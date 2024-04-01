機器人夢工廠 創造嶄新的時代

自動化科技的應用日益增加，在人類與機械間的互動有了新的形態突破，機械人自動化的趨勢隨之而來。未來人類生活中將會出現新的工作夥伴，對於機械人的定義可歸納為：透過程式控制來執行各種多變化的動作設計，完成一連串指定任務。

文．李振麟

科技發展日新月異，自動化應用技術多元廣泛，在科學與技術革新潮流下，我們的生活變得多元與便捷，食、衣、住、行、娛樂，以及教育、通訊、醫療等基本生活條件都深受影響。「文化教育」方面，面對社會文明進展下的推動，自動化科技提升學生對於科學、數學與工程學理的探索興趣。「醫療護理」方面，機械人可以協助醫生們在手術過程中，進行一些複雜精細的工作，尤其是面對護理醫務人員短缺之際，可以協助相關的護理照顧，減輕醫護人員繁忙的工作壓力。

「產業生產線」方面，改由機器人自動化作業，處理一些簡單重複與勞動性高的獨立工序，機器人可以二十四小時不停歇，無論是組裝、運輸或倉儲物流，自動化科技減輕了勞務人員沉重的工作壓力，改善現有的就業環境與職位性質，在新興科技文明下，不僅創造新的就業機會，原本的員工也面臨新的培訓教育機會，為全球商業環境帶來新的革命性影響。

認識機器人打造的新世界

自動化科技的應用日益增加，代表傳統製造業可以得到更精準與迅速的工作效率，在人類與機械間的互動有了新的形態突破，機械人自動化的趨勢隨之而來。對於機械人的定義可歸納為：「透過程式控制來執行各種多變化的動作設計，完成一連串指定任務。機械人的外型構造，或許只是一支機械手臂、或許只是一個四處移動的輪胎、或許如同玩偶或寵物般的外型，所有的外貌與形體設計，均依照工作需求而誕生，從事過去由人類經手的一些簡單又重複性的工作。」

當機器人踏入生產線，並陸續取代簡易繁複的勞務工作，將可提高生產效率與降低成本，本需要勞力密集的輕重工業，受惠於自動化技術發展，可望將海外的生產基地移回母國，進而推動本土性經濟成長，近幾年來，海外台商陸續遷廠回國可視為其一。生成式AI人工智慧亦同步趨策了智慧科技發展，賦予機械人「自主抓取」、「物件識別」、「靈巧操作」以及人機互動的「智慧頭腦」，智慧工業化的時代因此誕生。

新冠疫情加速工業自動化

機器人成為人類好幫手

新冠疫情期間，在病毒傳染威脅下，醫護人手短缺而逐漸轉由自動化機器取代，經由機械人向肺炎患者遞送三餐與派藥，不僅保障醫護人員的健康安全，也減少人與人之間的接觸機會。在疫情期間需要社交距離的維繫下，機械人不僅可以運送生活物資，又具備有智能儲物箱，確保食品或物件在安全條件下送達與保管，同時在往返路線的程式設定中，機器人自主性搭乘升降機到不同樓層執行任務，也因此減少病毒的傳播媒介，成為最受歡迎的選項。

疫情期間的公共空間清潔業務量繁重，本就已缺乏的清潔勞力形成一定壓力，因此需要機械人的協助來解決問題，體積纖巧的「地毯清潔機械人」便是最好的幫手，在智能科技下，依照預設的路線在同一空間內重複性做地面清潔，除了保障員工的健康安全，提升工作效率外，也加速機械人取代人類的時間進程。

機器人帶來的收益性是長遠的

多數製造業在疫情間面臨「防疫」與「生產」並行的雙重挑戰，最大的困難點就是確保工作場所中，每位勞工職員的健康安全，除了沉重的醫療費用，員工生病造成業務進度落後，直接或間接導致營運損失。因此機器人便成為最理想的替代選項，雖然初期的安置費用高，但是後續帶來的收益彌補卻是無可限量。

