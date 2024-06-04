泛亞保經用心深耕 專業服務與時俱進

成立二十二週年的泛亞保經，不但多次榮獲保險公司「優質保經公司」的殊榮，更在首次參加《2023卓越保險評比》時，一舉拿下「卓越保險經紀人」大獎，在眾多保經公司競爭中脫穎而出。

文．編輯部 圖．泛亞保經提供

泛亞保險經紀人股份有限公司（以下稱泛亞保經）深耕台灣保經市場二十二年，經營績效備受外界肯定，目前在全台設有二十個營業據點，同時為展現永續經營的決心，今年更在台中市區自購第二間百坪辦公室，成立「泛亞保經台中行政中心」，以做為培育新世代保險人才，及提供保戶與時俱進的專業服務。

泛亞二二 好事成雙

王宗俊總經理表示，泛亞保經今年歡慶二十二週年，為擴大服務版圖，近三年更在台北、嘉義、彰化、高雄等地，積極開拓新的營業據點，由於泛亞保經持續看好大台中地區未來發展，升級辦公室規模，成立台中行政中心，啟用當天包含富邦人壽、台新人壽、法國巴黎人壽、安達國際人壽、新安東京海上產險、國泰世紀產險等三十四家簽約合作之產、壽險公司高層主管都以行動出席，肯定泛亞保經二十二年來卓越的表現。

泛亞保經榮獲《2023卓越保險評比》「卓越保險經紀人」獎， 泛亞保經王宗俊總經理( 左) 與金管會主秘蔡福隆( 右)。

有錢景的產業 有發展的通路 有未來的公司

根據勞動部二○二三年公布的職業類別薪資調查統計，金融及保險業平均年薪來到一三六．六萬元，為各產業最高，是台灣最有錢景的產業；同時據壽險公會統計，保險經紀人公司業務員登錄人數二○二三年逆勢成長，已逐漸縮短與傳統保險公司的差距，保經通路儼然已成為許多保險人才發展保險事業的首選。

保經公司多達三百多間，該如何選擇？管理部鄒維仁副總經理表示，泛亞保經是業界少數敢將業務制度，公開在官方網站的保經公司，泛亞保經深信「公開、透明」是保險事業發展的重要依據。同時泛亞保經也首創合約書即業務制度，簽約即具法律效力，其合約利益優勢，包括：業績累計不歸零、來佣不打折、不扣行政費、八大合約精神保障、每年保費考核僅一萬元等，是個以業務員角度出發、可長可久發展終身事業的業務制度，是一家讓保險從業人員敢做夢、願意拼、有未來的保經公司。

八大輔銷工具

保險科技領先同業

AI人工智慧急速改變人們的生活，而金融科技的崛起，已經顯著改變金融保險服務的型態。因此，泛亞保經洞燭機先，十年來投入近千萬的資金提升輔銷平台，並建立領先同業的輔銷工具。王宗俊總經理表示，疫情除了改變民眾的生活，也改變了商業模式，因此，泛亞保經除了在實體辦公室持續提升外，也挹注資源建置八大輔銷平台，包括了與消費者溝通的官方網站、保險健診王、雄好說商品分析，以及協助第一線業務夥伴掌握商機的AI智能秘書、管理平台、任我行、E學院線上學習系統、快易保行動投保。

藉由先進的輔銷平台，讓泛亞同仁工作順暢又輕鬆，同時提升服務品質與效率，讓保戶獲得最佳服務體驗。此外，泛亞保經對於教育訓練的投入不遺餘力，不但堅持每年舉辦多場實體的北中南一日進修會、年度精英研習營外，同時優化線上學習平台，讓第一線的業務夥伴，能即時掌握最新、最快的保險市場資訊。

推動金融科技領先同業，吸引年輕人才加入。

善盡企業社會責任

為台灣社會注入希望之光

落實企業社會責任，泛亞保經從三方向來努力：合乎法律、道德及社會責任。首先，在合乎法律層次上，加強內部教育訓練，以確保全體同仁了解保險從業人員相關法令規範；其次，在保險行銷過程中，偶有道德兩難的困境，為避免發生違反法令的情事，泛亞保經除恪遵主管機關各項管理辦法外，同時建立內部稽核機制。

同時，基於「取之於社會、用之於社會」的理念，除配合政策推動微型保單、小額終老保險外，泛亞保經全體夥伴更響應人壽保險文教基金會許舒博董事長，對於偏鄉弱勢學子教育問題的重視，送愛到偏鄉，化小愛為大愛，一起為台灣社會注入希望之光，以落實「保險有泛亞、人生最優雅」的企業精神。