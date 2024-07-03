房仲業不斷優化服務品質 穩健前行

台灣房仲業發展蓬勃，專業素養和貼心服務都深獲民眾喜愛，尤其在數位科技加入銷售系統下，提升創新的智慧服務，讓買賣房屋更加輕鬆便利。

文．黃小玲

台灣房地產業表現健康，在政府打炒房政策和新青年安心成家貸款的挹注下，讓房市回歸供需基本面，自住、長期置產成為市場的主力，讓消費者及房仲業對市場發展都樂觀以對。

房仲業擴張快速 市場競爭激烈

而近年房仲業也擴張快速，近十七年來全台經紀業備查家數狂增四八○○多家，受僱的業務人員也增加四•五萬人，增加幅度超過百分之百，成長幅度相當驚人。有專家指出，各大房仲品牌搶市佔，積極拓點，以及年輕人創業等因素都推升房仲從業人員，讓後續從業人員恐須面對競爭激烈的環境。

而且近年的建物買賣移轉量每年約剩下三十萬件出頭，與十多年前每年約四十萬件左右相較，交易量能明顯大減，讓從業人員的壓力也更大。由於交易量能縮減，各大房仲品牌擴張展店、拚市佔率，希望能達到獨占市場的效果，不過面對「僧多粥少」高度競爭的市場環境，此舉也存在不小風險。

目前各品牌仲介也積極發展科技工具，吸引買方與大幅縮短開發案源的時間，如以VR、360度環景看屋等科技工具體貼人心，然而對買氣提升卻有限。由於房市面臨升息、資金退潮與政府打炒房等多重利空，民眾買房勢必會多看多比較，未來只有超值案件才比較有機會吸引買方目光，若業務人員能掌握第一手的潛在商機，進行有效與精準的開發，就能在困境中找到契機。

藉由網路評比調查 獲獎房仲實至名歸

《卓越雜誌》長期關注台灣經濟、財經、地產之發展，為了瞭解台灣民眾對房仲公司表現及服務的認知評比，藉由網路調查方式，增進業界良性競爭與滿足民眾知的權益。本次網路民調結果佔總評比百分之六十，以各指標回答人次計算交叉分析，再分成民眾整體印象與顧客印象，最後加入百分之四十的專家學者加權評比。

《2024卓越房仲評比》在經過激烈評比下，由東森房屋榮獲「最佳客戶信賴獎」，太平洋房屋榮獲「最佳服務品質獎」，獲獎的房仲業皆是市佔率頗高的優質房屋仲介公司，是值得民眾信賴、專業用心的房仲公司，其專業表現及優質服務，深受消費者的肯定，獲獎可謂實至名歸，可作為選擇房仲業者時的參考。

最佳客戶信賴獎 東森房屋

擁有豐富的集團資源是東森房屋獨步業界的優勢之一，透過集團資源整合，不斷提升整體服務品質，對外持續追求創新服務，對內在乎員工成長與積極性。隨著產業的不斷演進，東森房屋力求改變創新，越來越多年輕人也選擇加入東森房屋，秉持「誠信、守法、專業、在地」的公司文化，致力在專業與服務精神的提升，引領台灣房仲業向前進步。

在房仲品牌百家爭鳴的時代下，東森房屋作為業界領先品牌，開發出黑科技「愛居AI找房」，透過強大的AI技術幫助客戶更輕鬆地找到符合他們需求的理想住宅。東森房屋秉持「看見房子的真價值，聽見客戶的心裡話」的精神來服務消費者，深獲客戶的信賴。面對未來經濟環境的變化及房仲市場的激烈競爭，東森房屋將更積極落實教育訓練，全方位提升業務人員的深度及廣度，以贏得客戶的最大信任。

未來東森房屋將更多元運用東森集團的整體優勢，整合線上、線下資源，增加到店的人流，加深與客戶經營的關係，同心協力穩固東森房屋的品牌力。

最佳服務品質獎 太平洋房屋

作為台灣第一家合法房仲業者，太平洋房屋以誠信透明與公信力打造企業核心價值，並且推動良善、正直的企業文化，秉持著「公平、公開、公正」的經營理念，深受消費者肯定與喜愛。

太平洋房屋從「心」出發，善用數位資訊的力量，相信「保持創新與活化才是維持品牌的最大關鍵」，因此領先政府推出實價登錄2.0服務，保障客戶交易安全。

透過數位資訊平台不斷加強建構銷售系統，推動業務開發及銷售工具，全面強化店務資訊系統，如房地快搜、LINE BOT智慧銷售系統、EIP資源平台、房管系統等，徹底解決同仁痛點，並協助加盟店透過系統在開發及銷售創造佳績，打造房仲最可靠的優質品牌。

太平洋房屋也推出以「良善正直，真誠在乎，你需要的房屋仲介---太平洋房屋」為溝通核心的形象影片，透過多元媒體管道以及分店人員動員，加強宣傳良善正直的品牌理念，並落實於每位業務同仁的行為與服務中，希望成為消費者買屋賣屋以及人才招募的首選品牌。