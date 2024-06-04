AI巨頭美超微執行長梁見返台 新聞主播陳玠妤深度問答

矽谷AI巨頭之一美超微執行長暨創辦人梁見後返台刮起一陣炫風，除了將會在6/5 國際電腦展Computex亮相，也已經與會不少企業家，並在五星級飯店演講。

餐會典禮特聘請新聞主播陳玠妤擔任主持人，過程中與梁見後流利雙語問答，不過陳玠妤坦言，其實事前做足功課，尤其AI領域專有名詞，如綠色運算、液冷技術、浸沒式液冷等等，一剛開始非常陌生，因此花了大量時間與精力爬文學習，同時也向專家請教，不過也很開心因為這次的工作，可以學到更多的專業知識，讓自己的視野變得更深更廣。主播陳玠妤開心表示，能夠和國際級的AI巨頭對談，感到非常榮幸。這次也向梁見後執行長請教關於新的AI革命有什麼想法？雲端邊緣AI生態鏈科技革命中，美超微將會扮演什麼角色？還有綠色運算的核心價值。對此，梁見後執行長表示，AI對人類的發展猶如工業革命，還會持續成長好幾十年，另外更強調，未來對綠色運算的重視，因為假設全世界都發展綠色運算的話，每年省下的電費不容小覷，粗估來到200億美元。

(左起)台灣金控董事長沈榮津、美超微執行長梁見後。（圖片來源：陳玠妤提供）

美超微執行長梁見後這次的餐會不乏台灣的政商名流參加，與會來賓像是總統府資政暨台灣金控董事長沈榮津、大陸富比士富豪排行的台商，以及多位台灣科技公司上市老闆報名參加，AI巨頭返台獨領風騷，引起台灣許多名人關注。現場的提問環節相當熱絡，顯示梁執行長的魅力不容小覷。不少來賓也大讚主播陳玠妤的主持特別大方順暢，主持人在控場同時，還能夠流利的用外語溝通，不僅是可以近距離一睹國際AI巨頭風采，還幫大家詢問到AI相關領域的疑惑。

圖片來源：翻攝自supermicro youtube

說到AI巨頭，大家一定忘不了還有輝達執行長黃仁勳，梁見後與黃仁勳之間的好交情超過三十年，彼此在矽谷的公司車程只要15分鐘左右的距離，雙方之間本來就有不少合作關係。在美國上市的美超微股價漲幅還曾經一度超越輝達，市值一度飆破600億美金，超過1.9兆台幣的價值，甚至還被加入標普500指數。這次多位科技巨頭一起在國際電腦展Computex亮相，不知道又將會給國內外帶來怎麼樣的火花。