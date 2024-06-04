台灣傳統產業轉型重塑 再現風華

傳統產業代表的不只是一種經濟型態，更是一種對歷史的保存責任。以「傳統」為榮，才能在科技環境演變中保有其特色。唯有透過傳產轉型的改造運動，才能將蘊藏已久的實力充分展現出來，重現風華。

文．李振麟

探討台灣傳統產業的發展困境，了解傳產推動的策略以及發展契機，擇由「鋼鐵產業」、「石化產業」以及「紡織產業」等三個主要傳產，洞悉了解其現狀。

鋼鐵產業

鋼鐵是建築業的基本架構，也是現代科技文明發展的基礎材料，台灣鋼鐵產業本是因應建設需求而起，如今繁榮光景已不如以前。近幾年在新冠傳染、能源危機、烏俄戰爭，甚至於通貨膨脹下所導致的高庫存影響，鋼鐵產業快速萎縮並充斥風險，尤其是全球鐵礦石與廢鐵等煉鋼原料短缺，更是造成衝擊影響，因此開啟創新的經營力道以及迅速應變環境變遷的能力，成為適應新產業崛起的關鍵力量。

另一方面，鋼鐵產業也是目前所有製造業中碳排量最高的，如今地球面臨嚴重的氣候變遷，主要的原因就是來自於鋼鐵原料在生產過程中，所產生的「碳排放溫室氣體」。全球鋼鐵製造業都被列為主要的減碳對象，種種不利於傳統鋼鐵產業的因素接踵而來，進而導致生產總量萎縮、價格驟降、營運盈利下滑不如過往。鋼鐵傳產業在動盪不安的大環境中，唯有不斷地創新研發與整合轉型，才能重新塑造企業的競爭力，並持續保有如願獲利的成長空間。

鋼鐵產業積極因應能源轉型

今日綠能環保壓力大，期待在二○五○年達成九十％減碳目標，以控制地球升溫在一．五度以內為目標。鐵礦砂或廢鐵在電弧爐煉造過程中，除了大量的電力使用，高溫環境下也消耗大量的化石燃料，因此找出適當的煉鋼方式，推動綠色循環運用。如今減碳期限已迫在眉睫，解決碳排方案卻仍是牛步慢行，到底要如何將高碳排量的生產線導入低碳技術，協助鋼鐵製造業永續發展，成為業界刻不容緩的議題。

鋼鐵業面對「碳中和」的轉型時代，積極研發低碳產品，以創新變革的製造工藝來面對全球淨零挑戰。中鋼以創新的智慧供應模式，建立起高爐煉鋼中心，在智慧科技運作下，不僅有益於生產成本降低，在低碳轉型中也同步減少溫室氣體排放，研發出碳中和材料。同時，鋼鐵製造業持續布局全球電動車馬達、太陽能光電等綠能事業，尤其是在「數位轉型」、「低碳綠能轉型」以及「供應鏈轉型」執行下，結合上中下游廠家，共同打造低碳供應鏈，落實傳產轉型，永續生存的發展目標。

鋼鐵產業在轉型策略上，積極推動「廢棄物回收」，透過「再生能源」的循環經濟模式以提高製程效率，為轉型建立起長遠目標。「國際再生能源總署IRENA」在二○二三年的報告指出，因應鋼鐵產業迎向綠能轉型的四大循環經濟模式，其包含 :

一、 廢棄物回收再製提煉

二、 原料使用效率提升

三、 煉鋼製程變革

四、 強化再生能源運用

東和鋼鐵推動淨零減碳不落人後

傳統產業龍頭「東和鋼鐵」，持續推動「智慧供應」與「節能減碳」轉型，對於綠電設施建置以及綠電大幅使用，可為所有產業中的佼佼者，顯示台灣鋼鐵傳產也具備能源轉型的能力。「東和苗栗廠」則以「預熱系統」進行純氧燃燒，「東和大業廠」的加熱爐改造後，則有效降低碳排量，其不僅達成燃料用量降低目的，電力耗能量也同步減少。近期面臨電價調漲，營運成本增加，電價成本再轉嫁予下游客戶不易，因此藉由許多新的方式來解決，如透過「生產方式」改善來降低電價衝擊，另一方面亦可推動「節能減碳」改造工程以及「低價原物料」採購來因應，對於電價所帶來的衝擊影響將可降低。

