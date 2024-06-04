傳產不轉型就關門 準備好了嗎？

科技進步日新月異，傳統產業面臨轉型挑戰，「不轉型就關門」是傳產業界流行的家常話語，傳統產業必須注入新思維與新格局，才能將企業本質轉型成功。

文．李振麟

在二○二○年疫情蔓延時，雖然帶給產業界不少收入衝擊，但也帶來了新的經營思維，經過一年多來的轉型修正，無形之中讓傳統產業在這困境中，挖掘出並學習到新的經營模式。

「數位創新」是企業界所關注的轉型議題，藉由數位創新的策略執行，改變傳統組織型態，開發新的市場區域，為傳統產業注入新的生命力。AI人工智慧可視為時下最熱門的科技技術，AI不僅改變傳統產業的文化結構，在原本的業務型態中找到新的生存方式，同樣也創造出新的競爭力，如電子商務的營銷服務普及化，不僅改變消費者的購買行為，也建立起與消費者的直接合作關係。

傳統企業藉由「數位資訊」與「智慧科技」轉型，以提升創新競爭力，重新建構市場的行銷價值。如「製造業方面」在導入自動化機器設備，智慧生產的營運不僅可以降低成本，也提升生產效率與產品品質；「零售服務業方面」藉由電子商務的數據資料分析，了解到消費者的購買行為與喜好，從中調整並訂出新的銷售策略。

數位轉型的影響力

一般而言，數位轉型是經由幾個基本階段，企業將公司的紙張文檔，改經由資訊管理功能，在數位智慧化運用下，傳統的商業模式重新被塑造，產生出新的營運方式，有效增加公司的經營效率與流程管理，也增加與客戶間的互動機會，最終創造出企業的新價值。

數位轉型帶給傳統產業許多益處，透過「AI人工智慧」、「互聯網路」、「雲端科技」等功能，實現智慧生產，擴大全新的商業模式。另一方面，企業有了創新的產業思維，藉由自動化過程中的「數據模組分析」，就可以了解到客戶的行為偏好，有效管理資源分配，向潛在客戶推薦更好的商品服務，掌握業務的執行方案以及市場趨勢。

在企業團體成員間，可提高團隊合作關係，加速行銷決策、不僅成本受益降低，決策時間也能減少而提高效能，做出更精準明確的業務方案，以達到改善產品的條件與服務品質，從而加強客戶對於品牌的體驗，建立廠商與消費者間更密切的互動關係。同時，在數位轉型應用下，除了幫助企業實現可持續性發展，透過「數據分析」以及「遠程監測」技術，更為企業集團帶來資訊的安全保護。

數位轉型的關鍵要點

第一、傳統企業走向數位轉型，首先要思考如何運用「數位科技」來解決問題，未來也將帶來潛在的商業機會與期待。

第二、願景的目標建立後，制定專案策略、執行與挑戰，並且要確實保留適度的彈性因應調整。

第三、創造一個供需整合的數位平台，其擁有「數據分析」與創造「商業機會」的功能，擴大市場影響力。

第四、數位平台的行銷功能，內容上採以「文字敘述」以及「圖片輔助」，建立起商品氛圍，最重要是要能呈現出傳統商品的風格特色，讓人透過數位網站，就能感受到每個環節。

第五、保持樂觀積極態度，正面看待轉型過程中所遭遇的任何失敗，找出原因並即時調整，唯有持續勇往直前與容忍失敗，才是轉型成功的關鍵要素。

品牌打造不可忽視

品牌是企業提供商品的「名稱」、「標誌」與「設計」組合，主要是在消費者心中建立起一個明確的辨識。成功的品牌，不僅是一種商標、一種金字招牌，更是一種來自於眾人的口碑品味。品牌的創造與運作，是需要時間去執行，它本就具有「全域性」、「系統性」與「綜合性」等多項特質，因此品牌的推廣發展，更要先制定出品牌的營運策略，品牌不僅是企業在市場上的無形資產，也是一種精神象徵。

品牌最大的特點，可視為消費者對於商品本身的認同喜愛度，傳統產業在轉型過程中，除了數位科技建置外，更必須重新評估公司的品牌影響力，分析出最適當的業務模式，找出與消費者間的互動因素，從而在經營行為中取得最大的效益，因此打造一個企業品牌是極為重要的。

當今工商業發展進步快速，市場的競爭環境也愈演愈烈，企業的產品與服務日益同質化，對於企業而言，藉由「品牌」來建立起良好的社會形象，已成為最重要的無形資產和競爭力，對於企業營運發展上有著決定性的興衰影響，因此品牌的推動要以能夠吸引更多客戶為主。

品牌推動的關鍵須知

第一、 自家品牌推動之前，要先明確制定推動的策略與方向，了解商品在市場中的「定位價值」以及想要傳達的「消費對象」。

第二、 品牌形象的建立，不僅代表一個企業文化，以及商品核心價值，更是消費者對於這個商品的整體印象與信念，因此品牌的設計與標示要與「商品形象」一致。

第三、 透過消費者或媒體等管道，傳送產品的特性與服務品質，與消費者建立起良好的互動關係，贏得客戶信任度，建立起企業應屬的口碑價值。

第四、 在社交媒體通路上，分享品牌的特質與內容，在平台上與消費者互動，透過具有吸引力的廣告功能來提升品牌曝光度、亦可適時了解客戶的意見。

第五、 不定期舉辦相關的宣傳與公益贊助活動，建立起良好的品牌形象，不僅可以提高社會知名度，更有利於取得更多消費者認可。

第六、 藉有影響力的人、地、事物來推動品牌，建立起互利互惠的合作關係，提升信任度與知名度。

總而言之，「品牌的推動」對於傳統產業的營運是非常重要的，透過「品牌定位」來創造出企業的文化形象，藉由宣傳活動、社交媒體、以及影音影像來曝光，並且適度地調整策略，確保自家品牌的市場價值。