新全球企業家論壇 預見台灣成為亞洲矽谷

四月十三日於台北舉行的新全球企業家論壇中，台灣半導體產業的領先地位再次被國際社會所認可。此次論壇吸引了來自新加坡及全球各地的四百多位企業家與學者，同時台北市長蔣萬安先生也親臨共同討論這一關鍵產業的未來發展。

文•編輯部

《新全球企業家論壇》第一場專題由產官學研共同研討台灣半導體未來，全球半導體產業正在經歷一場深刻的轉變。從新加坡國立大學的傅強教授開場演講中，全球經濟體系已從疫情及國際情勢動盪中學到必須轉向更多在地化的生產方式來保護供應鏈免受外部衝擊，這不僅是一場應對策略的變化，同時也是對未來可能重新全球化機會的預見。台灣在這場全球產業重塑中，展現了其獨特的戰略位置。

台灣在全球半導體產業中

占有不可動搖的地位

穩懋半導體股份有限公司陳進財董事長提到，台灣半導體產業的成功可以歸因於三個關鍵因素：政府的有力支持、地理上的優越位置，以及深厚的人才庫和職人精神，這三者的結合使台灣不僅在亞太地區，更在全球半導體產業中占有不可動搖的地位。

在全球半導體產業洶湧澎湃的變革浪潮中，陳進財董事長不僅以其卓越的戰略眼光著稱，更以深厚的人文關懷和溫暖的領導風格，贏得業界與員工的敬仰。在這場新全球企業家論壇中，陳董事長的演講不僅展現了其對技術創新的深刻洞察，也體現了他對人才培養的真摯關懷。他的話語中，流露出對台灣半導體產業深厚的熱愛與投入，陳進財董事長描述台灣的半導體產業發展歷程，不僅是技術的累積，更是一段段關於奮鬥與創新的故事。

推動台灣半導體產業的技術創新 並培養專業人才

透過這樣的領導方式，陳進財董事長不僅推動了台灣半導體產業的技術創新，也培育了一代又一代優秀的工程師和業界領袖，確保台灣在全球經濟和技術變革中繼續保持領先地位。

陳進財董事長的領導哲學和人文關懷，使他在推動技術創新的同時，也深刻影響了台灣社會和文化的面貌。在他的帶領下，穩懋半導體不僅是一家生產高效晶圓的公司，更是一個培養技術和人才的溫床，塑造了無數專業人士和業界領袖的職業生涯。

這種深厚的企業文化和人才培養策略，加上其對全球供應鏈趨勢的敏銳洞察，使台灣半導體產業能夠在全球化與在地化生產的潮流中找到獨特的平衡點，不斷進行戰略調整，確保在激烈的國際競爭中保持領先。

正如陳董事長在論壇中所分享，面對未來不確定性的挑戰，台灣的半導體產業將繼續靠著創新、卓越的工程技術，以及堅定不移的企業決心，開創智慧科技的新篇章。透過他的領導，台灣不僅在科技領域取得了傲人成就，也展現了如何透過科技進步來提升整個社會的福祉。

主持人全穩生技農業科技公司副董事長鄔筠軒和重磅嘉賓新國大教授傅強、穩懋半導體董事 長陳進財、SEMI 國際半導體產業協會的全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸、中美晶暨環球晶 圓集團董事長徐秀蘭進行專題討論。

台灣已成全球供應鏈中的核心角色

在全球科技舞台上，陳進財董事長以其人性化的領導風格和對創新不懈的追求，成為一位真正的行業先驅和尊敬的領袖。他不僅是台灣半導體產業的象徵，也是全球科技進步和人文關懷完美結合的典範。

在全球市場中，台灣已經由後來者變為領跑者。如SEMI國際半導體產業協會的全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸所言，台灣的晶圓代工和封裝測試領域已達到令人矚目的市場占有率，證明了台灣的技術實力，更顯示出其在全球供應鏈中的核心角色。然而，當全球化轉向在地化生產時，如中美晶暨環球晶圓集團的徐秀蘭董事長暨執行長指出，生產成本已不是唯一考量，供應鏈的安全和穩定性成為首要任務，台灣必須不斷調整其供應鏈策略以應對這些新的挑戰，確保其在全球半導體市場中的領先地位不受影響。

傅強教授的洞察指出，當世界經濟尋求恢復過往的增長時，再全球化或許是未來的發展方向。在這樣的大背景下，台灣的半導體產業需要不只是適應，更要積極參與形塑這一全球產業新秩序。

這是一場全球半導體產業的大躍進，也是台灣展示其全球領導地位的絕佳機會。從台北到新加坡，從矽谷到德國，全球的目光都在關注這片位於亞洲的小島如何在科技前沿繼續扮演著關鍵角色，台灣不僅是一個技術創新的發源地，也是全球經濟新秩序中不可或缺的戰略要塞。

隨著全球對高效能運算和智慧裝置的需求不斷增長，台灣的半導體產業正在進入一個更加多元化和專業化的新階段。在5G、人工智能（AI）及物聯網（IoT）等技術的推動下，台灣的半導體產業憑藉其高度專業化和技術優勢，已經準備好應對未來市場的變化和挑戰。隨著技術的進步和全球市場需求增加，台灣需要持續推動創新，保持在全球半導體產業中的領先地位。

新全球企業家在東南亞及全球市場中的機遇

《新全球企業家論壇》第二場專題討論由遠見行銷部暨領導影響力學院總經理林芳燕主持，討論了新全球企業家在東南亞及全球市場中的機遇。與會嘉賓包括矽谷Acorn Pacific Ventures的合夥人David吳德威、新加坡經濟發展局台灣區域負責人王映淵以及唯晶科技董事長、國大中文EMBA第三十一班校友詹承翰。他們分享了在國際商貿、企業管理與投資策略方面的經驗和洞察，強調具備對不同文化和市場的同理心及國際視野的重要性。

在這個節骨眼上，台灣的半導體企業和政府機構需要進一步強化合作，從政策制定到人才培養，從資本投資到國際合作，積極參與國際事務，尤其是在全球經濟和技術政策方面，將使台灣能夠更好地塑造國際規則，並在全球市場中爭取更有利的位置。

此外，面對未來技術的迅速發展，如5G、人工智能和物聯網等，台灣的半導體產業也應當抓住這些新興技術帶來的巨大機遇。透過持續的技術創新和市場擴展，台灣可以不僅在技術上保持領先，更在全球經濟新秩序中確立其不可替代的地位。

正如傅強教授所言，面對全球經濟的不確定性和挑戰，再全球化的趨勢可能為台灣帶來前所未有的發展機會，透過智慧和勇氣，台灣的半導體產業可以轉變為全球經濟中的一個更加穩固和有力的支柱。在這一轉型的關鍵時刻，全球的目光都聚焦於台灣，期待它如何在半導體領域繼續領航，引領全球科技向前發展。

這次《新全球企業家論壇》的成功舉辦，得益於「全穩生技農業科技公司」與「穩茂生物醫療科技公司」副董事長鄔筠軒的卓越領導和策劃，作為新國大的優秀校友，鄔副董事長不僅匯聚了來自各行各業支持，也促成一場亞洲企業家交流晚宴，他們的貢獻使這次全球企業家論壇成為一次難忘的知識交流和網絡擴展的機會，促使台灣成為亞洲矽谷的穩健地位。