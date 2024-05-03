航空物流需求爆增 市場發展值得關注

疫情推動電商購物需求，越來越多的商品交易經由線上購物完成交由航空物流，帶動了航空貨運的崛起，也大大改變航空物流模式。

文．李振麟

疫情衝擊下，商務旅遊受到遠端線上會議的影響而低迷，但是電子商務欣欣向榮反而帶動了航空貨運崛起。疫情推動電商購物需求，越來越多的商品交易經由線上購物完成，交易後的商品同步帶動航空物流市場需求，這是以往所沒有的商業型態，大大改變航空物流模式。為了求得更迅速確實的服務品質，多數航空公司都增添貨機運輸量，並持續關注市場的動態審慎布局。

航空貨運的基本載運結構，主要是以半導體、電子零組件、AI零組件、高單價消費商品以及電商貨品為主，今日航空貨運的需求逐漸增加，同步帶動「捷迅」、「台驛」、「遠雄港」與「台灣空運」等相關企業的業績行情看俏，促進全球經濟成長。

台灣位於東亞、四周環海與許多國家相鄰，本就具有最佳的運輸地理位置，可以協助航空業者，將貨運業務擴展到世界各地。近期國際油價漲幅已抹去，對於航空運輸業而言，成本可望大幅降低，是項利多條件。航空公司對於貨運市場的布局積極啟動，期待能為更多的航運需求提供服務。各家航空業者投入更多資源在航運運輸，如「長榮航空」把部分客機改裝為客艙載貨，並結合「新加坡航空」、「立榮航空」以及數家貨運承攬業，搶攻桃園國際機場二期航空貨運站，除了原本的八架貨機，也將客機改裝具備客艙載貨等功能，月營收因此突破百億元。

各家航空公司投入空運商機

「華航」致力於貨機投資，目前已增至二十一架貨機，成為空運主力生力軍，華航更進一步與其他公司共組「華航企業聯盟」，取得航空貨運站營運權。另一方面，華航也成立「華儲物流」，成為全台唯一擁有北高航空貨物集散站的營業商。近年來全球環保意識抬頭，「星宇航空」引進五架A350F貨機，此貨機擁有新世代廣體貨機，可達成節能減碳條件，同時也持續開闢新航線、推出一系列經典航空商品，如悠遊卡、飛機鑰匙圈等，營業額持續破千萬元，將業務範圍擴展到世界各地。「台灣虎航」鎖定區域性航空貨運，以及定點包機等商機業務。

「榮儲公司」積極投資空運倉儲興建，目前已陸續完成一般進、出口業務，對於桃園國際機場的轉口貨物，無論是儲存裝拆或整櫃、空櫃等倉儲業務，均有極大幫助。「遠雄航空」多年來致力於航空貨運站、倉辦大樓以及國內外物流運籌規劃，尤其是增加台灣桃園國際機場，每年近五十萬噸之貨物倉儲載運容量，有利於航空物流產業的發展，目前不僅擁有台灣航空貨物集散站的龍頭位置、更是DHL航空快遞貨物運務中心、進而也促使「桃園國際機場」成為全世界第一座空運自由貿易港。

航空物流的建設規劃，對於航空運輸的發展極為重要，尤其是交通繁忙時刻。航運物流公司不僅可將貨物安全送至目的地，也可以及時提供其他相關的服務項目，對於整體的貨物運輸極為重要。

台灣主要的航空貨運承攬

一、長榮航空：為長榮集團旗下主要公司，經營於國際貨運航線，以「桃園國際機場」為主。提供航空貨運一系列完整的物流服務，以優質的軟硬體設施、嚴謹的保全系統與標準的物流運輸作業來執行相關業務。

二、華信航空：在台中設置專業維修廠，自從「華信倉儲」啟用後，提供客、貨運等全方位服務，如今大台中地區的貨運物流，皆可經由華信快速空運到亞洲鄰近各國。

三、中國航運：中航物流在貿聯倉儲功能連動下，成為北台灣最大的貨櫃集散站之一，也是目前台灣規模最大的貨櫃拖運公司，以專業高效率的服務品質，提供全方位的貨櫃物流運送。

四、統一速達：隨著商業型態多元化、網路購物的消費需求日益增加，統一速達引進個人包裹配送模式「黑貓宅急便」，為消費者提供各項日式服務品質，創造出新的物流消費平台，為物流運輸帶來新的變革，逐漸改變消費者的生活型態。