近年來，東和鋼鐵在綠能轉型事業體上，「東鋼風力公司」增設太陽能發電設備，另一方面也與台糖公司合資設置「生質能源處理中心」，開發生質能源，以及積極建設「儲能」、「創能」等設施，計畫在苗栗龍港建造100MW的儲能設備，成果豐碩有目共睹。在減碳目標上，未來五年將進行設備改造，計畫將在二○二六及二○三○年分別陸續汰換「苗栗廠」以及「桃園廠」的電爐設備，具體展現為推動淨零減碳的永續發展而努力，期盼在二○五○年前達成碳中和目標。

力拓、必和必拓、博思格研發鐵礦石 生產低碳鋼

二○二四年全球鋼鐵產業受到「金屬加工」、「家電」、「電動車」以及「機械工業」等需求逐步復甦，以利於填補目前建築產業需求缺口。在聯準會高利率即將退場之際，各國通膨也逐漸放緩，製造業因此展現出復甦態勢，經濟也同樣步上穩定軌道，唯有地域政治衝突以及中國大陸景氣循環，成為鋼市不確定因素，需要多加觀察。目前鋼材需求隨著全球景氣轉強穩健回升，尤其是北美、日韓與東南亞區域，受惠於汽車產業復甦跡象，市場消費需求綿延不絕。

受到淨零碳排熱潮推動，帶動鋼鐵產業轉型商機，全球兩大鐵礦石廠商「力拓Rio Tinto」以及「必和必拓BHP Group」公開表示，近期將與鋼鐵製造商「博思格鋼鐵BlueSteel」合作，利用「可再生能源」結合「還原鐵DRI」技術，在澳大利亞電熔爐廠試驗，生產低碳鋼原料，此項技術將有機會實現全球鋼鐵製造業開發淨零碳排的「低碳鋼原料」產品，如果測試成功，將為鋼鐵產業開啟新的進程，預估於二○二七年正式投產，為實現溫室氣體淨零碳排政策，開創新的轉型商機。

鋼鐵產業開闢新天地

鋼鐵產業近幾年受到「聯準會高利率」」、「去庫存化遲緩」與「中國大陸房地產崩壞」等不利因素影響，市場消費需求不振而面臨衰退，如今全球鋼鐵市場最壞的情況已逐漸煙消雲散，無論是汽車製造業、機械產業、家電產品，甚至於新屋開工率也衍生出原物料，如鋼筋、鋼板等停損而消費需求增溫，景氣因此轉向震盪復甦局面。

未來上游鋼鐵廠研發低碳的綠色原料，將可引導下游走向低碳產品商機，更有助於減緩消費市場的碳焦慮。在鋼鐵傳產推動走向「數位轉型」、「低碳轉型」、「煉鋼製程轉型」以及「供應鏈轉型」的規劃下，將可望為全球鋼鐵產業開闢新天地。

石化產業

近年來全球氣候異常，溫室效應改變地球大氣層結構，導致氣溫節節上升，天災不斷。「氣候變遷京都議定書」中，明確規範溫室氣體二氧化碳的碳排放量多寡，期待在二○五○年減量至五十％為目標。傳統上高碳排放量的石化產業，將首當其衝，直接面臨幾項重大挑戰：

一、 全球減碳議題高漲，國際環保壓力下，高碳排放量的石化產業，順勢成為各產業關注箭靶，到底要如何在生產過程中減少二氧化碳的碳排放量或者是研發出「低碳產品」，成為石化傳統產業最大的挑戰。

二、 中國大陸過度開發新產能，市場消費需求有限，在供過於求的壓力下，迫於低價搶食外銷市場，擾亂市場正常價位，對於製造廠商造成一定程度上的衝擊影響。

三、 台灣法規上對於石化產業有著獨特的環評規定，計畫是否成立，「環評」具有絕對性的裁量權，而不是由行政機關來審核評估。行政裁決採取環評的意見，這項政策與全球各國的環評制度不相同，因此也增添了許多複雜因素。如「國光石化」和「六輕五期」計畫提出後，都遭受到環保團體以「二氧化碳」排放量問題提出杯葛，導致停滯中斷。

