商業引流與私域成交的關鍵—中國大陸短影音給台灣市場的啟示

在AI時代，短影音已不再是商業引流和帶貨的新名詞，反倒是私域成交的行銷漏斗、消費者核心路徑，這才是大陸中小企業取得顯著成效的關鍵動作！

文•林嘉宏

根據統計，二○二一年短影音超越即時通訊，成為用戶使用時長占比最高的網路應用類型，並在二○二二年保持相對優勢。二○二三年，隨著情境微短劇的火熱，短影音再次引發資本市場的強烈關注。

大陸短影音市場已形成以抖音、快手為主與視頻號直追的「三足鼎立」狀態，市場集中度穩步提升，這些平台的全球化戰略也創下新紀錄，值得台灣中小企業參考。尤其是TikTok將大陸成熟的商業模式複製到海外市場，建立當地運營團隊，根據當地文化習俗策劃活動，快速吸引大量忠實用戶。

短影音私域引流模式的核心

短影音之所以能夠迅速成為引流利器，關鍵在於其短小精悍且能迅速抓住用戶注意力的特點。商家透過精心策劃的短影音內容，可以將用戶引導至私域流量池，實現精準營銷和高效轉化。

短影音私域引流模式的核心在於以下幾點：內容策略、元素優化、批發式生產與爆款選題。短影音引流雖然只佔整體流量的一部分，但其帶來的銷售額卻相當可觀。透過打造短影音爆款、精選直播產品並制定合適的品牌策略，商家可以實現業務的快速增長。這一模式具有低成本、高效率和精準營銷的優勢，使得越來越多的商家開始重視並投入這一領域。

從大陸抖音看見流量變現的價值

抖音作為一個擁有龐大用戶基礎的短影音平台，其流量變現能力不容小覷。以下是抖音在私域電商領域流量變現的幾個關鍵點：

一、內容營銷：抖音的內容營銷能力可以幫助私域電商平台提升品牌知名度和用戶黏性，透過創意內容吸引用戶關注和參與。

二、社交互動：抖音的社交屬性可以增強用戶之間的互動，促進用戶分享和推薦，從而為私域電商帶來更多的潛在客戶。

三、流量轉化：抖音的流量可以透過連結直接引導至私域電商平台，實現從觀看到購買的無縫轉移。

四、個性化推薦：抖音的算法可以為用戶推薦個性化的內容，這與私域電商的個性化需求驅動相契合，有助於提高轉換率。

台灣市場借鏡的

絕非只是拍攝短影音

近年來，台灣市場雖然興起了短影音教學課程，但大多僅停留在拍攝技術、腳本、搬運層面，未能深入探討私域成交的核心策略。實際上，只有流量是無法助長企業營收的，企業主更應聚焦於如何將公域流量轉化為私域流量，實現高效轉化和持續增長，我分享私域成交策略的五步驟供讀者參考（左表）。

短影音私域引流模式的興起，為商家和創業者帶來了全新的商業機遇。台灣市場可以參考大陸的成功經驗，當然有兩岸平台差異化問題，但商業邏輯可以異中求同，透過精心策劃短影音內容、優化引流話術、打造爆款產品等方式，實現業務的快速增長。