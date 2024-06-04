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促進地方創生 BOT也能保存文化價值

聯合新聞網／ 卓越
國立聯合大學文化創意與數位行銷學系教授胡愈寧認為，活絡閒置空間才是文創促參案的本質。
國立聯合大學文化創意與數位行銷學系教授胡愈寧認為，活絡閒置空間才是文創促參案的本質。

為提升公共服務品質，促進民間參與公共建設，遂有促參法的制定，如高鐵建設、轉運站等，光纖到府BOT也讓原本獨大的中華電信，釋出讓民眾享受網路的便利性。但你可能不知道，知名的華山文化創意產業園區、松山文創園區，也都是促參案的成功案例！

文／傅啟倫 圖／胡愈寧提供

文化加上觀光 促進經濟發展

身為財政部促參委員、國立聯合大學文化創意與數位行銷學系教授胡愈寧就分析，台灣有許多閒置空間，政府本著活化再利用的角度，將空間透過BOT或ROT的方式，委由民間專業的經營及行銷團隊，一方面能夠促進地方創生、吸引年輕人回鄉貢獻專長，創造就業機會，另一方面，也能夠以「文化路徑」的方式，讓文化加上觀光，促進地方經濟的發展。

胡愈寧表示，華山文化創意產業園區屬於ROT(Rehabilitate-Operate-Transfer 整修－營運－移轉)，它的經營自由度較大，而松山文創園區每年都必須經由文化局審查，做為續約的參考。一般來說，文創園區的活化都要考量到文化保存、文藝的價值、歷史的價值等等，也都有明定的比例，當然餐飲的部分時常會成為討論的焦點，「它有其必要性，但比例可以針對地點、基地大小等因素來定。」審議過許多文創BOT、OT案件，「最困難之處在於，是否能夠永續！」否則二度成為蚊子館，那相對付出的成本就更高了。

華山文化創意產業園區是促參案成功案例，活絡文化資產。
華山文化創意產業園區是促參案成功案例，活絡文化資產。

經營給予彈性 回歸促參案本質

「我一向站在活絡地方的角度及立場！」胡愈寧表示，除了文創園區的促參案外，她也審議了與社會福利相關的安養機構，「既然與公益相關，每年繳交的權利金應該要多少？」有專家認為不能完全免費，有些專家則持公益角度，認為能夠減免權利金，這些都是審議的細節。

「文創的經營及媒合，是促參案最困難的部分。」胡愈寧說，權利金過高沒有企業來參與，促參成功了又擔心續航力不夠。文創園區的招商有時候租金太高，也會嚇跑一般文創人，但是BOT的經營者也需要生存，有些會以降租金的方式來招商，或是進駐部分知名餐飲吸引客人，這些都是能有彈性的進行。

松山文創園區不僅具歷史價值，也達到永續經營。
松山文創園區不僅具歷史價值，也達到永續經營。

「促參案常受到外界批評，其實政府都有很詳細且嚴格的審核標準。」外界常常因為不瞭解促參案，批評經營時間長短、權利金高低等等，其實在雙方合意契約時都有載明，權利金更是分成固定及變動兩部分，審議委員也都是經由專業的財政、建築、土木、經營管理等團隊。當年台北市政府為了達到智慧城市的目標，打破一向獨大的中華電信，其光纖到府的計畫才能進行。在外界批評當下，更應該回歸到促參案的本質，鼓勵民間企業提供優質的公共服務，讓民眾感受到公共建設的便利性，才能在發掘產業商機的同時，提升公共服務的效能。

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