四、 長期以來，「化學工業」本就是歐盟的產業基礎，然而化學工業發展史上，技術領引著全球石化工業，近年歐盟制定了「REACH」、「ROHS」等環保法規，對於石化業的未來發展造成重大影響。

五、 環保規範REACH 法案，也就是「化學品註冊、評估，授權許可、限制」等相關法案，其明訂進入歐洲市場的化學產品，皆須依照進口商品的情況進行「註冊」、「評估」、「許可」、「限制」等措施。

六、 歐盟在ROHS 指令部分，要求生產商符合歐盟委員會決議即「生產商應建立技術文件」，以及文件體現產品是否符合相關要求。

近年來，石化產業因應轉型之道，規劃採以「AI人工智慧」與「新世代化學進程」來推動，擴大天然氣以及生質能源使用，例如風力發電、太陽能等再生能源。不僅設法改善能源使用效應，也藉由循環經濟來降低二氧化碳，期盼在二○三○年達成初期低碳，二○五○年達成淨零減碳目標。

生質能源方面，受惠於太陽能光電運用以及製鞋業旺季，EVA及ABS等石化原料價位推升，營運收益表現佳。另一方面在高油價下推升基準產品價位，「標普全球評鑑」表示，在乙烯利用率回升下，未來一年石化產業將有所好轉。儘管市場需求仍持續低迷，大多數亞洲製造商在產品結構和業務部門規畫上，都已朝向多元化轉型。

石化產業創新轉型走出未來

台灣石化產業搭配「AI人工智慧」、「大數據智慧應用」，「綠能材料」，「材料節能輕量化」以支援半導體關鍵性零件發展，營運業績看俏，另一方面，也同步規劃減塑政策，發展「環境友善材料」以及推動塑膠、橡膠等廢棄物資源再循環利用，朝向「產業結構轉型」。今日迎合高齡化社會，相關於照顧、復健、運動、醫療等健康項目發展，產品方面皆以「綠色材料」應用為研發主導，執行環境永續發展，協助企業走向高質化轉型。

石化傳產在轉型策略上，首先成立「高科技材料」研發中心，在目前有限資源下，兼顧「經濟」與「環保」雙重方向並行，協助業者朝向高值化循環經濟；另一方面，石化產業亦可搭配半導體產業，研發主要的關鍵材料，促使其與半導體產業相結合，鞏固市場競爭力，奠定台灣石化產業的專業根基。

紡織產業

二○二四年景氣逐步回春，台灣紡織產業有望復甦，多年以來，「紡拓會」帶領台灣紡織業者開創億元商機，隨著國際工商發展，區域性經濟體形成、再加上紡織外銷美國額度逐漸受限等因素，進一步促使紡織業營運受到影響，跟以往全盛時期的業績差距甚大。

近年來，在嚴峻的經商環境中，不僅面對 二○一九年的新冠病毒傳染，尤其是越南的疫情嚴峻，許多員工被隔離長達八週以上，工廠缺工問題難解，後續紡織業者又面臨「運費成本增加」、「船運壅塞交期拉長」以及「原物料短缺」等衝擊。現今全球追求環保綠能永續發展浪潮。在淨零碳排推動下，紡織品被列為轉型的重要項目，如何提升「循環再生材料」運用與「低碳生產製程」革新，是紡織業界努力的目標，台灣紡織業面臨事業體轉型需求，代表紡織業如果要保有國際競爭力，透過綠色製程的「低碳紡織品」是刻不容緩。

近期紡織業者推動「智慧生產」與「循環創新」轉型策略，逐漸促使業者藉由環保議題來開創新局面，其中包含「可回收永續材料」亦列為供應商必備條件之一，藉以調整紡織材料結構，讓再生資源能夠進行回收、設計與再利用。同時政府部門也積極協助業者建構「數位平台」，創造紡織產業新價值。數位化推動的主因，在於提升「傳統供應鏈轉型」、「技術人才培育」以及「新世代發展規劃」為願景。因應歐美「邊境碳關稅」徵收，實踐企業永續經營，亦將資訊服務投入創新研發，在數位技術引導下，協助紡織廠商推行淨零碳排永續發展。

