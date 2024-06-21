機械手臂最具潛力的獨角獸企業思靈

AI紀元來臨，科技蔚為主流，無論食衣住行育樂，隨處能見科技便民的設計，醫療方面更引進先端科技技術，利用操控機械手臂來完成精細的手術作業，締造新型態的醫療環境。

文．編輯部

現今，科技與生活相輔相成，國際品牌思靈機器人致力於研發高精度智能機器人，突破了現有機器人技術的極限，除運用於生產線、裝配搬運的智能力控機器人系列、仿人型五指靈巧手、智能柔性機器人操作平台外，更研發出切骨/鑽骨骨科手術機器人、遠程操作超音波機器人以及智能理療按摩機器人等，並應用落實於各大領域，同時也打破了醫療領域只能由人類操作進行的限制，創造出根本性的突破。

不僅如此，由思靈自主研發的操作系統Aglie core能夠不斷學習、迭代升級，加強智能化部署，提升設備稼動率，重新定義自動化系統配置方式，建構軟硬體結合的完整體系，可謂立於業界頂峰。

沙烏地阿拉伯《2030願景》中大型項目NEOM新城引起全球關注，目標是在紅海地區建立一個創新型城市生態系統，市內全面採用可持續及再生能源，同時引進機械人科技。

沙烏地阿拉伯《2030願景》中大型項目NEOM新城引起全球關注，目標是在紅海地區建立一個創新型城市生態系統，市內全面採用可持續及再生能源，同時引進機械人科技。

思靈機器人除在專業領域大放異彩外，機器人科技更被沙烏地阿拉伯《2030願景》計畫歸納為邁向新紀元不可或缺的一環，其成就深獲投資集團及企業投資人肯定，其中包括阿布扎比皇室集團、滿得投資等，同時軟銀創辦人孫正義也挹注資金加速產品研發，更使得規模化量產及全球銷售業務拓展極快！經此，思靈機器人估值已突破40億美金，躋身獨角獸行列。

軟銀創辦人孫正義肯定思靈機器人於業界的領先地位，同時挹注資金以供研發。而思靈機器人也是2020年全球智能機器人領域融資總額最高之公司。

同時，思靈機器人也力求創新及整合，陸續收購德國致力於機器人尖端技術研發的公司Franka Emika以及寶馬集團子公司idealworks，來加速思靈機器人的全球增長戰略、公司團隊的創新能力、技術驅動力、產品商業化能力及客戶服務能力，共同開拓未來市場。

近年來，台灣半導體產業蓬勃發展，在政策給予有力支持、地理上的優越位置，以及深厚的人才庫和職人精神三者的結合下，使台灣在全球半導體產業中占有不可動搖的地位。對此。思靈機器人也認可台灣半導體重鎮的角色，期望在未來能有更多的產業交流、技術合作，攜手邁向工業5.0。