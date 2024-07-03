快訊

清大曾掌招聯會近十年側重申請入學 學界：踩到台大利益

聽新聞
test
0:00 / 0:00

房仲業不斷優化服務品質 穩健前行

聯合新聞網／ 卓越

台灣房仲業發展蓬勃，專業素養和貼心服務都深獲民眾喜愛，尤其在數位科技加入銷售系統下，提升創新的智慧服務，讓買賣房屋更加輕鬆便利。

文．黃小玲

台灣房地產業表現健康，在政府打炒房政策和新青年安心成家貸款的挹注下，讓房市回歸供需基本面，自住、長期置產成為市場的主力，讓消費者及房仲業對市場發展都樂觀以對。

房仲業擴張快速 市場競爭激烈

而近年房仲業也擴張快速，近十七年來全台經紀業備查家數狂增四八○○多家，受僱的業務人員也增加四•五萬人，增加幅度超過百分之百，成長幅度相當驚人。有專家指出，各大房仲品牌搶市佔，積極拓點，以及年輕人創業等因素都推升房仲從業人員，讓後續從業人員恐須面對競爭激烈的環境。

而且近年的建物買賣移轉量每年約剩下三十萬件出頭，與十多年前每年約四十萬件左右相較，交易量能明顯大減，讓從業人員的壓力也更大。由於交易量能縮減，各大房仲品牌擴張展店、拚市佔率，希望能達到獨占市場的效果，不過面對「僧多粥少」高度競爭的市場環境，此舉也存在不小風險。

目前各品牌仲介也積極發展科技工具，吸引買方與大幅縮短開發案源的時間，如以VR、360度環景看屋等科技工具體貼人心，然而對買氣提升卻有限。由於房市面臨升息、資金退潮與政府打炒房等多重利空，民眾買房勢必會多看多比較，未來只有超值案件才比較有機會吸引買方目光，若業務人員能掌握第一手的潛在商機，進行有效與精準的開發，就能在困境中找到契機。

藉由網路評比調查 獲獎房仲實至名歸

《卓越雜誌》長期關注台灣經濟、財經、地產之發展，為了瞭解台灣民眾對房仲公司表現及服務的認知評比，藉由網路調查方式，增進業界良性競爭與滿足民眾知的權益。本次網路民調結果佔總評比百分之六十，以各指標回答人次計算交叉分析，再分成民眾整體印象與顧客印象，最後加入百分之四十的專家學者加權評比。

《2024卓越房仲評比》在經過激烈評比下，由東森房屋榮獲「最佳客戶信賴獎」，太平洋房屋榮獲「最佳服務品質獎」，獲獎的房仲業皆是市佔率頗高的優質房屋仲介公司，是值得民眾信賴、專業用心的房仲公司，其專業表現及優質服務，深受消費者的肯定，獲獎可謂實至名歸，可作為選擇房仲業者時的參考。

最佳客戶信賴獎 東森房屋

擁有豐富的集團資源是東森房屋獨步業界的優勢之一，透過集團資源整合，不斷提升整體服務品質，對外持續追求創新服務，對內在乎員工成長與積極性。隨著產業的不斷演進，東森房屋力求改變創新，越來越多年輕人也選擇加入東森房屋，秉持「誠信、守法、專業、在地」的公司文化，致力在專業與服務精神的提升，引領台灣房仲業向前進步。

在房仲品牌百家爭鳴的時代下，東森房屋作為業界領先品牌，開發出黑科技「愛居AI找房」，透過強大的AI技術幫助客戶更輕鬆地找到符合他們需求的理想住宅。東森房屋秉持「看見房子的真價值，聽見客戶的心裡話」的精神來服務消費者，深獲客戶的信賴。面對未來經濟環境的變化及房仲市場的激烈競爭，東森房屋將更積極落實教育訓練，全方位提升業務人員的深度及廣度，以贏得客戶的最大信任。