紡織產業投入各項創新研發 成果豐碩

紡織產業面對國際經濟變化，不斷投入新創研發工程，為轉型燃起新希望。歐盟啟動「新棉花專案」，採取「芬蘭循環時尚紡織技術集團Infinited Fiber Company」的專利技術，將含有棉質的紡織廢料，轉換為外觀與觸感上都類似於棉花纖維的創新產品。

台灣機能性布料長期深受市場喜愛，今日研發「微生物染料開發與纖維應用」來取代化學染劑，有效解決衣物受到纖維顏色混雜，而難以再回收利用的問題。紡拓會則以「聚酯回收」物性，致力研發綠色環保材料以及無縫貼合技術，促使紡織業界開發出「耐水洗可回收」新產品。

紡織品的創新研發，目前主要集中在「纖維分離技術」，第一、紡織品中的聚酯原料，主要來自於聚酯寶特瓶的回收再製，顯示廢棄後的資源再利用，可為業界的創新思維範例。第二、來自於植物的「嫘縈纖維」、「黏膠纖維」等特性，其有效將染料清除，再將其紡織廢料進行分揀處理，有利於二次紡織品回收率。第三、在產業創新研發下，「東豐紡織」與「歐西瑪設備」大廠合作，共同研發出全台第一部國產「AI驗布機」。傳統產業進行上下游的產業鏈智慧整合，是今日紡織產業升級轉型的關鍵力量，在智慧研發轉型後的紡織產業，將不再是夕陽工業。

紡織產業結合科技 走出創新格局

我國紡織產業，成功結合科技創新生產模式，不僅擁有數位化的生產鏈，在改革中，也突破以往的勞動力限制，傳統產業凝聚各方的智慧與技術，開創新的產業格局，成功推動科技與技術結合，開創新的商品生機，包含「機能布料」以及「數位化生產鏈」。

今日所有的改革創新，促使紡織產業突破以往的「勞動力限制」與「提高生產效率」，重新編織出自己的天空。台灣的紡織傳產，早已不再是土法煉鋼的勞力密集，而是凝聚了更多的智慧結晶，開創出全新面貌，也成功推行再生資源循環利用，重新拾回往日榮景。

傳統產業轉型突破 重現風華

全球經濟仍陷於不確定，無論地緣政治衝突、紅海危機、淨零減碳以及極端氣候等事件，對於傳統產業都造成一定程度上衝擊，傳統產業轉型已不是選擇題，而是一項必選題。許多優質的傳統業者，長年在商場上奮鬥，但發展仍有限，無法在國際市場上嶄露頭角。傳統產業代表的不只是一種經濟型態，更是一種對歷史的保存責任。以「傳統」為榮，才能在科技環境演變中保有其特色。唯有透過傳產轉型的改造運動，才能將蘊藏已久的實力充分展現出來，重現風華。

隨著科技進步，傳統產業面臨轉型挑戰，轉型時程要如何迅速確實，所有業者都勇於嘗試，以求增加產業的附加價值，重新扮演國家經濟的重要角色。傳統產業轉型，首要目標、藉由「AI人工智慧」重新塑造企業的文化結構，掌握科技技術，修正商品的「差異化」和「競爭力」，進而找出新的商機。

次之目標、規劃高質量策略，建立完善的上中下游產業鏈，推動「智能化」、「綠能化」、「科技化」產業鏈。引導企業提升品質、創建品牌，強化服務內容，進而推動商品嵌入全球生產鏈，打造企業品牌口碑，增加貿易出口機會。最終目標，營造良好的經營環境，運用產、官、學三方資源，建立商品的技術核心以及關鍵性的應用。「科技技術」置入傳產後，激勵企業投入創新研發，改善文化體質，建立起商品與人才的研發培養基地，同時引導金融機構對於傳產轉型的財力支持，為傳統產業重拾以往的成長動能，再造春天，成為一個最有價值的產業典範。