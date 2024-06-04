川普可能再次執政 台灣準備好了嗎？

距離美國總統大選不到半年，川普（Donald Trump）幾乎篤定成為共和黨總統候選人，重演二○二○年與對手拜登再次對壘。許多人都擔心川普如果再度當選，其不可預測的行事風格將再度讓全球政治經濟陷入高度不確定風險。

文•陳錦稷

川普八年前就任美國總統掀起美中貿易戰，將美中之間從交往的格局大幅度改變為策略競爭對手。雖然川普也讓台灣的國際能見度大幅提升，但川普這次黨內初選過程中對台灣的發言卻讓人膽戰心驚，川普直指台灣半導體是「搶了美國的晶片生意」，甚至將對台灣出口半導體課徵懲罰性關稅。川普的貿易保護主義與強調美國國家利益優先的單邊主義作風，將為全球帶來什麼樣的政經風險？依賴對外經貿的台灣又該如何自處？

川普個人風格強烈，前次總統任內面臨國會彈劾，競選失利卻不服敗選結果，讓華府政壇掀起不小的風波。川普目前仍面對好幾項棘手刑事案件，包括「封口費案」、「推翻選舉結果案」、「非法持有機密文件案」、「煽動國會暴動案」，但仍無損川普共和黨內秋風掃落葉的競選態勢。川普在三月擊敗黨內可能對手的海莉（Nikki Haley），目前正好整以暇準備與拜登對決。川普與拜登預計將於六月與九月的兩場電視辯論會正面交鋒，預期也將讓美國大選氣氛更加激化。

無論年底這場總統大選結果如何，過程中勢必掀起美國民眾的熱烈矚目，川普的言論也會帶動美國的民粹主義氣氛。二○一八年川普就任總統，退出TPP談判，改採貿易保護主義，甚至對中開啟貿易戰，針對中國大陸出口到美國的產品課徵懲罰性的高額關稅，並且點名多家中國大陸企業涉嫌盜取美國高科技技術，中國大陸產品對美國資安造成危害，隨後發動對中國大陸的科技戰，圍堵其在先進技術上的發展。

川普對中國大陸發動貿易戰，讓國際生產供應鏈隨之產生重組效應。台灣廠商面臨諸多挑戰，卻也帶來許多轉型契機，讓台商不得不重新評估和調整生產策略，將部分生產線移出中國大陸，分散至越南、印度、墨西哥等其他國家，增加廠房的重置成本與供應鏈分流的管理難度。這些變動對企業短期營運造成衝擊，卻也對台灣總體經濟帶來長期的結構性轉變。

川普敗選後，拜登政府在美中對抗格局上大致延續川普任內的強硬立場。雖然拜登在外交上更注重多邊主義和民主盟友合作，但對中國大陸的戰略競爭並未放鬆，尤其在技術管制和出口貿易上持續施壓。美國對中國大陸的強硬政策來自美國的強大民意基礎。對台灣而言，美國對中政策意味著台美關係的穩定發展機遇，但也需要持續關注美中間的緊張局勢，調整台灣自身的應對策略，才能適應可能變局。

面對川普可能再次擔任美國總統，歐洲領導人擔心美國將重演單邊主義作風，對俄烏戰爭與歐洲安全產生嚴重的影響。川普前次總統任內不斷強調北約的盟友需要一起分攤軍事費用、天下沒有免費的國防安全，充分反映川普的商人性格。川普任內多次批准對台軍售，讓台灣增強自我防衛能力，卻也大幅增加國防經費。川普如果再度當選美國總統，台灣固然應該繼續尋求美國軍事支持，並強化聯合演習與作戰能力，但更應發展自主國防科技，開發先進武器裝備，以減少對外來軍事援助的依賴。

面對川普可能推動的「貿易戰2.0」，台灣應把握美對台強化經貿合作機遇，充實「台美21世紀貿易倡議」內容，促進雙邊貿易和投資，提升台灣經濟韌性和競爭力，有助台灣在全球經濟保持穩定領先。台灣也應更積極爭取加入印太經濟框架（IPEF）中的經濟合作機制。川普側重以美國國家利益為優先的貿易保護主義，是否仍會以印太經濟架構為框架，或是改弦易轍，都值得再觀察。面對川普可能再次擔任美國總統，台灣也需要強化除了美國以外理念相近的民主國家合作，唯有持續開啟國際合作，才能持續提升台灣在國際社會中的地位，並應積極發展與歐盟的經貿與政治關係，參與亞太地區多邊機制，如APEC與CPTPP等多邊組織。

台灣也必須維持自身經貿優勢，推動產業升級和提高供應鏈韌性，發揮台灣在高科技產業供應鏈完整的領先優勢，確保台灣在全球市場中的地位。過去幾年台灣企業開始降低對中國大陸生產的依賴，這不僅提升台灣供應鏈的韌性，也增加本地的就業與產業競爭力，未來應持續透過供應鏈「去中化」，發展「非紅供應鏈」來分散風險，以因應川普強勢回歸，可能對中更強硬的貿易政策。