未來東森房屋將更多元運用東森集團的整體優勢，整合線上、線下資源，增加到店的人流，加深與客戶經營的關係，同心協力穩固東森房屋的品牌力。

最佳服務品質獎 太平洋房屋

作為台灣第一家合法房仲業者，太平洋房屋以誠信透明與公信力打造企業核心價值，並且推動良善、正直的企業文化，秉持著「公平、公開、公正」的經營理念，深受消費者肯定與喜愛。

太平洋房屋從「心」出發，善用數位資訊的力量，相信「保持創新與活化才是維持品牌的最大關鍵」，因此領先政府推出實價登錄2.0服務，保障客戶交易安全。

透過數位資訊平台不斷加強建構銷售系統，推動業務開發及銷售工具，全面強化店務資訊系統，如房地快搜、LINE BOT智慧銷售系統、EIP資源平台、房管系統等，徹底解決同仁痛點，並協助加盟店透過系統在開發及銷售創造佳績，打造房仲最可靠的優質品牌。

太平洋房屋也推出以「良善正直，真誠在乎，你需要的房屋仲介---太平洋房屋」為溝通核心的形象影片，透過多元媒體管道以及分店人員動員，加強宣傳良善正直的品牌理念，並落實於每位業務同仁的行為與服務中，希望成為消費者買屋賣屋以及人才招募的首選品牌。

卓越雜誌2024.7號459期
卓越雜誌2024.7號459期

延伸閱讀

嘉大賢德樓學生宿舍完工 1、2樓對外招商形塑商圈新亮點

擁房者其實想盡辦法也要買！ 房仲：不會買的人多數採取「消極態度」

房賣不掉「加價賣」真有其事！ 資深房仲：且大多時候都是成功的

姚淳耀賣凶宅去收驚 嚴正嵐圓夢當室內設計師

相關新聞

生殖教父徐明義：為女性預留卵實力 凍卵是未來的趨勢

在華育的官網上，鮮明的標語「華育∥懷孕」，深深植入許多女性的心底。有生殖教父之稱的華育院長徐明義，親手打造華育生殖醫學中心，更領先業界，建置相當於台積電等級的實驗室，運用最高規格的技術，在進行試管嬰兒時，通過切片檢查，確認染色體正常，才植入媽媽的肚子，懷孕率約可超過六成。

保誠人壽積極守護臺灣 打造綠色永續力

保誠人壽深耕臺灣二十五年，善盡永續經營的企業責任，發揮對社區與社會的正面影響力，期望由自身做起，透過實踐永續，攜手員工、客戶和大眾共創美好未來。

房仲業不斷優化服務品質 穩健前行

台灣房仲業發展蓬勃，專業素養和貼心服務都深獲民眾喜愛，尤其在數位科技加入銷售系統下，提升創新的智慧服務，讓買賣房屋更加輕鬆便利。

台灣製造業面臨兩難 需改善投資環境因應

全球經貿情勢演變為「區域性塊狀」發展，促使全球供應鏈重組持續進行中，選邊加入以美方為主的供應鏈，卻又必須應付來自於中國大陸的紅色供應鏈襲擊，台灣製造業在這兩難的十字路口上，必須運用智慧來找出與世界共存共榮的生活圈發展，為當務之急。

建構台灣為亞太區域運籌中心

台灣的地理位置及產業的優勢，是全球經貿在亞太區域的運籌中心，台灣還擁有全球最先進的半導體產業，在科技方面的研發與製造能力享譽全球。尤其在新科技文明技術運用下，「AI人工智慧」驅動半導體、伺服器、DRAM記憶體以及面板等產業鏈崛起，台灣的經濟出現逐季轉正機會。

臺北市交通局謝銘鴻局長：永續智慧綠運輸、臺北交通安心行

內湖科技園區的交通壅塞問題一直是歷任臺北市長難解的問題，也是蔣萬安上任的首要挑戰。不同以往「開路」的思維，自二○二三年開始臺北市政府交通局與內湖科技園區發展協會首次共同辦理「內科交通綠運輸結合ESG推廣計畫」，成功用「綠色節流」的方式讓區內交通移動時間縮短，一座以綠色、永綠為構想的智慧運輸城，正在臺北逐步成形。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。