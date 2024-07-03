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清大曾掌招聯會近十年側重申請入學 學界：踩到台大利益

台灣製造業面臨兩難 需改善投資環境因應

聯合新聞網／ 卓越

全球經貿情勢演變為「區域性塊狀」發展，促使全球供應鏈重組持續進行中，選邊加入以美方為主的供應鏈，卻又必須應付來自於中國大陸的紅色供應鏈襲擊，台灣製造業在這兩難的十字路口上，必須運用智慧來找出與世界共存共榮的生活圈發展，為當務之急。

文．李振麟

台灣是推動全球科技產業發展的關鍵力量，擁有「鴻海」、「廣達」、「仁寶」、「台積電」等傑出大廠，撐起全球主要的科技產品供應鏈，目前台灣的科技競爭力在世界上仍擁有其專業性，面對複雜的產業鏈變遷，近幾年來，疫情傳染病與區域政治衝擊下，全球供應鏈的脆弱展露無遺，時間一拉長，都有可能造成生產線的重創，只要其中的環節中斷，也就導致供貨延遲或停滯。

台灣地理位置優越 吸引外資來台

台灣身處於亞太區域中心，東以「太平洋」與全球最大的經濟體美國相接，西以「台灣海峽」與全球第三大經濟體中國大陸相鄰，南以「南海」通往東南亞各國及印度、紐澳，北更以「東海」與全球第二大經濟體日本相連，運輸地理位置優越，並經由桃園航空站、基隆港、高雄港等航運、空運運輸，順勢成為亞洲到歐亞太新興市場的重要橋樑，在亞太經濟戰略地位上，也越來越顯出其關鍵性。

台灣與日本很有歷史淵源，文化背景也相近。長年以來，多數日商產業規畫商道，皆以台灣為海外分公司的首選，再行推動相關業務至中國大陸、東南亞、南亞與東亞各國。如日本知名茶飲連鎖企業「CoCo」便是以台灣為海外總部，再進行全球運籌布局的最佳實例，目前已經成功推動許多海外銷售點，遍及中國大陸與東南亞各地。

近年來，台灣積極推動外商來台成立營運分部，為重要的經貿目標，至今已有數百家外商公司以台灣做為亞太區域總部，從事於「新產品技術研發」、「亞太地區商情蒐集」、「企業人才培訓」以及「關鍵性零組件採購」等相關業務。

台灣本身擁有專業的製造技術與研發能力、優秀的人才資源，以及完整的產業供應鏈群聚，具備吸引外商來台設立區域總部的條件，尤其是台灣的地理位置與研發生產優勢，再加上自由貿易港區物流中心，可享用租稅優惠以及通關的便利性。各國航運公司利用台灣的獨厚條件，推動兩岸實質發展，搭建起亞太運籌中心的橋樑，挖掘有利的潛在商機。

外商公司紛紛在台成立區域總部

跨國企業集團紛紛在台灣設立研發中心，實現政府部門所推動的「活力台灣、連結全球、高值產業、永續資源」的願景，在台設置營運及研發生產據點，致力建設台灣成為全球創新中心以及推動經貿網絡架構，建構區域產業鏈的基本條件，提升台灣在全球的經貿領導地位。

至今多數外商公司在台業務，都隸屬於製造業的區域總部，除了將台灣視為亞太人才培育中心，也以台灣為複合型材料的發貨中心，目前也有不少外商公司藉由台灣人才軟實力，拓展亞太市場。而外商選擇在台設立區域總部的觀點，也就是對於台灣經貿實力的肯定。

如全球知名的科學技術領導公司，「德商默克集團Merck KGaA」，於台灣設立亞洲第一座多元技術研發中心，包含電子科技、液晶生產、醫療保健與生命科學等項目。觸控面板大廠「宸鴻光電 TPK Holding」，在台灣設立營運總部，致力於研發、人才管理等業務，以及全方位觸控技術解決方案，包括產品設計、研發到製程。

而生產高階鏡頭玻璃原料的「日商小原光學材料OHARA Inc」，則在台灣設立加工生產基地，頂尖之光學玻璃製造廠，投入耐沖擊光學機器，生產玻璃材料，供給各光電大廠所使用。至於「新加坡商惠普全球科技 HP International」，來台建立產品研發中心，致力於研發，生產和銷售，現有商品，筆記型電腦、桌上型電腦、智慧型手機、投影機以及其他數位產品、

還有「台灣新力國際Sony Taiwan」，專注於創新資訊研發以及LSI與Module設計；「英特爾創新科技 Intel Innovation」，建立英特爾研發中心；「杜邦Dupont Taiwan」，則致力於材料技術應用發展；「陶氏化學Dow Chemical」，推動化學塑料應用發展計畫，來自於全球的知名企業集團，皆紛紛在台建立分公司，以成為連結亞洲製造商以及歐洲各大領導品牌的橋樑。

取代香港成為亞太資金運籌中心

中美貿易戰延燒，以及中國大陸、台灣與香港都陸續加入「CRS共同申報準則」，也就是規範全球各地政府金融機構，有責任蒐集及申報相關持有人的帳戶資訊，因此台商在兩岸之間的逃漏稅行為，也就可能浮現出來，如此一來，也促使雄厚的台商資金回流。

由於台商企業的規模都很大，面臨第二代不願意接收經營或轉讓他人，或者收攤回台，雄厚的台商資金也陸續回流，雖然台灣沒有辦法完全容納這些企業團體，也有部分回流的大型資金，陸續轉往東南亞、中南美洲、墨西哥等地，但是要如何讓多數資金留在台灣，而不是轉為炒房或股票的工具，規劃「台灣」取代香港成為亞太資金運籌中心，可為政府結盟民間資金運用的討論方案。

新政府唯有建構一個良好的投資環境，除了法令規章、人才培訓等基本條件，還要致力於五缺改善，也就是「缺水」、「缺地」、「缺電」、「缺工」與「缺人才」等五項，建設出更適宜物流產業營運的大環境，才有機會吸引台商資金留住，達成亞太資金運籌中心的目標。

卓越雜誌2024.7號459期
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