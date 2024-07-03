快訊

清大曾掌招聯會近十年側重申請入學 學界：踩到台大利益

聽新聞
test
0:00 / 0:00

保誠人壽積極守護臺灣 打造綠色永續力

聯合新聞網／ 卓越
保誠人壽與臺灣師範大學地球科學系攜手展開「保誠師大 永續智造所」產學合作計畫
保誠人壽與臺灣師範大學地球科學系攜手展開「保誠師大 永續智造所」產學合作計畫

保誠人壽深耕臺灣二十五年，善盡永續經營的企業責任，發揮對社區與社會的正面影響力，期望由自身做起，透過實踐永續，攜手員工、客戶和大眾共創美好未來。

文．編輯部 圖．保誠人壽提供

保誠人壽自二○二一年成立永續指導委員會以來，由上而下落實企業永續發展，並組織「氣候變遷小組」、「多元共融小組」及「志工小組」，透過跨部門合作，將永續策略落實於日常營運中，更首創外商壽險業先例，給予員工一年十二天志工假，率領員工擴大社會影響力。

連續兩年出版TCFD報告書

落實氣候相關資訊揭露

保誠人壽重視身為地球公民的當責性，自二○二二年起連續兩年出版TCFD報告書，透過系統性的資訊揭露管理氣候變遷風險與機會。二○二三年TCFD報告書內容呼應集團永續策略之三大策略支柱：「簡單且容易取得的健康和財務保障」、「責任投資」和「永續經營」，並強調「至二○二五年旗下投資組合之加權平均碳強度（WACI）較二○一九年基準減少二十五％」的目標，強化保險本業的韌性，因應氣候變遷帶來的挑戰。

以「保護環境，誠就永續」精神 推動產學合作強化氣候調適的韌性

保誠人壽於二○二三年起與國立臺灣師範大學地球科學系共同推行「保誠師大永續智造所」產學合作計劃，攜手專家學者推動永續發展，在「推廣教育普及化」、「專業訓練深入化」及「人才培育長期性」三項準則基礎上，蒐集大氣、海洋、地質、地球物理觀測資料，結合數值模式研究，提出因應氣候變遷可採取的具體行動。

勤練減碳基本功

積極管理溫室氣體排放量

保誠人壽積極響應聯合國二○五○淨零碳排目標，自二○二二年起導入溫室氣體管理系統ISO 14064-1，並於今年首度通過溫室氣體盤查查證，藉由定期審視營運所產生的碳排量，逐步練出減碳心法。為進一步達到減碳目標，保誠持續推動無紙數位化服務，積極運用數位金融科技與網路即時性，以電子要保書、遠距投保、保戶自助服務平臺等服務有效減少用紙量。保誠人壽在減緩氣候變遷的堅毅決心和積極行動也帶來了改變，

二○二三年人均碳排量較前一年度減少二四％，顯示保誠人壽減碳的堅實步伐。

發揮母雞帶小雞精神

公司率領員工與客戶實踐永續

保誠人壽長期關注兒童保護議題，與家扶基金會合作已邁入第二十五年，捐款累計超過一億六千萬元，協助近三萬名兒童遠離不當對待陰影。除了與家扶基金會合作，亦與專家學者合作倡議「i寶保護兒童，誠就未來」，持續推動兒童身心健康與教育，期望善盡企業社會責任攜手各界守護營運所在的社區，共同成就美好的未來。

多年來「保護環境，誠就永續」已寫入每位保誠員工永續DNA中，自二○二○

年至二○二三年，保誠人壽率領保戶、員工及其眷屬，共種下四千棵樹。今年保誠的「好田計畫」號召百位志工與保戶，共同支持臺灣在地青農，以不使用化肥、農藥的友善土地方式進行耕種。保誠人壽也特別於今年六月保誠永續週，邀請花東地區的農友們至公司展攤，號召全體員工一起購買在地農產，支持永續農業。

「你今天累積EcoPoints了嗎？」是保誠員工二○二四年度最新的辦公室流行語，食、衣、住、行只要與永續有關，員工都能利用EcoPoints平台集點—從自備餐具、參與志工活動等，每完成一項任務就能累積永續點數，員工可以將點數捐贈給想支持的永續議題。

除串連起員工、公司及利害關係人的永續生態圈，更讓永續理念輕鬆走進員工生活，為公司永續經營注入新動力。這正是保誠人壽總經理王慰慈經常鼓勵員工「Don't prove. Improve」的精神，在工作時思考的不僅為公司帶來實際業務價值，更多是一起實踐社會共好，實踐「保障每個人生，誠就每個未來」的企業宗旨。

卓越雜誌2024.7號459期
卓越雜誌2024.7號459期

延伸閱讀

臺北市交通局謝銘鴻局長：永續智慧綠運輸、臺北交通安心行

士電綠能產品營收占比拚5成 自供綠電目標15%

證交所林修銘：公司治理評鑑2026年將轉型為ESG評鑑

蔡宏圖：淨零轉型是持久戰 能源、資金為重要關鍵

相關新聞

生殖教父徐明義：為女性預留卵實力 凍卵是未來的趨勢

在華育的官網上，鮮明的標語「華育∥懷孕」，深深植入許多女性的心底。有生殖教父之稱的華育院長徐明義，親手打造華育生殖醫學中心，更領先業界，建置相當於台積電等級的實驗室，運用最高規格的技術，在進行試管嬰兒時，通過切片檢查，確認染色體正常，才植入媽媽的肚子，懷孕率約可超過六成。

保誠人壽積極守護臺灣 打造綠色永續力

保誠人壽深耕臺灣二十五年，善盡永續經營的企業責任，發揮對社區與社會的正面影響力，期望由自身做起，透過實踐永續，攜手員工、客戶和大眾共創美好未來。

房仲業不斷優化服務品質 穩健前行

台灣房仲業發展蓬勃，專業素養和貼心服務都深獲民眾喜愛，尤其在數位科技加入銷售系統下，提升創新的智慧服務，讓買賣房屋更加輕鬆便利。

台灣製造業面臨兩難 需改善投資環境因應

全球經貿情勢演變為「區域性塊狀」發展，促使全球供應鏈重組持續進行中，選邊加入以美方為主的供應鏈，卻又必須應付來自於中國大陸的紅色供應鏈襲擊，台灣製造業在這兩難的十字路口上，必須運用智慧來找出與世界共存共榮的生活圈發展，為當務之急。

建構台灣為亞太區域運籌中心

台灣的地理位置及產業的優勢，是全球經貿在亞太區域的運籌中心，台灣還擁有全球最先進的半導體產業，在科技方面的研發與製造能力享譽全球。尤其在新科技文明技術運用下，「AI人工智慧」驅動半導體、伺服器、DRAM記憶體以及面板等產業鏈崛起，台灣的經濟出現逐季轉正機會。

臺北市交通局謝銘鴻局長：永續智慧綠運輸、臺北交通安心行

內湖科技園區的交通壅塞問題一直是歷任臺北市長難解的問題，也是蔣萬安上任的首要挑戰。不同以往「開路」的思維，自二○二三年開始臺北市政府交通局與內湖科技園區發展協會首次共同辦理「內科交通綠運輸結合ESG推廣計畫」，成功用「綠色節流」的方式讓區內交通移動時間縮短，一座以綠色、永綠為構想的智慧運輸城，正在臺北逐步成形。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。