在機器人運作下：

一、工作場所內的傷害風險減少。

二、生產成本大幅降低。

三、填補員工因生病或離職後所留下的空缺。

四、精確地執行工作任務，不會出現任何健康疑慮。

五、生產線進度不會因為員工缺席而延誤。

生產成本是所有行業的最大挑戰，使用一個機器人便可執行雇用數名員工的工作量，解決員工在任務中的重複勞動疲憊，提高精準與勞工效率，幫助人類完成工作項目。在機器人自動化運作下，不僅降低了生產時間，產品規格也更加精準，還可以降低工資、員工福利與勞工保險等人事成本負擔。另一方面，機器人也擁有許多優勢條件，不會疲勞、不會失誤、不會偷懶，更不需要擔憂職場環境的安全，以及面臨被投訴的風險，創造出更高的利潤價值。

人類優勢機器人無法取代

自動化時代來臨，象徵「動力機械」大規模取代人類的時刻即將到來，傳統製造業面臨前所未有的挑戰，當生產技術達成熟階段，應用範圍也將更廣泛，象徵著越來越多勞務在生產線上被取代，因此人們普遍對於機械人可能帶來的就業市場影響感到憂心。

我們無法在短時間內做到如同機器人般的精準迅速無誤，然而，現今所有機器人的行為程式卻是經由我們人類所編寫出來的，機器人是依照我們的規劃設計去執行，它們無法針對物件的研發與瑕疵進行細微的調整修正，但是人類卻可以，因為人類是依靠頭腦而不是程式來生活。

雖然在未來時代，可能有許多工作崗位被機器人取代，但同時也會創造出更多新的職位，人與人之間本就是獨立的個體，擁有不同的思維、創意、情感與想法，互相溝通與綿密交錯生活在一起，共同處理一切生活事務以及面對危機突發，這正是萬物之靈的人類最寶貴的資產。

如何防止工作被機器人取代

未來世界裡，機器人將會在人類生活中併肩互助，在不斷演進變化關係上，做出應對的調整，面對機器人的時代來臨，人類必須努力增加自我能力的基本條件：

一、提升知識學習掌握數據：經由機器人所生成的商業、投資、研發等各項數據，人類必須有學習研讀、分析與調整的知識能力。

二、學習機器原理掌握操作：在人工智慧下，機器人勢必越來越強大，人類必須學習機器運作的基本原理，尤其是工程設計技能，才能掌控所有局勢。

三、善用天性本能擁有優勢：人類擁有創造力、同情心、靈活性，以及在現有條件下，運用到另一種情景的能力，生活中的學習體驗將變得格外重要。

服務型機器人 市場主流趨勢

隨著自動化設備導入市場後，服務型機器人逐漸崛起，尤其是「人工智慧」與「遠端網路技術」的挹注，更像是生活中的一部分，提供各項簡單與重複的任務。服務型機器人具備周遭環境的靈敏度，以及感知、測量或辨識能力，為人類的生活品質與便利性，提供半自動與全自動的服務，進而促使產業轉型與生活智能化。隨著機器人導入市場速度加快，在多元化功能特性下，服務型機器人不僅可以處理物流搬運與保全巡邏等任務，也同時具備提高生產力以及簡化工作流程的特質，驗證了服務的實用性。

目前的服務型機器人以「居家服務性質」為主導地位，其中又以「掃地型機器人」占最大比率，另一方面餐飲與酒店等產業，也逐漸採用機器人，在複雜的人群環境中穿梭提供服務。在世界人口走向高齡化的今日，需要更多的服務型機器人協助老人護理等工作。

服務型機器人，可分為三類型：

一、個人與居家型機器人：主要是協助家務工作事項，如掃地機器人與割草機器人。在未來市場需求下，仍以居家工作性質的機器人為主導方向。

二、專業型機器人：主要是處理工廠或賣場等相關事務，常見於電子商務自動化、醫院自動化等運輸物流。近年來，專業服務型機器人的成長快速，主要集中在飯店、倉儲與工廠等區域，舒緩場區的勞務短缺不足並創造附加價值。

三、休閒娛樂型機器人：以歐美國家為主，無論是遊樂園、主題公園或購物中心，娛樂型機器人展現出來的動態、靈活和速度，促使舞台與演出動感起來，創造出豐富多元的娛樂效果，推動娛樂產業的研發創新。