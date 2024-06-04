快訊

喪子的悲痛共感：中外歷史上的「廣場母親」

母陳屍住家頂樓…唐治平喝到爛醉「沒反應」 昔經紀人不捨：他傻住了

4種人放屁特別臭！愛健身竟上榜 營養師建議：多吃2蔬菜改善

AI巨頭美超微執行長梁見返台 新聞主播陳玠妤深度問答

聯合新聞網／ 卓越
圖片來源：陳玠妤提供
圖片來源：陳玠妤提供

矽谷AI巨頭之一美超微執行長暨創辦人梁見後返台刮起一陣炫風，除了將會在6/5 國際電腦展Computex亮相，也已經與會不少企業家，並在五星級飯店演講。

餐會典禮特聘請新聞主播陳玠妤擔任主持人，過程中與梁見後流利雙語問答，不過陳玠妤坦言，其實事前做足功課，尤其AI領域專有名詞，如綠色運算、液冷技術、浸沒式液冷等等，一剛開始非常陌生，因此花了大量時間與精力爬文學習，同時也向專家請教，不過也很開心因為這次的工作，可以學到更多的專業知識，讓自己的視野變得更深更廣。主播陳玠妤開心表示，能夠和國際級的AI巨頭對談，感到非常榮幸。這次也向梁見後執行長請教關於新的AI革命有什麼想法？雲端邊緣AI生態鏈科技革命中，美超微將會扮演什麼角色？還有綠色運算的核心價值。對此，梁見後執行長表示，AI對人類的發展猶如工業革命，還會持續成長好幾十年，另外更強調，未來對綠色運算的重視，因為假設全世界都發展綠色運算的話，每年省下的電費不容小覷，粗估來到200億美元。

(左起)台灣金控董事長沈榮津、美超微執行長梁見後。（圖片來源：陳玠妤提供）
(左起)台灣金控董事長沈榮津、美超微執行長梁見後。（圖片來源：陳玠妤提供）

美超微執行長梁見後這次的餐會不乏台灣的政商名流參加，與會來賓像是總統府資政暨台灣金控董事長沈榮津、大陸富比士富豪排行的台商，以及多位台灣科技公司上市老闆報名參加，AI巨頭返台獨領風騷，引起台灣許多名人關注。現場的提問環節相當熱絡，顯示梁執行長的魅力不容小覷。不少來賓也大讚主播陳玠妤的主持特別大方順暢，主持人在控場同時，還能夠流利的用外語溝通，不僅是可以近距離一睹國際AI巨頭風采，還幫大家詢問到AI相關領域的疑惑。

圖片來源：翻攝自supermicro youtube
圖片來源：翻攝自supermicro youtube

說到AI巨頭，大家一定忘不了還有輝達執行長黃仁勳，梁見後與黃仁勳之間的好交情超過三十年，彼此在矽谷的公司車程只要15分鐘左右的距離，雙方之間本來就有不少合作關係。在美國上市的美超微股價漲幅還曾經一度超越輝達，市值一度飆破600億美金，超過1.9兆台幣的價值，甚至還被加入標普500指數。這次多位科技巨頭一起在國際電腦展Computex亮相，不知道又將會給國內外帶來怎麼樣的火花。

延伸閱讀

第一次覺得孔劉輸了！黃仁勳「逛夜市皮外套撞衫韓男神」比對後...要怎麼贏過皮衣之神

網友公開黃仁勳「身分證字號」 PTT創世神喊話：支持提告

台積電、黃仁勳引風潮 中一中14人上台大電機

申請入學放榜／中一中上台大電機大幅增 校長：黃仁勳效應

相關新聞

AI巨頭美超微執行長梁見返台 新聞主播陳玠妤深度問答

矽谷AI巨頭之一美超微執行長暨創辦人梁見後返台刮起一陣炫風，除了將會在6/5 國際電腦展Computex亮相，也已經與會不少企業家，並在五星級飯店演講。餐會典禮特聘請新聞主播陳玠妤擔任主持人，過程中與梁見後流利雙語問答，不過陳玠妤坦言，其實事前做足功課，尤其AI領域專有名詞，如綠色運算、液冷技術、浸沒式液冷等等，一剛開始非常陌生，因此花了大量時間與精力爬文學習，同時也向專家請教，不過也很開心因為這次的工作，可以學到更多的專業知識，讓自己的視野變得更深更廣。

商業引流與私域成交的關鍵—中國大陸短影音給台灣市場的啟示

在AI時代，短影音已不再是商業引流和帶貨的新名詞，反倒是私域成交的行銷漏斗、消費者核心路徑，這才是大陸中小企業取得顯著成效的關鍵動作！

促進地方創生 BOT也能保存文化價值

國立聯合大學文化創意與數位行銷學系教授胡愈寧認為，活絡閒置空間才是文創促參案的本質。 為提升公共服務品質，促進民間參與公共建設，遂有促參法的制定，如高鐵建設、轉運站等，光纖到府BOT也讓原本獨大的中華電信，釋出讓民眾享受網路的便利性。但你可能不知道，知名的華山文化創意產業園區、松山文創園區，也都是促參案的成功案例！

泛亞保經用心深耕 專業服務與時俱進

成立二十二週年的泛亞保經，不但多次榮獲保險公司「優質保經公司」的殊榮，更在首次參加《2023卓越保險評比》時，一舉拿下「卓越保險經紀人」大獎，在眾多保經公司競爭中脫穎而出。

台灣傳統產業轉型重塑 再現風華

傳統產業代表的不只是一種經濟型態，更是一種對歷史的保存責任。以「傳統」為榮，才能在科技環境演變中保有其特色。唯有透過傳產轉型的改造運動，才能將蘊藏已久的實力充分展現出來，重現風華。

傳產不轉型就關門 準備好了嗎？

科技進步日新月異，傳統產業面臨轉型挑戰，「不轉型就關門」是傳產業界流行的家常話語，傳統產業必須注入新思維與新格局，才能將企業本質轉型成功。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。