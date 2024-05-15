數位建設BOT內容創新應擺首位

聯合新聞網／ 卓越

文／傅啟倫 圖片／林宜隆提供

依據《促參法》中的十五項公共建設，其中最特別的BOT是「數位建設」，從最早期的推動台北智慧城市，一直到近年台北數位內容創新中心。大同大學資訊工程學系暨研究所教授、台灣數位鑑識發展協會（ACFD）理事長林宜隆就分析，BOT除了硬體建設之外，內容的創新才是世界潮流！

中華電信的5G AIoT產業，建設形成共創聚落，才能真正落實減輕政府財政負擔。
中華電信的5G AIoT產業，建設形成共創聚落，才能真正落實減輕政府財政負擔。

基礎資安政府做 防護安全BOT

台北在二OO七年推動智慧城市計畫，運用通訊、科技來改善生活問題，幾年後，二O一二年，聯合國將智慧城市列入議題，各國城市紛紛列為施政重點，美國智慧城市發展計畫、日本的「i-Japan」等等。它的原先概念是隨著城市化的腳步越來越快，環境、經濟、社會帶來的問題，加上全球氣候變遷與金融海嘯問題，讓問題的尺度擴大到全球層面，需要結合人類所有的智慧，利用物聯網、人工智慧AI、雲端等工具，與城市裡的交通、自來水、電力等設備系統形成有效率的互動，提升政府效能，改善民眾生活品質。

所以，我們可以看到各縣市政府也跟進智慧政府應用，包括了數位便民服務、數位基礎設施的普及等等。於是乎，WIFI的普及與公部門的網路電話，就成了我們相當常見的建設。

身為國內資通專家的林宜隆認為，目前處於資料保全的重要性，數位內容有許多仍無法採取BOT案的方式來做，「基礎建設應由政府來做，外加的防護措施可用來提升或強化數位內容的安全性！」

數位基礎建設政府來做，外加防護措施可提升數位內容安全性！
數位基礎建設政府來做，外加防護措施可提升數位內容安全性！

建設資安放首位 內容創新是王道

數位建設BOT案，近年來可見的「台北市數位內容創新中心」、「三創數位生活園區」，前者是由緯創集團旗下緯成資產管理公司所承接的BOT，是全台第一個以數位內容產業為主軸的BOT案，打造黃金級綠建築及鑽石級智慧建築，主體事業包括育成中心及創意交流空間，提供數位內容關聯產業及創新活動工作、交流及展示使用。

林宜隆分析，數位的平台及硬體相當常見，包括應用程式APP、或是如上述創新中心，但其實除了硬體之外，數位內容產業的產出才是重點，數位服務首要當然是講求資訊安全性第一，如果能參考韓國的數位內容產品，不僅能推廣至世界各地，也能讓數位建設的BOT案與過去硬體建設完全不同。

數位建設的目標是要建構智慧國家，中華電信的5G AIoT產業，在南台灣也有新發展，高雄亞洲新灣區創新園區的設立，讓高雄港未來不只是貨物進出口，同時也是5G AIoT的應用輸出最大港口。園區裡規畫了中華電信的成功大樓以及鴻海等等，打造一個概念驗證、服務驗證與商業模式驗證的場域。林宜隆分析，5G的垂直應用服務，以及大數據、雲端資訊搭配等，若能讓場域內建設形成共創聚落，才能真正落實減輕政府財政負擔，達到公私合作的目標。

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