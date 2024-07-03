保誠人壽積極守護臺灣 打造綠色永續力

保誠人壽深耕臺灣二十五年，善盡永續經營的企業責任，發揮對社區與社會的正面影響力，期望由自身做起，透過實踐永續，攜手員工、客戶和大眾共創美好未來。

文．編輯部 圖．保誠人壽提供

保誠人壽自二○二一年成立永續指導委員會以來，由上而下落實企業永續發展，並組織「氣候變遷小組」、「多元共融小組」及「志工小組」，透過跨部門合作，將永續策略落實於日常營運中，更首創外商壽險業先例，給予員工一年十二天志工假，率領員工擴大社會影響力。

連續兩年出版TCFD報告書

落實氣候相關資訊揭露

保誠人壽重視身為地球公民的當責性，自二○二二年起連續兩年出版TCFD報告書，透過系統性的資訊揭露管理氣候變遷風險與機會。二○二三年TCFD報告書內容呼應集團永續策略之三大策略支柱：「簡單且容易取得的健康和財務保障」、「責任投資」和「永續經營」，並強調「至二○二五年旗下投資組合之加權平均碳強度（WACI）較二○一九年基準減少二十五％」的目標，強化保險本業的韌性，因應氣候變遷帶來的挑戰。

以「保護環境，誠就永續」精神 推動產學合作強化氣候調適的韌性

保誠人壽於二○二三年起與國立臺灣師範大學地球科學系共同推行「保誠師大永續智造所」產學合作計劃，攜手專家學者推動永續發展，在「推廣教育普及化」、「專業訓練深入化」及「人才培育長期性」三項準則基礎上，蒐集大氣、海洋、地質、地球物理觀測資料，結合數值模式研究，提出因應氣候變遷可採取的具體行動。

勤練減碳基本功

積極管理溫室氣體排放量

保誠人壽積極響應聯合國二○五○淨零碳排目標，自二○二二年起導入溫室氣體管理系統ISO 14064-1，並於今年首度通過溫室氣體盤查查證，藉由定期審視營運所產生的碳排量，逐步練出減碳心法。為進一步達到減碳目標，保誠持續推動無紙數位化服務，積極運用數位金融科技與網路即時性，以電子要保書、遠距投保、保戶自助服務平臺等服務有效減少用紙量。保誠人壽在減緩氣候變遷的堅毅決心和積極行動也帶來了改變，

二○二三年人均碳排量較前一年度減少二四％，顯示保誠人壽減碳的堅實步伐。

發揮母雞帶小雞精神

公司率領員工與客戶實踐永續

保誠人壽長期關注兒童保護議題，與家扶基金會合作已邁入第二十五年，捐款累計超過一億六千萬元，協助近三萬名兒童遠離不當對待陰影。除了與家扶基金會合作，亦與專家學者合作倡議「i寶保護兒童，誠就未來」，持續推動兒童身心健康與教育，期望善盡企業社會責任攜手各界守護營運所在的社區，共同成就美好的未來。

多年來「保護環境，誠就永續」已寫入每位保誠員工永續DNA中，自二○二○

年至二○二三年，保誠人壽率領保戶、員工及其眷屬，共種下四千棵樹。今年保誠的「好田計畫」號召百位志工與保戶，共同支持臺灣在地青農，以不使用化肥、農藥的友善土地方式進行耕種。保誠人壽也特別於今年六月保誠永續週，邀請花東地區的農友們至公司展攤，號召全體員工一起購買在地農產，支持永續農業。

「你今天累積EcoPoints了嗎？」是保誠員工二○二四年度最新的辦公室流行語，食、衣、住、行只要與永續有關，員工都能利用EcoPoints平台集點—從自備餐具、參與志工活動等，每完成一項任務就能累積永續點數，員工可以將點數捐贈給想支持的永續議題。

除串連起員工、公司及利害關係人的永續生態圈，更讓永續理念輕鬆走進員工生活，為公司永續經營注入新動力。這正是保誠人壽總經理王慰慈經常鼓勵員工「Don't prove. Improve」的精神，在工作時思考的不僅為公司帶來實際業務價值，更多是一起實踐社會共好，實踐「保障每個人生，誠就每個未來」的企業宗旨。