育擁有台積電等級的實驗室。
華育擁有台積電等級的實驗室。

期盼落實企業內部ESG

守衛女性的生育權

徐明義認為「政府談論少子化、探討永續和ESG，就包含社會責任。女性的生育力是國家的責任也是企業的責任。」當大學剛畢業或是三十歲以上的女性陸續進入職場就業，為降低女性因職業社會結構而促使生育力降低，其次有效落實企業人才ESG的發展，透過法律層面與企業內部相關福利措施，保障女性的生育能力，勢在必行。

除了捍衛女性生育自主權利以外，亦對不孕症族群有所幫助，不孕症族群在治療的過程，更是需要靠自己的能力來做，前一陣子華育和南山保險合作第一張不孕症的保單，這是一個重要突破，造福更多不孕症夫妻，過去有很多預防性的保單屬於癌症的險種，首張不孕症保單核準的關鍵是將不孕症納入疾病，未來，在不孕症的治療與保險的結合，也是華育生殖醫學中心的努力目標。

院長徐明義預言在不久的未來，台灣的企業應需效仿美國科技公司，像是Apple、Google、Amazon等大型的國際企業，補助女性員工凍卵，給予女性員工安心自在的工作環境，而華育有最好的實驗室，並且有全台最頂級的設備與人才，將大醫院或任何醫學中心沒辦法達成的目標，在華育化不可能為可能，並且突破大型醫療機構的人事規章或設備的限制，將每一個項目做到極致。

華育有最好的實驗室，有全台頂級的設備與人才，將大醫院或醫學中心無法達成的目標，化不可能為可能，突破大型醫療機構的人事規章或設備限制，將每個項目做到極致，以台積電等級的規格呵護女性最珍視的寶貝！

卓越雜誌2024.7號459期
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