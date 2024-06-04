快訊

喪子的悲痛共感：中外歷史上的「廣場母親」

母陳屍住家頂樓…唐治平喝到爛醉「沒反應」 昔經紀人不捨：他傻住了

4種人放屁特別臭！愛健身竟上榜 營養師建議：多吃2蔬菜改善

商業引流與私域成交的關鍵—中國大陸短影音給台灣市場的啟示

聯合新聞網／ 卓越

在AI時代，短影音已不再是商業引流和帶貨的新名詞，反倒是私域成交的行銷漏斗、消費者核心路徑，這才是大陸中小企業取得顯著成效的關鍵動作！

文•林嘉宏

根據統計，二○二一年短影音超越即時通訊，成為用戶使用時長占比最高的網路應用類型，並在二○二二年保持相對優勢。二○二三年，隨著情境微短劇的火熱，短影音再次引發資本市場的強烈關注。

大陸短影音市場已形成以抖音、快手為主與視頻號直追的「三足鼎立」狀態，市場集中度穩步提升，這些平台的全球化戰略也創下新紀錄，值得台灣中小企業參考。尤其是TikTok將大陸成熟的商業模式複製到海外市場，建立當地運營團隊，根據當地文化習俗策劃活動，快速吸引大量忠實用戶。

短影音私域引流模式的核心

短影音之所以能夠迅速成為引流利器，關鍵在於其短小精悍且能迅速抓住用戶注意力的特點。商家透過精心策劃的短影音內容，可以將用戶引導至私域流量池，實現精準營銷和高效轉化。

短影音私域引流模式的核心在於以下幾點：內容策略、元素優化、批發式生產與爆款選題。短影音引流雖然只佔整體流量的一部分，但其帶來的銷售額卻相當可觀。透過打造短影音爆款、精選直播產品並制定合適的品牌策略，商家可以實現業務的快速增長。這一模式具有低成本、高效率和精準營銷的優勢，使得越來越多的商家開始重視並投入這一領域。

從大陸抖音看見流量變現的價值

抖音作為一個擁有龐大用戶基礎的短影音平台，其流量變現能力不容小覷。以下是抖音在私域電商領域流量變現的幾個關鍵點：

一、內容營銷：抖音的內容營銷能力可以幫助私域電商平台提升品牌知名度和用戶黏性，透過創意內容吸引用戶關注和參與。

二、社交互動：抖音的社交屬性可以增強用戶之間的互動，促進用戶分享和推薦，從而為私域電商帶來更多的潛在客戶。

三、流量轉化：抖音的流量可以透過連結直接引導至私域電商平台，實現從觀看到購買的無縫轉移。

四、個性化推薦：抖音的算法可以為用戶推薦個性化的內容，這與私域電商的個性化需求驅動相契合，有助於提高轉換率。

台灣市場借鏡的

絕非只是拍攝短影音

近年來，台灣市場雖然興起了短影音教學課程，但大多僅停留在拍攝技術、腳本、搬運層面，未能深入探討私域成交的核心策略。實際上，只有流量是無法助長企業營收的，企業主更應聚焦於如何將公域流量轉化為私域流量，實現高效轉化和持續增長，我分享私域成交策略的五步驟供讀者參考（左表）。

短影音私域引流模式的興起，為商家和創業者帶來了全新的商業機遇。台灣市場可以參考大陸的成功經驗，當然有兩岸平台差異化問題，但商業邏輯可以異中求同，透過精心策劃短影音內容、優化引流話術、打造爆款產品等方式，實現業務的快速增長。

卓越雜誌2024.6號458期
卓越雜誌2024.6號458期

延伸閱讀

地方政府沒錢 李稻葵：大陸需發行更多中央政府債務

小6特殊生遭導師辱罵拍桌 凌濤憂桃市校園霸凌藏黑數

打臉自己？擔任美國總統期間曾試圖禁止 川普開通TikTok帳號

影／台南首創消防AI主播亮相 30秒短影音抓住觀眾眼球

相關新聞

AI巨頭美超微執行長梁見返台 新聞主播陳玠妤深度問答

矽谷AI巨頭之一美超微執行長暨創辦人梁見後返台刮起一陣炫風，除了將會在6/5 國際電腦展Computex亮相，也已經與會不少企業家，並在五星級飯店演講。餐會典禮特聘請新聞主播陳玠妤擔任主持人，過程中與梁見後流利雙語問答，不過陳玠妤坦言，其實事前做足功課，尤其AI領域專有名詞，如綠色運算、液冷技術、浸沒式液冷等等，一剛開始非常陌生，因此花了大量時間與精力爬文學習，同時也向專家請教，不過也很開心因為這次的工作，可以學到更多的專業知識，讓自己的視野變得更深更廣。

商業引流與私域成交的關鍵—中國大陸短影音給台灣市場的啟示

在AI時代，短影音已不再是商業引流和帶貨的新名詞，反倒是私域成交的行銷漏斗、消費者核心路徑，這才是大陸中小企業取得顯著成效的關鍵動作！

促進地方創生 BOT也能保存文化價值

國立聯合大學文化創意與數位行銷學系教授胡愈寧認為，活絡閒置空間才是文創促參案的本質。 為提升公共服務品質，促進民間參與公共建設，遂有促參法的制定，如高鐵建設、轉運站等，光纖到府BOT也讓原本獨大的中華電信，釋出讓民眾享受網路的便利性。但你可能不知道，知名的華山文化創意產業園區、松山文創園區，也都是促參案的成功案例！

泛亞保經用心深耕 專業服務與時俱進

成立二十二週年的泛亞保經，不但多次榮獲保險公司「優質保經公司」的殊榮，更在首次參加《2023卓越保險評比》時，一舉拿下「卓越保險經紀人」大獎，在眾多保經公司競爭中脫穎而出。

台灣傳統產業轉型重塑 再現風華

傳統產業代表的不只是一種經濟型態，更是一種對歷史的保存責任。以「傳統」為榮，才能在科技環境演變中保有其特色。唯有透過傳產轉型的改造運動，才能將蘊藏已久的實力充分展現出來，重現風華。

傳產不轉型就關門 準備好了嗎？

科技進步日新月異，傳統產業面臨轉型挑戰，「不轉型就關門」是傳產業界流行的家常話語，傳統產業必須注入新思維與新格局，才能將企業本質轉型成功。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。